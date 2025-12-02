ETV Bharat / business

Stock Market Closing Bell: सेंसेक्स 503 अंक टूटा, निफ्टी 26,032 पर बंद

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को कमजोरी के साथ बंद हुआ, मुख्य रूप से लाभ सुरक्षित करने (Profit Booking), विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की बिकवाली और इस सप्ताह आरबीआई की प्रमुख मौद्रिक नीति बैठक को लेकर चिंताओं के चलते. बीएसई का सेंसेक्स 503.63 अंक गिरकर 85,138.27 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई का निफ्टी 143.55 अंक गिरकर 26,032.20 पर बंद हुआ.

सेंसेक्स की शुरुआत 85,325.51 अंक से हुई, जो पिछले सत्र के 85,641.90 अंक के बंद स्तर से नीचे थी. दिनभर में बैंकिंग, आईटी और अन्य बड़े शेयरों में बिकवाली के चलते इंडेक्स ने 85,053 का इंट्रा-डे लो दर्ज किया.

विश्लेषकों के अनुसार, “घरेलू बाजारों में लगातार लाभ सुरक्षित करने का रुझान देखा गया, साथ ही कमजोर हो रहे रुपये और लगातार FII आउटफ्लो ने निवेशकों की चिंता बढ़ाई. इसके अलावा, एनएसई के सेक्टोरल इंडेक्स में बदलाव के चलते प्रमुख बैंकिंग शेयरों में भी गिरावट आई.”

भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग (ETV Bharat)

वर्तमान में आरबीआई द्वारा दरों में कटौती की उम्मीद कमजोर हुई है क्योंकि हालिया मजबूत GDP डेटा और अमेरिका-भारत व्यापार चर्चा में अनिश्चितता निवेशकों को सतर्क बनाए रख रही है.

सेंसेक्स की कंपनियों में ICICI बैंक, Axis बैंक, HDFC बैंक, BEL, L&T, PowerGrid, Bajaj FinServ, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ITC, Tata Motors PV और HCL Tech लाल निशान में बंद हुए. वहीं, Asian Paint, Bharti Airtel, Maruti Suzuki, Bajaj Finance और Hindustan Unilever हरे निशान में रहे.