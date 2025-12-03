ETV Bharat / business

बुधवार को लाल निशान पर मार्केट, सेंसेक्स 85,107 पर हुआ बंद, निफ्टी 25,986 पर क्लोज

इंडियन शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट. (ETV Bharat)

इंडियन शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट पर अब फोकस करते हैं.

भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग. (ETV Bharat)

भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग पर अब एक नजर डालते हैं.

लगातार विदेशी फंड के निकलने से शेयर बाजार में लगातार चौथे दिन गिरावट का दौर चला. विदेशी फंड के लगातार निकलने और निवेशकों के प्रॉफिट लेने के बीच बुधवार को शेयर बाजार के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी काफी हद तक रेंज में रहे.

मुंबई: बुधवार को शेयर बाजार लाल निशान पर जाकर ठहर गया. बीएसई सेंसेक्स 31.46 अंक या 0.04 प्रतिशत गिरकर 85,106.81 अंक पर थम गया. वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 46.20 अंक या 0.18 प्रतिशत गिरकर 25,986.00 अंक पर बंद हुआ. उधर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट रही. रुपया 25 पैसे की गिरावट के साथ 90.21 (अनंतिम) के सर्वकालिक निम्न स्तर पर बंद हुआ.

भारतीय शेयर बाजार के टॉप लूजर पर अब एक नजर डालते हैं.

भारतीय शेयर बाजार के टॉप लूजर. (ETV Bharat)

लगातार चौथे दिन गिरते हुए, 30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 31.46 पॉइंट या 0.04 प्रतिशत गिरकर 85,106.81 पर बंद हुआ. दिन के दौरान, यह 374.63 पॉइंट या 0.44 प्रतिशत गिरकर 84,763.64 पर आ गया. 50 शेयरों वाला NSE निफ्टी 46.20 पॉइंट या 0.18 प्रतिशत गिरकर 25,986 पर आ गया.

सेंसेक्स की कंपनियों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाइटन, NTPC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अडानी पोर्ट्स, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स और बजाज फिनसर्व सबसे ज़्यादा पिछड़े. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ICICI बैंक, इंफोसिस और HDFC बैंक फायदे में रहे.

एक्सचेंज डेटा के मुताबिक, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (FIIs) ने मंगलवार को 3,642.30 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जबकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (DIIs) ने 4,645.94 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे.

एशियाई मार्केट में, साउथ कोरिया का कोस्पी और जापान का निक्केई 225 इंडेक्स पॉजिटिव ज़ोन में बंद हुए, जबकि शंघाई का SSE कंपोजिट इंडेक्स और हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स नीचे बंद हुए.

यूरोप के मार्केट ज़्यादातर ऊपर कारोबार कर रहे थे। US मार्केट मंगलवार को ऊपर बंद हुए.

ग्लोबल ऑयल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.99 परसेंट बढ़कर USD 63.07 प्रति बैरल पर पहुंच गया। मंगलवार को लगातार तीसरे सेशन में गिरावट के साथ सेंसेक्स 503.63 पॉइंट्स या 0.59 परसेंट गिरकर 85,138.27 पर बंद हुआ. निफ्टी 143.55 पॉइंट्स या 0.55 परसेंट गिरकर 26,032.20 पर बंद हुआ.