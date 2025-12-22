ETV Bharat / business

शेयर बाजार में बढ़त के साथ बंद, सेंसेक्स 638 अंक चढ़ा, निफ्टी 26100 के पार

बाजार में तेजी का मुख्य कारण सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और मेटल सेक्टर के शेयरों में मजबूत खरीदारी रहा. इसके अलावा भारत और न्यूजीलैंड के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को लेकर बनी सकारात्मक उम्मीदों ने भी निवेशकों का भरोसा बढ़ाया.

बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 638.12 अंकों की बढ़त के साथ 85,567.48 के स्तर पर बंद हुआ, जो 0.75 प्रतिशत की तेजी को दर्शाता है. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 195.20 अंक चढ़कर 26,161.60 पर पहुंच गया, इसमें भी 0.75 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई.

मुंबई: भारतीय शेयर बाजारों में सोमवार को मजबूती देखने को मिली. वैश्विक बाजारों से मिले-जुले संकेतों के बावजूद घरेलू निवेशकों के सकारात्मक रुख और चुनिंदा सेक्टर्स में जोरदार खरीदारी के चलते प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी मजबूती के साथ बंद हुए.

विशेषज्ञों के अनुसार, निफ्टी ने 26,050–26,100 के अहम स्तर को पार कर लिया है, जिससे तकनीकी रूप से बाजार की स्थिति और मजबूत हुई है. उनका कहना है कि जब तक निफ्टी 25,950–26,000 के समर्थन स्तर से ऊपर बना रहता है, तब तक बाजार का रुख सकारात्मक रहेगा. यदि निफ्टी 26,200 के ऊपर मजबूती से बंद होता है, तो आने वाले दिनों में 26,300 से 26,500 तक की तेजी संभव है.

इंडियन शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट. (Etv Bharat)

बीएसई पर ट्रेंट, इंफोसिस और भारती एयरटेल के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली. वहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक और लार्सन एंड टुब्रो के शेयरों में बिकवाली दबाव रहा, जिससे ये शेयर नुकसान में बंद हुए.

एनएसई पर ट्रेंट, श्रीराम फाइनेंस और विप्रो शीर्ष प्रदर्शन करने वाले शेयर रहे. इसके उलट, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बाजार पर दबाव बनाया. मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी अच्छी तेजी देखी गई. निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 1.17 प्रतिशत और निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 0.84 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ.

भारतीय शेयर बाजार के टॉप लूजर. (Etv Bharat)

सेक्टर के लिहाज से आईटी इंडेक्स 2.06 प्रतिशत की छलांग के साथ सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला सेक्टर रहा, जबकि मेटल इंडेक्स 1.41 प्रतिशत चढ़ा. हालांकि, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर में हल्की गिरावट दर्ज की गई. विश्लेषकों का कहना है कि बाजार में फिलहाल सकारात्मक माहौल है, लेकिन वैश्विक भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और व्यापार वार्ताओं की धीमी प्रगति को लेकर सतर्कता भी बनी हुई है.

