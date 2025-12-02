Stock Market Closing Bell: सेंसेक्स 503 अंक टूटा, निफ्टी 26,032 पर बंद
बीएसई सेंसेक्स 503.63 अंक लुढ़क कर 85,138.27 अंक, एनएसई निफ्टी 143.55 अंक की गिरावट के साथ 26,032.20 अंक पर बंद
Published : December 2, 2025 at 3:55 PM IST|
Updated : December 2, 2025 at 4:45 PM IST
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को कमजोरी के साथ बंद हुआ, मुख्य रूप से लाभ सुरक्षित करने (Profit Booking), विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की बिकवाली और इस सप्ताह आरबीआई की प्रमुख मौद्रिक नीति बैठक को लेकर चिंताओं के चलते. बीएसई का सेंसेक्स 503.63 अंक गिरकर 85,138.27 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई का निफ्टी 143.55 अंक गिरकर 26,032.20 पर बंद हुआ.
सेंसेक्स की शुरुआत 85,325.51 अंक से हुई, जो पिछले सत्र के 85,641.90 अंक के बंद स्तर से नीचे थी. दिनभर में बैंकिंग, आईटी और अन्य बड़े शेयरों में बिकवाली के चलते इंडेक्स ने 85,053 का इंट्रा-डे लो दर्ज किया.
विश्लेषकों के अनुसार, “घरेलू बाजारों में लगातार लाभ सुरक्षित करने का रुझान देखा गया, साथ ही कमजोर हो रहे रुपये और लगातार FII आउटफ्लो ने निवेशकों की चिंता बढ़ाई. इसके अलावा, एनएसई के सेक्टोरल इंडेक्स में बदलाव के चलते प्रमुख बैंकिंग शेयरों में भी गिरावट आई.”
वर्तमान में आरबीआई द्वारा दरों में कटौती की उम्मीद कमजोर हुई है क्योंकि हालिया मजबूत GDP डेटा और अमेरिका-भारत व्यापार चर्चा में अनिश्चितता निवेशकों को सतर्क बनाए रख रही है.
सेंसेक्स की कंपनियों में ICICI बैंक, Axis बैंक, HDFC बैंक, BEL, L&T, PowerGrid, Bajaj FinServ, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ITC, Tata Motors PV और HCL Tech लाल निशान में बंद हुए. वहीं, Asian Paint, Bharti Airtel, Maruti Suzuki, Bajaj Finance और Hindustan Unilever हरे निशान में रहे.
सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो अधिकांश सेक्टरों में बिकवाली रही. Nifty Fin Services 249 अंक गिरकर 0.10% डाउन, Nifty Bank 407 अंक या 0.68% नीचे, Nifty Auto 13 अंक और Nifty FMCG 109 अंक नीचे बंद हुए.
मोटिलाल ओसवाल के सिद्धार्थ खेमका ने कहा, “ज्यादातर सेक्टर लाल निशान में बंद हुए, खासकर प्राइवेट बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज में गिरावट रही, जबकि PSU बैंक इंडेक्स लगातार दूसरे दिन 0.5% बढ़ा.”
दर-संवेदनशील सेक्टर जैसे ऑटो, रियल्टी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी निवेशक सतर्क नजर आए. नवंबर महीने में ऑटो की बिक्री उम्मीद से अधिक रही, पोस्ट-फेस्टिव ऑर्डर और डीलर इन्वेंट्री सामान्य होने के कारण मजबूत रही.
ब्रॉडर इंडेक्स भी गिरावट में रहे. *Nifty Smallcap 100 98 अंक गिरा, Nifty Midcap 100 132 अंक नीचे, जबकि Nifty 100 126 अंक ऊपर बंद हुआ.
निवेशकों ने बाजार में सतर्कता और लाभ सुरक्षित करने को प्राथमिकता दी, जिससे बड़े और मिडकैप शेयरों में मिलीजुली ट्रेडिंग रही.
