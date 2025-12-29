ETV Bharat / business

शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 346 अंक लुढ़का, निफ्टी 25,942 के नीचे बंद

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को लगातार चौथे कारोबारी सत्र में गिरावट दर्ज की गई. सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), रियल्टी, फार्मा और ऑटो सेक्टर के शेयरों में भारी बिकवाली के चलते बाजार दबाव में नजर आया. निवेशकों में सतर्कता का माहौल बना रहा, जिससे प्रमुख सूचकांकों में कमजोरी देखने को मिली.

सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान में बंद

बीएसई का 30 शेयरों वाला प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 345.91 अंक या 0.41 प्रतिशत की गिरावट के साथ 84,695.54 अंक पर बंद हुआ. वहीं, एनएसई का निफ्टी 100.20 अंक या 0.38 प्रतिशत टूटकर 25,942.10 अंक के स्तर पर आ गया. लगातार बिकवाली के कारण दोनों सूचकांक दिनभर दबाव में रहे.

भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग (ETV Bharat)

26,000 के अहम स्तर से नीचे फिसला निफ्टी

विश्लेषकों के अनुसार, निफ्टी ने मनोवैज्ञानिक 26,000 के स्तर और अपने 20-दिवसीय ईएमए (एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज) के नीचे फिसलते हुए करीब 100 अंकों की गिरावट दर्ज की. मासिक एफएंडओ एक्सपायरी से पहले बाजार में अस्थिरता बढ़ती दिखी. तकनीकी रूप से निफ्टी ने बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, जो निकट भविष्य में और कमजोरी के संकेत देता है.

25,900 के नीचे गिरने पर और नुकसान की आशंका

बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि यदि निफ्टी 25,900 के स्तर से नीचे टिकता है, तो इसमें और गिरावट देखने को मिल सकती है. ऐसे में सूचकांक 25,800 से 25,700 के स्तर तक फिसल सकता है.