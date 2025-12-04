ETV Bharat / business

भारतीय शेयर बाजार में हल्की तेजी, सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ बंद

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को बढ़त के साथ बंद हुआ. 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 158.51 अंक या 0.19% बढ़कर 85,265.32 पर बंद हुआ. वहीं एनएसई निफ्टी में भी हल्की तेजी दर्ज की गई और सूचकांक 47.75 अंक या 0.18% की बढ़त के साथ 26,033.75 पर बंद हुआ. निवेशकों की धारणा सकारात्मक रही.