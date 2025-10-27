ETV Bharat / business

डॉलर के मुकाबले रुपया 43 पैसे लुढ़का, सेंसेक्स और निफ्टी ने मचाया धमाल

सेंसेक्स 566.96 अंक उछलकर 84,778.84 पर क्लोज हुआ. निफ्टी 170.90 अंक चढ़कर 25,966.05 पर बंद हुआ. डॉलर के मुकाबले रुपए की ताकत घटी.

Stock Market Closing 27 Oct
प्रतीकात्मक तस्वीर.
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 27, 2025 at 4:18 PM IST

3 Min Read
मुंबई: घरेलू शेयर बाजार में, सेंसेक्स 566.96 अंक उछलकर 84,778.84 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 170.90 अंक चढ़कर 25,966.05 पर बंद हुआ. उधर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 43 पैसे गिरकर 88.26 पर बंद हुआ

एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने शुक्रवार को 621.51 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे थे.

अब शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग पर एक नजर डालते हैं.

STOCK MARKET CLOSING 27 OCT
शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग.

शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट पर अब फोकस करते हैं.

STOCK MARKET CLOSING 27 OCT
टॉप गेनर स्टॉक की लिस्ट.

साथ ही भारतीय शेयर बाजार के टॉप लूजर पर एक नजर डालते हैं.

STOCK MARKET CLOSING 27 OCT
टॉप लूजर स्टॉक पर एक नजर.

कच्चे तेल की कीमतों में व्यापक मजबूती और आयातकों की महीने के अंत में डॉलर की मांग के कारण निवेशकों की धारणा प्रभावित होने से सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 43 पैसे गिरकर 88.26 (अनंतिम) पर बंद हुआ.

विदेशी मुद्रा व्यापारियों ने कहा कि कच्चे तेल की कीमतों में तेजी संभावित अमेरिका-चीन व्यापार समझौते के कारण आई है, जो वैश्विक तेल मांग में मजबूती की उम्मीदों को बल देता है.

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में, रुपया डॉलर के मुकाबले 87.87 पर खुला और कारोबार के दौरान 88.31 के निचले स्तर और 87.86 के उच्च स्तर तक गिर गया। अंत में यह पिछले बंद भाव से 43 पैसे की गिरावट के साथ 88.26 (अनंतिम) पर बंद हुआ.

शुक्रवार को, रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 5 पैसे बढ़कर 87.83 पर बंद हुआ था. व्यापारी आगे के संकेतों के लिए व्यापार वार्ताओं और भू-राजनीतिक घटनाओं से जुड़े घटनाक्रमों पर नजर बनाए हुए हैं.

"हमें उम्मीद है कि व्यापार समझौते को लेकर आशावाद और मजबूत घरेलू शेयर बाज़ारों के बीच बेहतर घरेलू बाज़ार धारणा के चलते रुपया सकारात्मक रुख के साथ कारोबार करेगा. भू-राजनीतिक तनाव कम होने से भी रुपये को समर्थन मिल सकता है."

"हालांकि, महीने के अंत में आयातकों की ओर से डॉलर की माँग और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से तेज़ी पर लगाम लग सकती है. मिराए एसेट शेयरखान के मुद्रा एवं कमोडिटीज के शोध विश्लेषक अनुज चौधरी ने कहा, "डॉलर-रुपये की हाजिर कीमत 87.80 से 88.50 के बीच रहने की उम्मीद है."

इस बीच, छह मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स 0.08 प्रतिशत की गिरावट के साथ 98.86 पर कारोबार कर रहा था.

वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड वायदा कारोबार में 0.85 प्रतिशत की गिरावट के साथ 65.39 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था.

घरेलू शेयर बाजार में, सेंसेक्स 566.96 अंक उछलकर 84,778.84 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 170.90 अंक चढ़कर 25,966.05 पर बंद हुआ.

एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने शुक्रवार को 621.51 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे.

इस बीच, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 4.496 डॉलर की वृद्धि हुई. आरबीआई ने शुक्रवार को कहा कि 17 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह के दौरान स्वर्ण भंडार का मूल्य और बढ़ने से यह 702.28 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया.

पिछले सप्ताह, कुल भंडार 2.176 अरब अमेरिकी डॉलर बढ़कर 697.784 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया था.

