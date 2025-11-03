ETV Bharat / business

स्टॉक मार्केट में नहीं दिखी धार, मामूली बढ़त के साथ बंद हुए सोमवार को सेंसेक्स और निफ्टी

शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट पर अब फोकस करते हैं.

शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग पर अब एक नजर डालते हैं.

रियल एस्टेट और सरकारी बैंकों के शेयरों में बढ़त ने शुरुआती कमजोरी के बावजूद सूचकांकों को सहारा दिया. गिरावट के साथ खुलने के बाद, सेंसेक्स ने 84,127 के उच्च स्तर को छुआ और अंत में 39.78 अंक या 0.05 प्रतिशत की बढ़त के साथ 83,978.49 पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी भी 41.25 अंक या 0.16 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,763.35 पर बंद हुआ.

मुंबई: भारतीय शेयर बाजारों ने सोमवार को दो दिनों से चली आ रही गिरावट का सिलसिला तोड़ते हुए उतार-चढ़ाव भरे सत्र का सकारात्मक रुख अपनाया.

इसके साथ ही भारतीय शेयर बाजार के टॉप लूजर पर एक नजर डालते हैं.

विश्लेषकों ने कहा, "निफ्टी पूरे दिन 25,700 और 25,800 के बीच उतार-चढ़ाव करता रहा, जो 24 अक्टूबर के 25,718 के निचले स्तर से कुछ देर के लिए नीचे गिरने के बाद मजबूती दर्शाता है."

उन्होंने कहा, "25,660-25,700 के बीच का क्षेत्र एक बार फिर मजबूत मांग के रूप में काम कर रहा है. इससे सूचकांक को इंट्राडे नुकसान की भरपाई करने और प्रमुख वैश्विक डेटा रिलीज से पहले रचनात्मक स्वर बनाए रखने में मदद मिली है."

सेंसेक्स के शेयरों में, मारुति सुजुकी 3 प्रतिशत से अधिक गिर गई और टाइटन कंपनी, बीईएल, टीसीएस, आईटीसी, एनटीपीसी, बजाज फिनसर्व, टाटा स्टील और टेक महिंद्रा के साथ शीर्ष हारने वालों में से एक थी.

दूसरी ओर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारतीय स्टेट बैंक, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स और एचसीएल टेक प्रमुख लाभार्थी थे. व्यापक बाजारों में, निफ्टी मिडकैप इंडेक्स 0.77 फीसदी बढ़ा, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स 0.72 फीसदी बढ़ा.

निफ्टी मेटल और रियल्टी इंडेक्स में भी 2-2 फीसदी तक की बढ़त दर्ज की गई. इस बीच, एफएमसीजी, प्राइवेट बैंक और आईटी इंडेक्स 0.4 फीसदी तक फिसले. इससे बाजार की कुल बढ़त सीमित रही.

विश्लेषकों ने कहा कि मिले-जुले वैश्विक संकेतों और निवेशकों की सतर्क धारणा के बावजूद, चुनिंदा सेक्टरों में खरीदारी ने बाजारों को बढ़त के साथ बंद करने में मदद की.

बाजार पर नजर रखने वालों ने कहा, "घरेलू बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ, क्योंकि नए घरेलू ट्रिगर्स के अभाव में उच्च स्तर पर मुनाफावसूली दिखाई दी." उन्होंने कहा, "तिमाही आय के बाद से व्यापक बाजार का बेहतर प्रदर्शन निवेशकों को अल्पावधि से मध्यम अवधि के नजरिए की ओर आकर्षित कर रहा है."