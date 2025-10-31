बेरहम बिकवाली का कमाल! लाल-लाल दिखा अक्टूबर के आखिरी दिन शुक्रवार का स्टॉक मार्केट
31 अक्टूबर को बाजार बंद होने पर सेंसेक्स 466.75 अंक गिरकर 83,938.71 पर बंद हुआ. निफ्टी 155.75 अंक गिरकर 25,722.10 पर बंद हुआ.
October 31, 2025
मुंबई: बेंचमार्क भारतीय इक्विटी सूचकांक शुक्रवार को गिरावट के साथ बंद हुए. इससे सप्ताह का एक कमजोर अंत हुआ. इसकी वजह ये रही कि अधिकतर क्षेत्रों में बिकवाली का दबाव देखा गया.
विश्लेषकों ने कहा, "कीमतों में उतार-चढ़ाव से पता चलता है कि हालांकि तेजी ने अस्थायी रूप से गति खो दी है, लेकिन जब तक निफ्टी 25,660 से ऊपर बना रहता है, व्यापक संरचना बरकरार रहती है."
उन्होंने आगे कहा, "इस स्तर से नीचे एक निर्णायक बंद 25,400-25,250 की ओर और गिरावट को ट्रिगर कर सकता है, जबकि 26,000 से ऊपर एक पलटाव और निरंतर चाल तेजी की गति को फिर से स्थापित करेगी. इससे 26,150-26,300 की ओर बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होगा." नुकसान व्यापक आधार पर था, जिसमें अधिकतर सेंसेक्स स्टॉक लाल निशान में बंद हुए. केवल कुछ ही दिग्गज कंपनियां - जिनमें बीईएल, लार्सन एंड टुब्रो, टीसीएस, आईटीसी और भारतीय स्टेट बैंक शामिल हैं. ये सकारात्मक बने रहने में कामयाब रहीं.
दूसरी ओर, एनटीपीसी, कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज फिनसर्व, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक जैसे प्रमुख शेयरों में भारी गिरावट आई और कुछ शेयरों में 3.45 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई. व्यापक बाजारों में भी कमजोरी देखी गई.
निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 0.45 फीसदी फिसला, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.48 फीसदी की गिरावट आई. सेक्टोरल इंडेक्स में, केवल निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी ऑयल एंड गैस क्रमशः 1.5 फीसदी और 0.07 फीसदी की बढ़त दर्ज करने में सफल रहे.
अन्य सभी सेक्टर नकारात्मक क्षेत्र में समाप्त हुए. निफ्टी मेटल और निफ्टी मीडिया सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले के रूप में उभरे. प्रत्येक में 1 फीसदी से अधिक की गिरावट आई.
विश्लेषकों ने कहा कि निवेशक कमजोर वैश्विक संकेतों और सप्ताहांत से पहले मुनाफावसूली के बीच सतर्क रहे. इससे बाजार में व्यापक गिरावट आई. बाजार पर नजर रखने वालों ने कहा, "एक अस्थिर सत्र के बाद भारतीय शेयर बाजार निर्णायक रूप से नीचे बंद हुए. इसके पीछे वजह ये है कि क्योंकि निवेशकों ने मिश्रित कॉर्पोरेट आय और मजबूत डॉलर की पृष्ठभूमि में सतर्क वैश्विक धारणा के बीच मुनाफावसूली की."
उन्होंने कहा, "अधिकतर सेक्टर लाल निशान में बंद हुए, नए एफआईआई बिकवाली के दबाव में, जो पॉवेल के आक्रामक बयान और अमेरिका-चीन व्यापार विकास उम्मीदों पर खरा नहीं उतरने के बाद सतर्क हो गए हैं." विशेषज्ञों के अनुसार, तिमाही-दर-तिमाही आधार पर आशावाद ठोस बना हुआ है.
