भारतीय शेयर बाजार में हल्की तेजी, सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ बंद

भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को बढ़त के साथ बंद हुआ. सेंसेक्स 85,265.32 और निफ्टी 26,033.75 पर मामूली बढ़त दर्ज की.

सांकेतिक फोटो (getty image)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 4, 2025 at 3:58 PM IST

1 Min Read
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को बढ़त के साथ बंद हुआ. 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 158.51 अंक या 0.19% बढ़कर 85,265.32 पर बंद हुआ. वहीं एनएसई निफ्टी में भी हल्की तेजी दर्ज की गई और सूचकांक 47.75 अंक या 0.18% की बढ़त के साथ 26,033.75 पर बंद हुआ. निवेशकों की धारणा सकारात्मक रही.

यह खबर अपडेट हो रही है

