उतार-चढ़ाव के बाद बाजार सपाट स्तर पर बंद; जानिए सेंसेक्स-निफ्टी का हाल

मुंबई: हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को शेयर बाजार सपाट बंद हुआ. 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 42.64 अंक या 0.05 प्रतिशत गिरकर 85,524.84 पर बंद हुआ. वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 4.75 अंक या 0.02 प्रतिशत चढ़कर 26,177.15 पर बंद हुआ.