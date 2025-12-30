ETV Bharat / business

मिले-जुले वैश्विक संकेतों के बीच शेयर बाजार लगभग सपाट बंद

बीएसई सेंसेक्स 20.46 अंक की मामूली गिरावट के साथ 84,675.08 पर बंद हुआ. वहीं एनएसई निफ्टी 3.25 अंक फिसलकर 25,938.85 पर बंद हुआ.

सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो (getty image)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 30, 2025 at 4:27 PM IST

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक मंगलवार के कारोबारी सत्र में लगभग सपाट बंद हुए. सेक्टोरल स्तर पर मिले-जुले संकेतों के बीच पीएसयू बैंक, मेटल और ऑटो शेयरों में खरीदारी देखी गई, जबकि आईटी, एफएमसीजी, रियल्टी और फार्मा शेयरों में बिकवाली का दबाव बना रहा.

सेंसेक्स और निफ्टी की चाल
बीएसई सेंसेक्स 20.46 अंक या 0.02 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ 84,675.08 पर बंद हुआ. वहीं एनएसई निफ्टी 3.25 अंक या 0.01 प्रतिशत फिसलकर 25,938.85 पर बंद हुआ. दिनभर के कारोबार में दोनों ही सूचकांकों में सीमित दायरे में उतार-चढ़ाव देखने को मिला.

भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग
भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग

तकनीकी संकेत क्या कहते हैं
बाजार विश्लेषकों के अनुसार निफ्टी 21 ईएमए (एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज) से नीचे फिसल गया है, जिससे अल्पकालिक कमजोरी के संकेत मिल रहे हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट 25,850–25,870 के स्तर पर है. अगर यह स्तर टूटता है तो बाजार में बिकवाली का दबाव और बढ़ सकता है. वहीं, ऊपरी स्तर पर 26,000 एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में देखा जा रहा है.

सेंसेक्स शेयरों का हाल
सेंसेक्स में शामिल शेयरों में ईटर्नल, इंफोसिस, एशियन पेंट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट और बजाज फाइनेंस टॉप लूजर्स में रहे, जिनका सूचकांक पर नकारात्मक असर पड़ा. दूसरी ओर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा स्टील, बजाज फिनसर्व और एक्सिस बैंक के शेयरों में मजबूती देखने को मिली, जिससे बाजार को कुछ सहारा मिला.

भारतीय शेयर बाजार के टॉप लूजर
भारतीय शेयर बाजार के टॉप लूजर

मिडकैप और स्मॉलकैप में कमजोरी
ब्रॉडर मार्केट में भी हल्की कमजोरी रही. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 0.15 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स में 0.28 प्रतिशत की कमजोरी दर्ज की गई.

सेक्टोरल प्रदर्शन
सेक्टोरल मोर्चे पर रियल्टी, आईटी और फार्मा शेयरों पर दबाव बना रहा. निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 0.84 प्रतिशत, निफ्टी आईटी 0.74 प्रतिशत और निफ्टी फार्मा 0.17 प्रतिशत गिरा. वहीं, पीएसयू बैंक, मेटल और ऑटो शेयरों में जोरदार खरीदारी देखने को मिली. निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 1.69 प्रतिशत उछला, निफ्टी मेटल 2.03 प्रतिशत चढ़ा और निफ्टी ऑटो इंडेक्स में 1.08 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई.

इंडियन शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट
इंडियन शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट

निवेशकों की रणनीति
विश्लेषकों का कहना है कि निवेशकों ने व्यापक खरीदारी के बजाय चुनिंदा शेयरों में निवेश को तरजीह दी. मासिक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी के बाद बैंकिंग, ऑटो और मेटल शेयरों में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, जिससे बाजार ने दिन के निचले स्तरों से रिकवरी की और अंत में लगभग सपाट बंद हुआ.

संपादक की पसंद

