सेंसेक्स की 1000 अंकों से अधिक की छलांग, निफ्टी भी 26200 के पार

बुधवार को सेंसेक्स 1,022.50 पॉइंट्स उछल कर 85,609.51 पर बंद हुआ. निफ्टी 320.50 पॉइंट्स बढ़कर 26,205.30 पर बंद हुआ.

Published : November 26, 2025 at 4:12 PM IST

3 Min Read
मुंबई: बुधवार 26 नवंबर को शेयर बाजार ने जबर्दस्त उछाल देखा. सेंसेक्स 1,022.50 पॉइंट्स उछलकर 85,609.51 पर बंद हुआ; निफ्टी 320.50 पॉइंट्स बढ़कर 26,205.30 पर बंद हुआ.

आज सभी सेक्टर्स में जबरदस्त खरीदारी के चलते भारतीय शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब बंद हुए. बेंचमार्क सेंसेक्स 1,022.5 पॉइंट्स या 1.21 परसेंट उछलकर 85,609.51 पर बंद हुआ. निफ्टी भी 320.5 पॉइंट या 1.24 परसेंट बढ़कर 26,205.3 पर बंद हुआ.

भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग पर अब एक नजर डालते हैं.

इंडियन शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट पर अब फोकस करते हैं.

भारतीय शेयर बाजार के टॉप लूजर पर अब एक नजर डालते हैं.

इस तरह से निफ्टी आज मजबूत और भरोसे के साथ बंद हुआ. पहली बार 26,200 के अहम लेवल से ऊपर बंद हुआ. मार्केट पर नजर रखने वालों ने कहा, "इंडेक्स ने एक पूरी बुलिश मारूबोज़ू कैंडल बनाई, जो ओपनिंग बेल से लेकर क्लोजिंग टिक तक बिना किसी बड़े बिकवाली के दबाव के मजबूती दिखा रही थी."

उन्होंने आगे कहा कि यह साफ तौर पर पूरे सेशन में हायर-हाई स्ट्रक्चर के साथ अपट्रेंड के जारी रहने की पुष्टि करता है. एनालिस्ट ने कहा, "अगर इंडेक्स 26,000 से ऊपर एक मजबूत सपोर्ट के तौर पर बना रहता है, तो यह आने वाले सेशन में 26,277–26,350 जोन में अपने ऑल-टाइम हाई को चुनौती देने के लिए अच्छी स्थिति में है."

बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, सन फार्मा और टाटा मोटर्स PV जैसे बड़े स्टॉक सेंसेक्स पर सबसे ज़्यादा बढ़त वाले स्टॉक में से थे. भारती एयरटेल और एशियन पेंट्स ही दो ऐसे स्टॉक थे, जो लाल निशान पर बंद हुए.

सभी सेक्टोरल इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुए, जो कुल मिलाकर मजबूती को दिखाते हैं. निफ्टी मेटल ने 2.06 परसेंट की बढ़त के साथ रैली को लीड किया, इसके बाद निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, जो 1.75 परसेंट बढ़ा, और निफ्टी एनर्जी, जो 1.74 परसेंट बढ़ा.

बड़े मार्केट में भी अच्छी हिस्सेदारी देखी गई. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 1.27 परसेंट बढ़ा, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 1.36 परसेंट बढ़ा.

एनालिस्ट के मुताबिक, ग्लोबल मार्केट में त्योहारी "सांता क्लॉज रैली" की वजह से घरेलू इक्विटी में काफी बढ़त हुई. इस तेजी को रिटेल और घरेलू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर (DII) के मजबूत इनफ्लो से बढ़ावा मिला, जबकि विदेशी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर (FII) का फ्लो मामूली रहा,

एनालिस्ट ने कहा, "इसके अलावा, रूस और यूक्रेन के बीच संभावित समझौते को लेकर बढ़ती उम्मीद रिस्क लेने की क्षमता को बढ़ा रही है, जिससे आने वाले साल के लिए पॉजिटिव आउटलुक बन रहा है."

गौर करें तो बुधवार को एशियाई शेयर बाजारों में भी तेजी दिखी. इसका असर भारतीय बाजार पर पड़ा. वहीं बाजार को ये संकेत मिल रहा है कि अमेरिका का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व इस साल की अपनी आखिरी पॉलिसी मीटिंग में ब्याज दरें घटा सकता है.

उधर कच्चे तेल की कीमतें 60 डॉलर प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रही हैं, जो कि एक महीने के निचले स्तर के करीब है. इसस पहले कल 25 नवंबर को विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 785 करोड़ रुपये की इक्विटी खरीदी थी.

इसके साथ ही दूसरी तिमाही के नतीजों के अच्छे होने की खबर के बीच बाजार में सुधार के संकेत से भी स्टॉक मार्केट में बूम आया.

(इनपुट- आईएएनएस)

ये भी पढ़ें - Special: RBI के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव की टूक - 2047 का विकसित भारत चाहिए तो ग्रोथ रेट 7-8% और अच्छी क्वॉलिटी की नौकरियां जरूरी

