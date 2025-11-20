ETV Bharat / business

सेंसेक्स-निफ्टी ने बनाया 52 सप्ताह का रिकॉर्ड! SENSEX 85,633 और निफ्टी 26,192 अंक पर हुआ बंद

सेंसेक्स आज 446.21 पॉइंट्स बढ़कर 85,632.68 पर बंद हुआ. निफ्टी 26,192.15 पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान दोनों ने 52 सप्ताह के टॉप को छुआ.

Stock Market Closing 20 Nov 2025
प्रतीकात्मक तस्वीर. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 20, 2025 at 4:47 PM IST

3 Min Read
मुंबई: गुरुवार को मजबूत ग्लोबल ट्रेंड्स और नए विदेशी फंड इनफ्लो से शेयर मार्केट में दूसरे दिन भी तेजी रही. बेंचमार्क सेंसेक्स गुरुवार को 446 पॉइंट्स चढ़ गया. इसके साथ ही ऑयल एंड गैस और कुछ खास फाइनेंशियल शेयरों में खरीदारी और नए विदेशी फंड इनफ्लो से बाजार में ये बढ़त रही.

30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 446.21 पॉइंट्स या 0.52 परसेंट बढ़कर 85,632.68 पर बंद हुआ. दिन के दौरान, यह 615.23 पॉइंट्स या 0.72 परसेंट बढ़कर 52-हफ़्ते के हाई 85,801.70 पर पहुंच गया.

50 शेयरों वाला NSE निफ्टी भी दिन के दौरान अपने 52-हफ़्ते के हाई 26,246.65 पर पहुंचा, और फिर 26,192.15 पर बंद हुआ. यह जो पिछले बंद के मुकाबले 139.50 पॉइंट्स या 0.54 परसेंट की बढ़त दिखाता है.

भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग पर अब एक नजर डालते हैं.

Stock Market Closing 20 Nov 2025
भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग. (ETV Bharat)

शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट पर अब फोकस करते हैं.

Stock Market Closing 20 Nov 2025
शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट. (ETV Bharat)

साथ ही भारतीय शेयर बाजार के टॉप लूजर पर एक नजर डालते हैं.

Stock Market Closing 20 Nov 2025
भारतीय शेयर बाजार के टॉप लूजर. (ETV Bharat)

एनालिस्ट्स ने कहा कि ग्लोबल पीयर्स में रैली से इंडेक्स को इंट्रा-डे में अपने साल के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंचने में मदद मिली.

सेंसेक्स की कंपनियों में, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, टेक महिंद्रा और एक्सिस बैंक सबसे ज़्यादा फायदे में रहे. हालांकि, एशियन पेंट्स, HCL टेक, टाइटन और हिंदुस्तान यूनिलीवर पिछड़ने वालों में से थे.

"इंडिया-US ट्रेड बातचीत और फेज-1 एग्रीमेंट्स पर प्रोग्रेस को लेकर उम्मीद से इंडियन इक्विटीज में तेजी आई. इससे ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट को बढ़ावा मिला. ग्लोबल संकेत भी मजबूत रहे, जिसकी लीड अच्छी कमाई के बाद टेक-ड्रिवन गेन ने दी.

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के रिसर्च हेड विनोद नायर ने कहा कि फ्रेश FII इनफ्लो और ऑटो, फाइनेंशियल्स और IT जैसे लार्ज-कैप सेक्टर्स में मजबूती ने अच्छे ट्रेंड को सपोर्ट किया."

एशियाई मार्केट्स में, साउथ कोरिया का कोस्पी, जापान का निक्केई 225 इंडेक्स और हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स ऊपर बंद हुए, जबकि शंघाई का SSE कंपोजिट इंडेक्स नीचे बंद हुआ. यूरोपियन मार्केट्स ऊपर कोट कर रहे थे. बुधवार को US मार्केट पॉजिटिव जोन में बंद हुए.

बुधवार को फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (FIIs) ने बायर्स का रुख किया. एक्सचेंज डेटा के मुताबिक, उन्होंने पिछले ट्रेड में Rs 1,580.72 करोड़ के इक्विटी खरीदे. डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (DIIs) ने भी बुधवार को Rs 1,360.27 करोड़ के स्टॉक्स खरीदे.

ग्लोबल ऑयल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.83 परसेंट बढ़कर USD 64.03 प्रति बैरल पर पहुंच गया.

इससे पहले बुधवार को सेंसेक्स 513.45 पॉइंट्स या 0.61 परसेंट बढ़कर 85,186.47 पर बंद हुआ. निफ्टी 142.60 पॉइंट्स या 0.55 परसेंट बढ़कर 26,052.65 पर पहुंच गया.

(इनपुट- पीटीआई)

