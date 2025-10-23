ETV Bharat / business

गुरुवार को शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद; सेंसेक्स 130 अंक चढ़ा, निफ्टी 25800 के पार

विदेशी निवेशकों की लगातार खरीदारी और भारत-अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर बढ़ती उम्मीदों ने शेयर मार्केट में हरियाली ही हरियाली कर दी.

मुंबई: भारतीय शेयर बाजारों में 23 अक्टूबर को तेजी देखने को मिली. 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 130.06 अंक बढ़कर 84,556.40 अंक पर बंद हुआ. वहीं, 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 22.80 अंक की बढ़त के साथ 25,891.40 पर जाकर ठहर गया.

गौर करें तो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों पुराने रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक साल के नए उच्च स्तर पर पहुंच गए. सुबह 10:10 बजे के करीब, सेंसेक्स 797.51 अंक या 0.94% की बढ़त पर था. इस तरह से सेंसेक्स 85,223.85 के स्तर पर कारोबार कर रहा था. दूसरी तरफ निफ्टी 220.30 अंक यानी 0.85% की बढ़त के साथ 26,088.90 पर कारोबार कर रहा था.

आईटी और बैंकिंग शेयरों में सबसे अधिक खरीदारी देखने को मिली. इंफोसिस, HCL टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, और टाटा स्टील जैसे दिग्गज शेयर कारोबार के दौरान 4% तक उछल गए.

आईटी शेयरों में जोरदार खरीदारी के दम पर गुरुवार को लगातार छठे कारोबारी सत्र में शेयर बाजार में तेजी का सिलसिला जारी रहा. हालांकि, बाद में मुनाफावसूली के चलते दोनों सूचकांक अपने उच्चतम स्तर से नीचे बंद हुए.

सेंसेक्स ने कारोबार के दौरान 864 अंकों की बढ़त के साथ 52 हफ्तों के नए उच्चतम स्तर 85,290 को छुआ. अंत में यह 130 अंकों या 0.15 प्रतिशत की मामूली बढ़त के साथ 84,556 पर बंद हुआ.

निफ्टी भी 23 अंकों की बढ़त के साथ 25,891 पर लगभग सपाट बंद होने से पहले 26,104 के उच्च स्तर तक उछला. विश्लेषकों का कहना है कि निफ्टी ने सुबह की बढ़त दिन में पूरी तरह गंवा दी; फिर भी, अल्पकालिक रुझान मजबूत बना हुआ है.

बाजार विशेषज्ञों ने कहा, "दैनिक चार्ट पर, एक बड़ी लाल मोमबत्ती बनी है, जो अगले कुछ दिनों में 25,700 के स्तर की ओर गिरावट की संभावना का संकेत देती है. हालांकि, अल्पकालिक रुझान बरकरार है. अगले 10-15 दिनों में 26,200 के आसपास उच्च स्तर पर फिर से पहुंचने की क्षमता के साथ."

सेंसेक्स के शेयरों में सबसे ज़्यादा तेजी इंफोसिस में देखी गई, जो अपने प्रमोटरों द्वारा कंपनी के 18,000 करोड़ रुपये के शेयर बायबैक में भाग नहीं लेने के फैसले के बाद 4 प्रतिशत उछल गया. अन्य आईटी शेयरों ने भी यही रुख अपनाया, जिसमें एचसीएल टेक्नोलॉजीज और टीसीएस 2 प्रतिशत से अधिक चढ़े.

वहीं इस खबर के बीच कि भारत और अमेरिका जल्द ही एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं. अन्य लाभ में रहने वाले शेयरों में एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, टाइटन और टाटा मोटर्स 1 प्रतिशत से अधिक चढ़े.

व्यापक बाजार में, धारणा कमजोर रही. बीएसई मिडकैप सूचकांक में 0.2 प्रतिशत और स्मॉलकैप सूचकांक में 0.5 प्रतिशत की गिरावट आई. विभिन्न क्षेत्रों में, आईटी सूचकांक में सबसे अधिक 2.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई.

संभावित अमेरिका-भारत व्यापार समझौते को लेकर आशावाद के चलते कपड़ा और झींगा से जुड़े शेयरों में भी अच्छी बढ़त देखी गई. संभावित अमेरिकी टैरिफ समझौते को लेकर आशावाद से घरेलू मुद्रा को समर्थन मिला और रुपया 0.19 पैसे की बढ़त के साथ 87.82 पर बंद हुआ, जो 0.22 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है.

भारतीय रुपये में गुरुवार को मजबूती देखने को मिली. शुरुआती कारोबार में रुपया 13 पैसे मजबूत होकर 87.80 प्रति डॉलर पर पहुंच गया. फॉरेक्स डीलरों के मुताबिक, विदेशी निवेश का आगमन और व्यापार समझौते की उम्मीदों ने रुपये को समर्थन दिया है.