Stock Market Closing: Sensex 390 अंक चढ़ा, Nifty 25,880 पार; मामूली बढ़त के साथ बाजार बंद
Stock Market Closing 26 November 2026: बाजार में बीएसई सेंसेक्स ने 350 से ज्यादा की तेजी दिखाई. एनएसई निफ्टी भी 25,880 के पार चला गया.
Published : November 26, 2026 at 3:36 PM IST
नई दिल्ली: शेयर बाजार में सुबह की तेजी दोपहर के सत्र में भी जारी रही. सेंसेक्स ने 200 अंकों की प्री-मार्केट ओपनिंग के बाद पूरे दिनभर के कारोबार में अच्छी तेजी दिखाई. हालांकि, निफ्टी की तेजी में थोड़ी अड़चन जरूर आई, लेकिन फिर इंडेक्स ने हल्की तेजी दिखाते हुए 100 अंकों के भीतर कारोबार करता रहा.
दिन के दूसरे भाग के अंत तक बीएसई सेंसेक्स 390 अंक यानी 0.46 फीसदी की बढ़त के साथ 84,328.59 के स्तर पर कारोबार करता दिखा. पिछले बंद 83,938.28 के मुकाबले आज सेंसेक्स 84,301.40 पर खुला और कारोबार के दौरान 84,551.74 के हाई और 83,754.66 के लो तक गया. वहीं, निफ्टी ने 65 अंक यानी 0.25 फीसदी की बढ़त के साथ 25,884.50 के लेवल पर पहुंच गया. पिछले बंद 25,819.25 के मुकाबले आज निफ्टी 25,873.20 पर खुला था.
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