बुधवार बाजार बंद होने पर Nifty 26,050 के पार, मिडकैप 1 साल के हाई पर, सेंसेक्स भी 369 अंक उछला

आज बुधवार को सेंसेक्स 368.97 अंक चढ़कर 84,997.13 पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी 117.70 अंक बढ़कर 26,053.90 पर क्लोज हुआ.

Stock Market Closing 29 October
प्रतीकात्मक तस्वीर. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 29, 2025 at 4:07 PM IST

Updated : October 29, 2025 at 4:27 PM IST

मुंबई: कारोबारी सत्र में आज बुधवार को भारतीय शेयर बाजार ने मजबूत क्लोजिंग दी. सेंसेक्स 369 अंक बढ़कर 84,997 पर और निफ्टी 118 अंक बढ़कर 26,054 पर जाकर ठहर गया.

दूसरी ओर बैंकिंग, मेटल और मिडकैप शेयरों में खरीदारी पर जोर रहा. जबकि AMC शेयरों में गिरावट रही. निफ्टी मेटल इंडेक्स लगातार छठे सत्र में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा. महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M) फाइनेंस, MRPL, SAIL और अदाणी ग्रुप के शेयरों में शानदार उछाल रहा.

शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग पर अब एक नजर डालते हैं.

STOCK MARKET CLOSING 29 OCTOBER
शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग पर अब एक नजर. (ETV Bharat)

शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट पर अब फोकस करते हैं.

STOCK MARKET CLOSING 29 OCTOBER
शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट. (ETV Bharat)

इसके साथ ही भारतीय शेयर बाजार के टॉप लूजर पर एक नजर डालते हैं.

STOCK MARKET CLOSING 29 OCTOBER
भारतीय शेयर बाजार के टॉप लूजर पर एक नजर. (ETV Bharat)

आज Sensex 369 अंक ऊपर, 84,997 पर बंद हुआ. Nifty 118 अंक बढ़कर, 26,054 पर बंद जाकर क्लोज हुआ. Nifty Bank 171 अंक चढ़कर 58,385 पर क्लोज हुआ.

वहीं Midcap Index में 384 अंक उछल कर 60,149 पर पहुंच गया. इस तरह से ये एक साल का हाई है.

भारतीय शेयर सूचकांक सेंसेक्स 368.97 अंक चढ़कर 84,997.13 पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी 117.70 अंक बढ़कर 26,053.90 पर क्लोज हुआ.

मजबूत वैश्विक संकेतों और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नीतिगत फैसले से पहले आशावाद के चलते बुधवार को भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए. अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारत के साथ जल्द ही व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिए जाने की खबरों से भी निवेशकों की धारणा में सुधार हुआ.

सेंसेक्स 368.97 अंक या 0.44 प्रतिशत की बढ़त के साथ 84,977.13 पर बंद हुआ. निफ्टी 117.7 अंक या 0.45 प्रतिशत बढ़कर 26,053.9 पर बंद हुआ. विशेषज्ञों ने कहा, "निफ्टी को 26,050-26,100 क्षेत्र के पास कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है, जबकि समर्थन 25,900-25,660 के आसपास मजबूत बना हुआ है. जब तक सूचकांक 25,800 से ऊपर रहता है, व्यापक रुझान मजबूती से तेजी का बना रहता है."

विशेषज्ञों ने कहा, "26,100 से ऊपर का निर्णायक बंद 26,250-26,400 की ओर विस्तारित रैली का द्वार खोल सकता है, जबकि 25,900 से नीचे की गिरावट उच्च स्तर पर हल्की मुनाफावसूली को गति दे सकती है."

सेंसेक्स पैक में एनटीपीसी, पावरग्रिड, अदानी पोर्ट्स, एचसीएल टेक और टाटा स्टील शीर्ष प्रदर्शन करने वाले शेयर रहे। दूसरी ओर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इटरनल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी और बजाज फाइनेंस प्रमुख हारने वालों में से थे.

एनएसई मिडकैप 100 इंडेक्स 0.64 प्रतिशत चढ़ा, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 0.43 प्रतिशत बढ़ा. क्षेत्रीय सूचकांकों में, निफ्टी ऑयल एंड गैस ने 2.12 प्रतिशत की बढ़त के साथ बढ़त का नेतृत्व किया.

ऊर्जा, धातु, मीडिया, बैंक, वित्तीय सेवाएं, आईटी, फार्मा, एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सूचकांक भी बढ़त के साथ बंद हुए. हालांकि, निफ्टी ऑटो एकमात्र ऐसा सेक्टर रहा, जो लाल निशान में बंद हुआ.

बाजार प्रतिभागी अब अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतिगत बैठक के नतीजों और संभावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर आगे के घटनाक्रमों पर कड़ी नज़र रख रहे हैं, जो आने वाले सत्रों में बाजार की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं.

विशेषज्ञों ने कहा, "भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता में संभावित प्रगति को लेकर आशावाद ने धारणा को और मजबूत किया." उन्होंने कहा, "आगामी फेड निर्णय वैश्विक बाजारों के लिए एक महत्वपूर्ण घटना बना हुआ है. हालांकि 25-बीपीएस ब्याज दर में कटौती की व्यापक रूप से उम्मीद है, निवेशक आगे की ब्याज दरों में कटौती के लिए इसकी टिप्पणियों पर बारीकी से नजर रखेंगे, जो भविष्य के बाजार प्रक्षेपवक्र को निर्देशित करेगा."

ये भी पढ़ें - China Digital Currency: चीन का डिजिटल मुद्रा आरएमबी पर जोर: डॉलर को डाउन करना ड्रैगन के लिए आसान नहीं

