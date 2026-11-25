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Stock Market Today: बाजार में BULLS की दहाड़! SENSEX 1502 अंक चढ़कर बंद, NIFTY भी 25,819 पर क्लोज

शानदार तेजी के साथ स्टॉक मार्केट बंद (सांकेतिक फोटो) ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: शेयर बाजार में बुधवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिली, जहां निवेशकों की चौतरफा खरीदारी से बीएसई और एनएसई के इंडेक्सेस शानदार बढ़त के साथ बंद हुए. बाजार की शुरुआत से ही पॉजिटिव सेंटीमेंट हावी रहा और दिनभर तेजी बनी रही, जिससे निवेशकों की संपत्ति में भारी इजाफा हुआ.

दिन के कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 1,502 अंक या 1.82 फीसदी की बढ़त के साथ 83,938 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, निफ्टी ने भी शानदार प्रदर्शन किया. 469.60 अंक या 1.85 फीसदी की बढ़त के साथ निफ्टी 25,819 के लेवल को पार करने पर कामयाब हुआ.