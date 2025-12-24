ETV Bharat / business

सुबह की हरियाली गायब, बुधवार को सेंसेक्स-निफ्टी दोनों रेड जोन में बंद

भारतीय स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स 116.14 पॉइंट्स गिरकर 85,408.70 पर बंद हुआ. निफ्टी 35.05 पॉइंट्स गिरकर 26,142.10 पर बंद हुआ.

STOCK MARKET CLOSING 24 DECEMBER
प्रतीकात्मक तस्वीर.
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 24, 2025 at 4:30 PM IST

मुंबई: भारतीय स्टॉक मार्केट में आज बुधवार को सेंसेक्स 116.14 पॉइंट्स गिरकर 85,408.70 पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी 35.05 पॉइंट्स गिरकर 26,142.10 पर जाकर क्लोज हुआ. इस उतार-चढ़ाव वाले कारोबार में शेयर बाजार नीचे बंद हुए.

बेंचमार्क इक्विटी इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी बुधवार को उतार-चढ़ाव वाले कारोबार में नीचे बंद हुए, क्योंकि साल के आखिर में छुट्टियों की वजह से छोटा हफ़्ता होने और ग्लोबल बाजारों में मिलेजुले ट्रेंड के बीच ट्रेडिंग वॉल्यूम कम रहा.

भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग पर अब एक नजर डालते हैं.

भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग.

इंडियन शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट पर अब फोकस करते हैं.

इंडियन शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट.

भारतीय शेयर बाजार के टॉप लूजर पर अब एक नजर डालते हैं.

भारतीय शेयर बाजार के टॉप लूजर.

30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 116.14 पॉइंट या 0.14 परसेंट गिरकर 85,408.70 पर बंद हुआ. दिन के दौरान, यह 85,738.18 के हाई और 85,342.19 के लो पर गया.

50 शेयरों वाला NSE निफ्टी 35.05 पॉइंट या 0.13 परसेंट गिरकर 26,142.10 पर बंद हुआ.

सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से, इंटरग्लोब एविएशन, सन फार्मा, एशियन पेंट्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर और टाटा स्टील सबसे ज़्यादा पिछड़ने वालों में से थे. हालांकि, ट्रेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, मारुति और पावर ग्रिड फायदे में रहे.

एशियाई मार्केट में, साउथ कोरिया का कोस्पी और जापान का निक्केई 225 इंडेक्स नीचे बंद हुए, जबकि शंघाई का SSE कंपोजिट इंडेक्स और हांगकांग का हैंग सेंग पॉजिटिव जोन में बंद हुए.

यूरोपियन मार्केट थोड़ी बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे थे. US मार्केट मंगलवार को बढ़त के साथ बंद हुए.

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के रिसर्च हेड विनोद नायर ने कहा कि "छुट्टियों की वजह से कम हुए हफ्ते में भारतीय इक्विटीज में ज़्यादातर उतार-चढ़ाव रहा, और साल खत्म होने के साथ ट्रेडिंग वॉल्यूम कम रहा. यह ट्रेंड पूरे एशियाई मार्केट में दिखा. RBI की हाल ही में घोषित लिक्विडिटी पहल, जिसमें OMOs और USD/INR बाय-सेल स्वैप शामिल हैं. इससे सिस्टमिक लिक्विडिटी में सुधार और करेंसी के उतार-चढ़ाव को स्थिर करने में मदद मिलने की उम्मीद है."

नायर ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मंगलवार को कहा कि वह 2 लाख करोड़ रुपये की सरकारी सिक्योरिटीज खरीदेगा और बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी डालने के लिए USD 10 बिलियन का डॉलर-रुपया स्वैप ऑक्शन करेगा.

OMO (ओपन मार्केट ऑपरेशंस) खरीद और स्वैप ऑक्शन 29 दिसंबर, 2025 और 22 जनवरी, 2026 के बीच किए जाएंगे.

इस फैसले की घोषणा करते हुए, RBI ने कहा कि वह बदलती लिक्विडिटी और मार्केट की स्थितियों पर नजर रखना जारी रखेगा और लिक्विडिटी की स्थिति को ठीक रखने के लिए जरूरी कदम उठाएगा.

यह नई घोषणा RBI द्वारा भारत सरकार की सिक्योरिटीज के 1 लाख करोड़ रुपये के OMO खरीद ऑक्शन और तीन साल के समय के लिए USD 5 बिलियन के USD/INR खरीद/बिक्री स्वैप ऑक्शन के कुछ दिनों बाद हुई है.

एक्सचेंज डेटा के अनुसार, विदेशी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने मंगलवार को 1,794.80 करोड़ रुपये के इक्विटीज बेचे. हालांकि, घरेलू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स खरीदार बने रहे क्योंकि उन्होंने 3,812.37 करोड़ रुपये के इक्विटीज खरीदे.

इस बीच ग्लोबल ऑयल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.18 परसेंट बढ़कर USD 62.49 प्रति बैरल पर पहुंच गया.

गौर करें तो दो दिन की बढ़त का सिलसिला टूटते हुए, मंगलवार को सेंसेक्स 42.64 पॉइंट या 0.05 परसेंट गिरकर 85,524.84 पर बंद हुआ. निफ्टी 4.75 पॉइंट या 0.02 परसेंट की मामूली बढ़त के साथ 26,177.15 पर बंद हुआ.

(इनपुट- पीटीआई)

