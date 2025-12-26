ETV Bharat / business

शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स-निफ्टी फिसले, रुपया कमजोर

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार को गिरावट के साथ बंद हुए. छुट्टियों के कारण छोटे कारोबारी सप्ताह में निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया और किसी मजबूत वैश्विक या घरेलू संकेत के अभाव में नई खरीदारी से दूरी बनाए रखी. सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और ऑटोमोबाइल शेयरों में बिकवाली के साथ-साथ सेंसेक्स डेरिवेटिव्स की एक्सपायरी ने बाजार की धारणा पर दबाव डाला.

बीएसई सेंसेक्स 367.25 अंक या 0.43 प्रतिशत की गिरावट के साथ 85,041.45 अंक पर बंद हुआ. वहीं, एनएसई निफ्टी 99.80 अंक या 0.38 प्रतिशत फिसलकर 26,042.30 अंक पर आ गया. कारोबार के दौरान बाजार सीमित दायरे में रहा, लेकिन दिन के अंत में बिकवाली हावी हो गई.

भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग (ETV Bharat)

विश्लेषकों के अनुसार, निफ्टी के लिए 26,000 का स्तर तकनीकी रूप से काफी महत्वपूर्ण बना हुआ है. यह स्तर 20-दिवसीय ईएमए, भारी पुट ओपन इंटरेस्ट और पिवट एस1 स्तर (करीब 26,009) के साथ मेल खाता है. इसी वजह से अब तक बड़ी गिरावट पर रोक लगी हुई है. हालांकि, यदि निफ्टी 26,000 के नीचे स्थायी रूप से टूटता है, तो इसमें 25,900 से 25,800 के स्तर तक और गिरावट देखने को मिल सकती है. ऊपर की ओर 26,200 से 26,330 के दायरे में मजबूत प्रतिरोध बना हुआ है, जहां बार-बार बिकवाली देखी जा रही है.