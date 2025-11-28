सपाट रहा स्टॉक मार्केट: सेंसेक्स 85,707 और निफ्टी 26,203 अंक पर हुआ क्लोज
Published : November 28, 2025 at 4:23 PM IST
मुंबई: शुक्रवार को शेयर बाजार सपाट बंद हुआ. सेंसेक्स 13.71 पॉइंट गिरकर 85,706.67 पर और निफ्टी 12.60 पॉइंट गिरकर 26,202.95 पर क्लोज हुआ.
शुक्रवार को मिलेजुले ग्लोबल संकेतों से इन्वेस्टर सेंटिमेंट पर कंट्रोल रहने से भारतीय शेयर बाजार फ्लैट नोट पर बंद हुए. एक दिन की रेंज-बाउंड ट्रेडिंग के बाद, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों थोड़ी गिरावट के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 13.71 पॉइंट या 0.02 परसेंट गिरकर 85,706.67 पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी 12.6 पॉइंट या 0.05 परसेंट गिरकर 26,202.95 पर बंद हुआ.
निफ्टी को 26,281 जोन के पास मजबूत रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा और पूरे सेशन में 26,190 और 26,281 के बीच रेंज-बाउंड रहा.
भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग पर अब एक नजर डालते हैं.
इंडियन शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट पर अब फोकस करते हैं.
भारतीय शेयर बाजार के टॉप लूजर पर अब एक नजर डालते हैं.
एक्सपर्ट्स ने कहा, "जब तक 26,150–26,000 पर जरूरी सपोर्ट बेल्ट बना रहता है, तब तक बड़ा ट्रेंड स्थिर रहता है, तुरंत रेजिस्टेंस 26,280–26,310 पर मजबूती से है."
उन्होंने आगे कहा, "डेली चार्ट पर, इंडेक्स इस बैंड के पास बना हुआ है, जो 26,150 और 26,310 के बीच एक साफ रेंज दिखाता है, जब तक कि दोनों तरफ कोई बड़ा ब्रेकआउट न हो जाए." सेंसेक्स के टॉप परफॉर्मर्स में से हिंदुस्तान यूनिलीवर (HUL), सन फॉर्मा, महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M) और कोटक महिंद्रा बैंक थे. इससे गिरावट को रोकने में मदद मिली.
दूसरी ओर, पावर ग्रिड, भारती एयरटेल, इटरनल और इंफोसिस मुख्य रूप से पिछड़ने वाले शेयर थे और इनका इंडेक्स पर दबाव रहा.
सेक्टर के हिसाब से, बाजार में मिलाजुला ट्रेंड देखा गया. निफ्टी IT, रियल्टी और ऑयल एंड गैस इंडेक्स क्रम से 0.11 परसेंट, 0.19 परसेंट और 0.69 परसेंट गिरे.
इस बीच, खरीदारी के रुझान से निफ्टी ऑटो 0.62 परसेंट और निफ्टी फार्मा 0.59 परसेंट बढ़ा. बड़े मार्केट में, निफ्टी मिडकैप 100 0.11 परसेंट गिरा, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 100 0.27 परसेंट गिरा, जो लार्ज-कैप स्पेस के अलावा हल्की कमजोरी दिखाता है.
एनालिस्ट ने कहा कि US बॉन्ड यील्ड में कमी और घरेलू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की लगातार खरीदारी से मार्केट का सेंटिमेंट कंस्ट्रक्टिव बना रहा. मार्केट पर नजर रखने वालों ने कहा, "हालांकि, रुपये में उतार-चढ़ाव और कुछ PSU और प्राइवेट बैंक काउंटर्स में बीच-बीच में प्रॉफिट-बुकिंग ने ट्रेडर्स को थोड़ा सावधान रखा."
(इनपुट- आईएएनएस)
