Closing Bell: शेयर बाजार में बंपर तेजी, सेंसेक्स 573 अंक चढ़ा

शेयर बाजार में जोरदार तेजी रही, निफ्टी और बैंक निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे, सेंसेक्स 573 अंक उछला, बैंकिंग और ऑटो शेयर चमके.

शुक्रवार को शेयर बाजार में जोरदार तेजी रही (ians)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 2, 2026 at 4:19 PM IST

Updated : January 2, 2026 at 4:27 PM IST

मुंबई: शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार ने नया इतिहास रच दिया. मजबूत खरीदारी के दम पर निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गए, जबकि सेंसेक्स में भी शानदार तेजी देखने को मिली. निवेशकों का भरोसा मजबूत घरेलू आर्थिक संकेतकों और कंपनियों की ग्रोथ उम्मीदों से बढ़ा.

सेंसेक्स और निफ्टी का प्रदर्शन
कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 573 अंक यानी 0.67 फीसदी की बढ़त के साथ 85,762 पर बंद हुआ. वहीं एनएसई निफ्टी 182 अंक या 0.70 फीसदी चढ़कर 26,328 के स्तर पर बंद हुआ. दिन के दौरान निफ्टी ने 26,330 का नया रिकॉर्ड हाई भी छुआ.

भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग.
भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग. (Etv Bharat)

बैंक निफ्टी ने बनाया नया रिकॉर्ड
बैंकिंग शेयरों में मजबूत खरीदारी के चलते बैंक निफ्टी ने 60,152.35 का नया ऑल-टाइम हाई दर्ज किया. निजी और सरकारी दोनों बैंकों में निवेशकों की दिलचस्पी बनी रही, जिससे पूरे बाजार को सपोर्ट मिला. कुल मिलाकर बाजार की चौड़ाई सकारात्मक रही. कारोबार के अंत में 2,527 शेयरों में तेजी, 1,347 शेयरों में गिरावट जबकि 135 शेयर बिना बदलाव के बंद हुए. यह संकेत देता है कि तेजी केवल चुनिंदा शेयरों तक सीमित नहीं थी.

सेक्टोरल इंडेक्स का हाल
सेक्टोरल स्तर पर निफ्टी FMCG इकलौता सेक्टर रहा जो 1.15 फीसदी गिरा. वहीं निफ्टी PSU बैंक 1.78 फीसदी की बढ़त के साथ टॉप गेनर रहा. ऑटो, मेटल, रियल्टी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और पावर सेक्टर में करीब 1 फीसदी की मजबूती देखने को मिली.

भारतीय शेयर बाजार के टॉप लूजर.
भारतीय शेयर बाजार के टॉप लूजर. (Etv Bharat)

ऑटो और मेटल शेयरों में खरीदारी
बेहतर ऑटो बिक्री आंकड़ों के चलते ऑटो शेयरों में जोरदार उछाल आया. निफ्टी पर कोल इंडिया और एनटीपीसी प्रमुख गेनर्स में शामिल रहे, जिससे मेटल और पावर सेक्टर को मजबूती मिली. मिडकैप और स्मॉलकैप ने किया बेहतर प्रदर्शनब्रॉडर मार्केट ने भी बेंचमार्क इंडेक्स को पीछे छोड़ दिया. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 1.04 फीसदी चढ़ा, जबकि स्मॉलकैप 100 इंडेक्स में 0.78 फीसदी की तेजी रही.

आगे का आउटलुक
विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर निफ्टी 26,300 के ऊपर बना रहता है तो 26,500 से 26,700 तक की तेजी संभव है. वहीं रुपये में कमजोरी के बावजूद, आने वाले नतीजों के सीजन को लेकर निवेशकों का भरोसा बना हुआ है, खासतौर पर बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर.

इंडियन शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट.
इंडियन शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट. (Etv Bharat)

Last Updated : January 2, 2026 at 4:27 PM IST

शेयर बाजार
STOCK MARKET UPDATES 2 JANUARY
भारतीय रुपया डॉलर
STOCK MARKET CLOSING BEL
STOCK MARKET UPDATES

संपादक की पसंद

