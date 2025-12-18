आईटी शेयरों की तेजी भी बाजार को संभाल न सकी, सेंसेक्स-निफ्टी सपाट बंद
हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन यानी गुरुवार को शेयर बाजार मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ.
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को उतार-चढ़ाव भरे कारोबार के बाद लगभग सपाट बंद हुए. आईटी शेयरों में आई मजबूती के बावजूद ऑटो, मेटल और फार्मा सेक्टर में बिकवाली ने बाजार की तेजी पर ब्रेक लगा दिया. दिनभर के कारोबार में सेंसेक्स ने 542 अंकों की बड़ी रेंज में उतार-चढ़ाव देखा.
बीएसई सेंसेक्स ने दिन का निचला स्तर 84,238 और ऊपरी स्तर 84,780 को छुआ. हालांकि, सत्र के दूसरे हिस्से में मुनाफावसूली बढ़ने से बाजार की गति कमजोर पड़ गई और सेंसेक्स अंत में 78 अंक टूटकर 84,482 पर बंद हुआ. इसके साथ ही सेंसेक्स लगातार चौथे कारोबारी सत्र में गिरावट के साथ बंद हुआ है और पिछले चार दिनों में इसमें करीब 785 अंकों की कमजोरी दर्ज की गई है.
वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी अपने दिन के उच्च स्तर 25,902 से फिसल गया और मामूली गिरावट के साथ 24,815.55 पर बंद हुआ. विश्लेषकों के अनुसार, निफ्टी के लिए 25,700 का स्तर अहम बना हुआ है. यदि यह स्तर टूटता है तो बाजार में गिरावट का अगला दौर तेज हो सकता है, जबकि ऊपर की ओर 25,900 के आसपास मजबूत रुकावट देखी जा रही है.
आईटी सेक्टर बाजार के लिए सहारा बना रहा. टीसीएस सेंसेक्स शेयरों में सबसे ज्यादा करीब 2 प्रतिशत चढ़ा. टेक महिंद्रा और इंफोसिस में भी लगभग 1.7 प्रतिशत की तेजी रही. इसके अलावा एचसीएल टेक, अदाणी पोर्ट्स और एक्सिस बैंक के शेयर भी हरे निशान में बंद हुए.
दूसरी ओर, सन फार्मा सबसे बड़ा गिरावट वाला शेयर रहा. अमेरिकी दवा नियामक द्वारा कंपनी की बास्का इकाई के निरीक्षण के बाद ‘ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड’ श्रेणी में रखने से इसके शेयर 2.7 प्रतिशत टूट गए. टाटा स्टील, पावर ग्रिड, एशियन पेंट्स, एलएंडटी और एनटीपीसी के शेयरों में भी कमजोरी दर्ज की गई.
मिडकैप शेयरों में सीमित उतार-चढ़ाव रहा, जबकि स्मॉलकैप सूचकांक 0.3 प्रतिशत फिसला. बाजार की चौड़ाई नकारात्मक रही, जहां बीएसई पर गिरने वाले शेयरों की संख्या बढ़ने वाले शेयरों से कहीं अधिक रही.
आगे चलकर निवेशकों की नजर अमेरिकी कोर महंगाई आंकड़ों, बेरोजगारी दावों और प्रमुख वैश्विक केंद्रीय बैंकों के ब्याज दर फैसलों पर रहेगी, जिससे बाजार को आगे की दिशा मिल सकती है.
