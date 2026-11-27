ETV Bharat / business

Stock Market Closing, 27 November: सेंसेक्स 989 अंक धड़ाम, Nifty 25,607 पर बंद; आज के टॉप गेनर्स-लूजर्स

स्टॉक मार्केट क्लोजिंग 27 नवंबर 2026 (सांकेतिक फोटो) ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: शेयर बाजार में शुक्रवार को बेयर की वापसी दिखी और गिरावट के साथ सेंसेक्स और निफ्टी के कारोबार बंद हुए. बीएसई सेंसेक्स 989 अंक यानी 1.17 फीसदी टूटकर 83,339.26 पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान सेंसेक्स 83,334.64 के स्तर तक भी गया, जो पिछले क्लोज के मुकाबले 993.95 अंक नीचे था.

सेंसेक्स ने दिन की शुरुआत 84,093.24 पर की थी, जबकि इसका पिछला क्लोज 84,328.59 था. वहीं, निफ्टी50 में भी सेंसेक्स की तरह ही बड़ी गिरावट देखने को मिली. निफ्टी 277.30 अंक यानी 1.07 फीसदी टूटकर 25,607.20 पर आ गया. निफ्टी ने दिन की शुरुआत 25,839.25 पर की थी, जबकि इसका पिछला क्लोज 25,884.50 था.

(डिस्क्लेमर: यह खबर सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से दी गई है. शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है. निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें. ईटीवी भारत किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं देता है.)