बिकवाली झेल नहीं पा रहा इंडियन स्टॉक मार्केट, इंडेक्स लगातार तीसरे सेशन में गिरावट के साथ हुए बंद

सेंसेक्स 120.21 पॉइंट्स गिरावट के साथ 84,559.65 पर बंद हुआ. निफ्टी भी 41.55 पॉइंट्स या 0.16 परसेंट की गिरावट के साथ 25,818.55 पर बंद हुआ.

प्रतीकात्मक तस्वीर. (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 17, 2025 at 4:21 PM IST

3 Min Read
मुंबई: मीडिया, रियल्टी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स स्टॉक्स में बिकवाली के दबाव से मार्केट सेंटिमेंट पर असर पड़ने से बुधवार को इंडियन इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स लगातार तीसरे सेशन में गिरावट के साथ बंद हुए.

ट्रेड के बंद होने पर, सेंसेक्स 120.21 पॉइंट्स या 0.14 परसेंट की गिरावट के साथ 84,559.65 पर बंद हुआ. निफ्टी भी 41.55 पॉइंट्स या 0.16 परसेंट की गिरावट के साथ 25,818.55 पर बंद हुआ.

एक्सपर्ट्स ने कहा, "जब तक निफ्टी 25,900–26,000 के रेजिस्टेंस जोन से नीचे रहता है, तब तक ऊपर जाने की कोशिशों पर बिकवाली का दबाव पड़ सकता है."

उन्होंने आगे कहा, "25,700–25,750 जोन मुख्य शॉर्ट-टर्म सपोर्ट है, और 25,700 से नीचे डेली क्लोजिंग करेक्शन के जारी रहने की पुष्टि करेगा, जिससे 25,550–25,400 की ओर गिरावट का पोटेंशियल खुलेगा."

भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग पर अब एक नजर डालते हैं.

भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग. (ETV Bharat)

इंडियन शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट पर अब फोकस करते हैं.

इंडियन शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट. (ETV Bharat)

भारतीय शेयर बाजार के टॉप लूजर पर अब एक नजर डालते हैं.

भारतीय शेयर बाजार के टॉप लूजर. (ETV Bharat)

ओवरऑल कमजोरी के बावजूद, कुछ हेवीवेट स्टॉक्स ने बढ़त हासिल की। SBI, इंफोसिस, एक्सिस बैंक, सन फार्मा, मारुति सुजुकी, TCS और टाटा स्टील के शेयर 1.5 परसेंट तक बढ़कर बंद हुए.

दूसरी ओर, ट्रेंट, ICICI बैंक, HDFC बैंक और बजाज फिनसर्व जैसे स्टॉक्स ने बेंचमार्क को नीचे खींच लिया. ब्रॉडर मार्केट भी दबाव में रहा.

BSE मिडकैप इंडेक्स 0.54 परसेंट गिरा, जबकि स्मॉलकैप इंडेक्स 0.73 परसेंट गिरा. सेक्टोरल फ्रंट पर, मीडिया स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा गिरावट देखी गई, जिसमें निफ्टी मीडिया इंडेक्स 1.7 परसेंट गिरा.

इसके बाद कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, रियल्टी और केमिकल स्टॉक्स में गिरावट आई. इसके उलट, PSU बैंक और IT स्टॉक्स ने सेशन को पॉजिटिव टेरिटरी में खत्म किया, जिससे मार्केट को कुछ सपोर्ट मिला.

कमोडिटी मार्केट में, चांदी की कीमतों में तेजी जारी रही. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सिल्वर मार्च फ्यूचर्स ने नई रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ, जो 2,05,665 रुपये के लेवल के पास ट्रेड कर रहा था.

इस बीच, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दखल के बाद भारतीय रुपया US डॉलर के मुकाबले संभला. बुधवार के सेशन में लोकल करेंसी मजबूत होकर लगभग 89.81 प्रति डॉलर पर पहुंच गई.

एनालिस्ट्स ने कहा कि इन्वेस्टर्स की सतर्क सोच और सेक्टर-स्पेसिफिक बिकवाली ने मार्केट पर दबाव बनाए रखा, भले ही कुछ खास स्टॉक्स में बढ़त और करेंसी और कमोडिटी मार्केट से सपोर्टिव संकेतों ने थोड़ी राहत दी.

इस बीच, रुपया लगभग 91 से तेजी से उछलकर लगभग 90.35 पर पहुंच गया, शायद दखल की वजह से, जिससे कई दिनों से चल रही गिरावट का सिलसिला टूट गया.

संपादक की पसंद

