गुरुवार को इंडेक्स चमका: नए रिकॉर्ड हाई छूने के बाद सेंसेक्स और निफ्टी पॉजिटिव नोट पर हुए क्लोज
सेंसेक्स 111 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 85,720 पर बंद हुआ. निफ्टी 10.25 पॉइंट बढ़कर 26,215.55 पर बंद हुआ.
Published : November 27, 2025 at 4:26 PM IST
मुंबई: गुरुवार को दिन में नए रिकॉर्ड हाई को छूने के बाद भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स पॉजिटिव नोट पर बंद हुए. सेंसेक्स 110.87 पॉइंट्स या 0.13 परसेंट की बढ़त के साथ 85,720.38 पर बंद हुआ. निफ्टी 10.25 पॉइंट या 0.04 परसेंट बढ़कर 26,215.55 पर बंद हुआ.
इंट्रा-डे सेशन के दौरान, सेंसेक्स 86,055.86 के रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा और निफ्टी 26,310.45 के नए हाई पर पहुंचा. टेक्निकल नजरिए से, 26,300 अब भी मुख्य रेजिस्टेंस और तुरंत ब्रेकआउट ट्रिगर बना हुआ है.
भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग पर अब एक नजर डालते हैं.
इंडियन शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट पर अब फोकस करते हैं.
भारतीय शेयर बाजार के टॉप लूजर पर अब एक नजर डालते हैं.
मार्केट पर नजर रखने वालों ने कहा, "इस लेवल से ऊपर एक निर्णायक क्लोज 26,350–26,450 ज़ोन में नए ऑल-टाइम हाई के लिए दरवाज़ा खोल सकता है." उन्होंने आगे कहा, "नीचे की तरफ, 26,150–26,000 ज़ोन एक मज़बूत सपोर्ट बेस के तौर पर काम करना जारी रखता है, जिसे लगातार पुट राइटिंग और पोज़िशनल बाइंग इंटरेस्ट का सपोर्ट है."
सेंसेक्स डेली चार्ट पर हायर-हाई, हायर-लो स्ट्रक्चर बनाना जारी रखता है. "तुरंत रेजिस्टेंस 86,000–86,500 के पास है, जबकि 85,500–85,200 जोन है. विशेषज्ञों ने कहा, "यह प्रमुख समर्थन आधार के रूप में कार्य करता है."
विश्लेषकों के अनुसार, जब तक निफ्टी इस क्षेत्र से ऊपर बना रहता है, तब तक समग्र तेजी का ढांचा बरकरार रहता है. व्यापक बाजार स्थान में, निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 0.08 प्रतिशत बढ़ा, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 0.53 प्रतिशत गिर गया.
सेंसेक्स में सूचीबद्ध कंपनियों में बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज फिनसर्व और एचसीएल टेक शीर्ष लाभार्थियों में शामिल थे. इटरनल, मारुति सुजुकी, अल्ट्राटेक सीमेंट, एसबीआई और टाटा स्टील भी दिन के प्रमुख लाभार्थियों में शामिल थे.
सेक्टर-वार, निफ्टी बैंक, वित्तीय सेवा, मीडिया, आईटी, एफएमसीजी और केमिकल्स इंडेक्स में खरीदारी देखी गई, जो सभी हरे रंग में बंद हुए. उन्होंने कहा, "ये फैक्टर्स इक्विटीज के लिए शॉर्ट-टर्म दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे."
