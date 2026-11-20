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Stock Market Closing, 20 November: बाजार में बंपर तेजी! Sensex करीब 900 अंक उछला, निफ्टी 25800 पर बंद

स्टॉक मार्केट हरे निशान पर बंद (सांकेतिक फोटो) ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: शुक्रवार को शेयर बाजार में जोरदार खरीदारी देखने को मिली, जहां बीएसई सेंसेक्स 900 अंकों के आसपास की बढ़त के साथ 83,919 के लेवल पर बंद हुआ. वहीं, निफ्टी50 भी 280 अंकों के ऊपर जाकर 25800 पर क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ. बाजार की इस रैली के साथ ही रुपये ने भी 7 महीने बाद बड़ी छलांग लगाई और 93 प्रति डॉलर के स्तर को पार कर गय.

विदेशी निवेशकों की ताबड़तोड़ लिवाली, कमजोर अमेरिकी डॉलर और घरेलू बाजार में पॉजिटिव सेंटिमेंट ने रुपये और शेयर बाजार दोनों को मजबूती दी. पिछले दो हफ्तों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) ने भारतीय शेयरों में 84,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश किया है, जिसका असर साफ तौर पर दिखा.