Stock Market Today: बाजार में BULLS की दहाड़! SENSEX 1502 अंक चढ़कर बंद, NIFTY भी 25,819 पर क्लोज
Stock Market Today 25 November 2026: बाजार में बुधवार को जोरदार तेजी के साथ कारोबार बंद हुआ. सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान पर बंद हुए.
Published : November 25, 2026 at 3:33 PM IST
नई दिल्ली: शेयर बाजार में बुधवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिली, जहां निवेशकों की चौतरफा खरीदारी से बीएसई और एनएसई के इंडेक्सेस शानदार बढ़त के साथ बंद हुए. बाजार की शुरुआत से ही पॉजिटिव सेंटीमेंट हावी रहा और दिनभर तेजी बनी रही, जिससे निवेशकों की संपत्ति में भारी इजाफा हुआ.
दिन के कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 1,502 अंक या 1.82 फीसदी की बढ़त के साथ 83,938 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, निफ्टी ने भी शानदार प्रदर्शन किया. 469.60 अंक या 1.85 फीसदी की बढ़त के साथ निफ्टी 25,819 के लेवल को पार करने पर कामयाब हुआ.
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(डिस्क्लेमर: यह खबर सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से दी गई है. शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है. निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें. ईटीवी भारत किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं देता है.)
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