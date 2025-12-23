उतार-चढ़ाव के बाद बाजार सपाट स्तर पर बंद; जानिए सेंसेक्स-निफ्टी का हाल
30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 42.64 अंक गिरकर 85,524.84 अंक पर बंद हुआ. वहीं, एनएसई निफ्टी 4.75अंक की बढ़त के साथ 26,177.15 पर बंद हुआ.
सांकेतिक फोटो (getty image)
Published : December 23, 2025 at 3:59 PM IST
मुंबई: हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को शेयर बाजार सपाट बंद हुआ. 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 42.64 अंक या 0.05 प्रतिशत गिरकर 85,524.84 पर बंद हुआ. वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 4.75 अंक या 0.02 प्रतिशत चढ़कर 26,177.15 पर बंद हुआ.
