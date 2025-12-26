ETV Bharat / business

शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स-निफ्टी फिसले, रुपया कमजोर

सेंसेक्स 367.25 अंक फिसलकर 85,041.45 पर बंद हुआ. निफ्टी 99.80 अंक टूटकर 26,042.30 पर रहा. रुपया 89.86 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ.

सांकेतिक फोटो (getty image)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 26, 2025 at 3:53 PM IST

Updated : December 26, 2025 at 4:10 PM IST

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार को गिरावट के साथ बंद हुए. छुट्टियों के कारण छोटे कारोबारी सप्ताह में निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया और किसी मजबूत वैश्विक या घरेलू संकेत के अभाव में नई खरीदारी से दूरी बनाए रखी. सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और ऑटोमोबाइल शेयरों में बिकवाली के साथ-साथ सेंसेक्स डेरिवेटिव्स की एक्सपायरी ने बाजार की धारणा पर दबाव डाला.

बीएसई सेंसेक्स 367.25 अंक या 0.43 प्रतिशत की गिरावट के साथ 85,041.45 अंक पर बंद हुआ. वहीं, एनएसई निफ्टी 99.80 अंक या 0.38 प्रतिशत फिसलकर 26,042.30 अंक पर आ गया. कारोबार के दौरान बाजार सीमित दायरे में रहा, लेकिन दिन के अंत में बिकवाली हावी हो गई.

भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग
भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग (ETV Bharat)

विश्लेषकों के अनुसार, निफ्टी के लिए 26,000 का स्तर तकनीकी रूप से काफी महत्वपूर्ण बना हुआ है. यह स्तर 20-दिवसीय ईएमए, भारी पुट ओपन इंटरेस्ट और पिवट एस1 स्तर (करीब 26,009) के साथ मेल खाता है. इसी वजह से अब तक बड़ी गिरावट पर रोक लगी हुई है. हालांकि, यदि निफ्टी 26,000 के नीचे स्थायी रूप से टूटता है, तो इसमें 25,900 से 25,800 के स्तर तक और गिरावट देखने को मिल सकती है. ऊपर की ओर 26,200 से 26,330 के दायरे में मजबूत प्रतिरोध बना हुआ है, जहां बार-बार बिकवाली देखी जा रही है.

कमजोर बाजार रुझान के बावजूद कुछ चुनिंदा शेयरों में मजबूती देखने को मिली. बीएसई पर टाइटन, एनटीपीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर प्रमुख बढ़त वाले शेयर रहे. हालांकि, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स और एचसीएल टेक्नोलॉजीज जैसे भारी भरकम शेयरों में गिरावट ने सूचकांक को नीचे खींच लिया.

भारतीय शेयर बाजार के टॉप लूजर
भारतीय शेयर बाजार के टॉप लूजर (ETV Bharat)

एनएसई पर भी टाइटन सबसे ज्यादा बढ़त में रहा, इसके बाद हिंदाल्को और नेस्ले इंडिया का स्थान रहा. दूसरी ओर, एशियन पेंट्स, श्रीराम फाइनेंस और बजाज फाइनेंस में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई.

वृहद बाजार में भी सतर्कता का माहौल दिखा. निफ्टी मिडकैप 100 सूचकांक 0.23 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉलकैप 100 सूचकांक 0.08 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ. सेक्टोरल आधार पर आईटी शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली देखी गई और निफ्टी आईटी सूचकांक 1.03 प्रतिशत टूट गया. ऑटो सेक्टर भी 0.52 प्रतिशत गिरा. इसके विपरीत, मेटल शेयरों ने बेहतर प्रदर्शन किया और निफ्टी मेटल सूचकांक 0.59 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ.

इंडियन शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट.
इंडियन शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट. (ETV Bharat)

इसी बीच, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 15 पैसे कमजोर होकर 89.86 रुपये प्रति डॉलर (अस्थायी) पर बंद हुआ, जिसने निवेशकों की सतर्कता को और बढ़ा दिया.

