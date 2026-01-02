ETV Bharat / business

Closing Bell: शेयर बाजार में बंपर तेजी, सेंसेक्स 573 अंक चढ़ा

शुक्रवार को शेयर बाजार में जोरदार तेजी रही ( ians )

मुंबई: शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार ने नया इतिहास रच दिया. मजबूत खरीदारी के दम पर निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गए, जबकि सेंसेक्स में भी शानदार तेजी देखने को मिली. निवेशकों का भरोसा मजबूत घरेलू आर्थिक संकेतकों और कंपनियों की ग्रोथ उम्मीदों से बढ़ा. सेंसेक्स और निफ्टी का प्रदर्शन

कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 573 अंक यानी 0.67 फीसदी की बढ़त के साथ 85,762 पर बंद हुआ. वहीं एनएसई निफ्टी 182 अंक या 0.70 फीसदी चढ़कर 26,328 के स्तर पर बंद हुआ. दिन के दौरान निफ्टी ने 26,330 का नया रिकॉर्ड हाई भी छुआ. भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग. (Etv Bharat) बैंक निफ्टी ने बनाया नया रिकॉर्ड

बैंकिंग शेयरों में मजबूत खरीदारी के चलते बैंक निफ्टी ने 60,152.35 का नया ऑल-टाइम हाई दर्ज किया. निजी और सरकारी दोनों बैंकों में निवेशकों की दिलचस्पी बनी रही, जिससे पूरे बाजार को सपोर्ट मिला. कुल मिलाकर बाजार की चौड़ाई सकारात्मक रही. कारोबार के अंत में 2,527 शेयरों में तेजी, 1,347 शेयरों में गिरावट जबकि 135 शेयर बिना बदलाव के बंद हुए. यह संकेत देता है कि तेजी केवल चुनिंदा शेयरों तक सीमित नहीं थी.