शेयर बाजार डाउन, निफ्टी-सेंसेक्स लुढ़के; डॉलर के मुकाबले रुपया 48 पैसा गिरा

व्यापक बाजार में, निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 0.09 प्रतिशत तक फिसला, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.1 प्रतिशत की गिरावट आई. इससे छोटे शेयरों में मिली-जुली हलचल देखी गई.

इस बीच, भारती एयरटेल, पावर ग्रिड, टेक महिंद्रा, इंफोसिस और बजाज फाइनेंस में सबसे ज्यादा गिरावट आई, जिनमें से प्रत्येक में 1 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई.

तकनीकी मोर्चे पर, निफ्टी ने 25,800 के पास तत्काल समर्थन क्षेत्र बनाया है, जबकि प्रतिरोध 26,000 के आसपास है." बीईएल, मारुति सुजुकी, अदानी पोर्ट्स और टाइटन के शेयरों में भी बढ़त दर्ज की गई.

विशेषज्ञों ने कहा, "निफ्टी उच्च स्तर पर बने रहने के लिए संघर्ष करता रहा, लगातार बिकवाली ने इसे नीचे खींच लिया.

अमेरिका-चीन व्यापार वार्ता के ताजा अपडेट से पहले निवेशकों की धारणा भी सतर्क रही. सेंसेक्स 592.67 अंक या 0.7 फीसदी गिरकर 84,404.46 पर बंद हुआ. वहीं जबकि निफ्टी 176.05 अंक या 0.68 फीसदी की गिरावट के साथ 25,877.85 पर बंद हुआ.

अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा उम्मीद के मुताबिक ब्याज दरों में कटौती के बाद कमजोर वैश्विक रुझानों को देखते हुए गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार तेजी से गिरावट के साथ बंद हुए. साथ ही बाजार ने ये संकेत दिया कि यह 2025 की अंतिम कटौती हो सकती है.

इसके साथ ही भारतीय शेयर बाजार के टॉप लूजर पर एक नजर डालते हैं.

शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट पर अब फोकस करते हैं.

शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग पर अब एक नजर डालते हैं.

उधर मजबूत अमेरिकी डॉलर, कमजोर घरेलू बाजारों और अमेरिकी फेडरल रिज़र्व के आक्रामक रुख के चलते गुरुवार को रुपया अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 48 पैसे गिरकर 88.70 (अनंतिम) पर बंद हुआ.

मुंबई: आज गुरुवार 30 अक्टूबर को सेंसेक्स 592.67 अंक गिरकर 84,404.46 पर क्लोज हुआ. वहीं निफ्टी 176.05 अंक गिरकर 25,877.85 पर बंद हुआ. उधर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 48 पैसे गिरकर 88.70 पर बंद हुआ.

निफ्टी एनर्जी को छोड़कर, जो सकारात्मक रहने में कामयाब रहा. अधिकतर क्षेत्रीय सूचकांक लाल निशान में बंद हुए.

निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में 0.7 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि आईटी, ऑटो, मेटल, फार्मा, बैंक और ऑयल एंड गैस में भी गिरावट रही.

विश्लेषकों ने कहा, "उम्मीद के मुताबिक, अमेरिकी फेड ने ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की कटौती की. हालांकि, पॉवेल द्वारा यह संकेत दिए जाने के बाद कि यह 2025 की आखिरी दर में कटौती हो सकती है, बाजार मजबूत हुआ, जिससे आगे मौद्रिक ढील की उम्मीदें कम हुईं."

उन्होंने कहा कि अमेरिकी डॉलर में आई मजबूती ने भारत सहित उभरते बाजारों में जोखिम-मुक्त भावना को बढ़ावा दिया. "इस बीच, निवेशक विशेषज्ञों ने कहा, "हम ट्रम्प-शी व्यापार वार्ता पर सतर्क हैं, क्योंकि चर्चाओं के आसपास व्याप्त अनिश्चितता बाजार की धारणा को सतर्क बनाए हुए है."

विदेशी मुद्रा व्यापारियों ने बताया कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने अपनी फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (FOMC) की बैठक में ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की कटौती की है. हालांकि, फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल की टिप्पणी आक्रामक रही, जिससे दिसंबर में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें कम हो गईं.

इसके अलावा, तेल विपणन कंपनियों (OMC) की ओर से महीने के अंत में डॉलर की मांग और विदेशी पूंजी की निकासी से भी रुपये पर दबाव पड़ा.

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में, रुपया 88.37 पर खुला और बाद में 88.74 के निचले स्तर पर आ गया. स्थानीय मुद्रा अंततः डॉलर के मुकाबले 88.70 (अनंतिम) पर बंद हुई, जो पिछले बंद भाव से 48 पैसे की गिरावट दर्शाता है. बता दें कि बुधवार को रुपया सात पैसे बढ़कर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 88.22 पर बंद हुआ.

मिराए एसेट शेयरखान के मुद्रा एवं कमोडिटीज के शोध विश्लेषक अनुज चौधरी ने कहा, "हमें उम्मीद है कि मजबूत अमेरिकी डॉलर, कमजोर घरेलू बाजारों और फेड के आक्रामक रुख के कारण रुपया थोड़ा नकारात्मक रुख के साथ कारोबार करेगा. महीने के अंत में तेल विपणन कंपनियों की डॉलर मांग भी रुपये पर दबाव डाल सकती है."

जैसा कि उम्मीद थी, अमेरिकी फेड ने ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की कटौती की. हालांकि, फेड अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने कहा कि दिसंबर में ब्याज दरों में कटौती कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं है, क्योंकि मुद्रास्फीति लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है और श्रम बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है.

व्यापारियों ने कहा कि पॉवेल की टिप्पणी के बाद, दिसंबर में ब्याज दरों में कटौती की बाजार उम्मीदें तेजी से गिर गईं. इससे अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में वृद्धि और डॉलर में मजबूती आई.

चौधरी ने आगे कहा कि कच्चे तेल की कीमतों में कमजोरी निचले स्तरों पर रुपये को सहारा दे सकती है. उन्होंने कहा, "USDINR की हाजिर कीमत 88.45 से 89 के बीच रहने की उम्मीद है."

इस बीच, 6 मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स 0.09 प्रतिशत गिरकर 99.12 पर आ गया.

वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड वायदा कारोबार में 0.65 प्रतिशत गिरकर 64.50 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया.

घरेलू शेयर बाजारों में, सेंसेक्स 592.67 अंक गिरकर 84,404.46 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 176.05 अंक गिरकर 25,877.85 पर बंद हुआ.

एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बुधवार को 2,540.16 करोड़ रुपये के शेयर बेचे.

इनपुट: पीटीआई/ आईएएनएस