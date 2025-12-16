Closing Bell: सेंसेक्स 533 अंक गिरा, निफ्टी 167 अंक नीचे, रुपया 91.01 प्रति डॉलर पर पहुंचा
बीएसई सेंसेक्स 533.50 अंक टूटकर 84,679.86, एनएसई निफ्टी 167.20 अंक की गिरावट के साथ 25,860.10 अंक पर बंद.
Published : December 16, 2025 at 4:26 PM IST
मुंबई: मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार कमजोर वैश्विक संकेतों और मेटल, रियल्टी तथा वित्तीय शेयरों में बिकवाली के दबाव में गिरावट के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 533.50 अंक यानी 0.63% की गिरावट के साथ 84,679.86 पर और निफ्टी 167.20 अंक यानी 0.64% गिरकर 25,860.10 पर बंद हुआ.
विशेषज्ञों ने बताया कि निफ्टी का महत्वपूर्ण समर्थन स्तर 25,870 टूट गया, जिससे बाजार में नकारात्मक भावना और बढ़ गई. उन्होंने कहा, “अल्पकाल में सूचकांक 25,700 के स्तर तक गिर सकता है, जबकि ऊपर की ओर 25,950–26,000 का क्षेत्र निकट भविष्य में मजबूत प्रतिरोध के रूप में काम करेगा.”
बैंकिंग और वित्तीय शेयरों ने सबसे अधिक नुकसान उठाया. एक्सिस बैंक और एटरनल सेंसेक्स घटकों में शीर्ष नुकसान में रहे, जो लगभग 5% तक गिर गए. इसके अलावा एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टाटा स्टील, बजाज फिनसर्व, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फाइनेंस और एनटीपीसी जैसे बड़े शेयर भी 1% से अधिक नीचे बंद हुए, जिससे सूचकांकों पर दबाव और बढ़ा.
लाभ सीमित और चुनिंदा रहे. टाइटन और भारती एयरटेल में 1% से अधिक की तेजी आई, जिससे कुछ समर्थन मिला. एमएंडएम, एशियन पेंट्स और ट्रेंट के शेयर भी हरे निशान में बंद हुए, लेकिन व्यापक नुकसान की भरपाई करने के लिए पर्याप्त नहीं थे.
विस्तारित बाजार में भी कमजोरी साफ दिखाई दी. निफ्टी मिडकैप 100 सूचकांक 0.83% और निफ्टी स्मॉलकैप सूचकांक 0.92% गिर गया. सेक्टर-वार देखा जाए तो रियल एस्टेट और निजी बैंकिंग शेयरों में सबसे अधिक गिरावट दर्ज हुई, जिससे निफ्टी रियल्टी और निफ्टी प्राइवेट बैंक सूचकांक 1% से अधिक नीचे आए.
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक शेयर भी दबाव में रहे, जबकि निफ्टी आईटी सूचकांक 0.84% गिरकर बंद हुआ. सकारात्मक क्षेत्र में केवल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और मीडिया सेक्टर रहे.
मौद्रिक मोर्चे पर, भारतीय रुपया भी कमजोर हुआ और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 91.01 के नए ऐतिहासिक निम्न स्तर तक गिर गया. यह वैश्विक अनिश्चितता और पूंजी प्रवाह को लेकर चिंताओं को और बढ़ा रहा है.
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक स्तर पर मंदी और डॉलर की मजबूती से निवेशकों में सतर्कता बढ़ गई है, जिससे घरेलू शेयर बाजार में दबाव बना हुआ है. निवेशकों को अल्पकालिक ट्रेडिंग में सतर्क रहने और प्रमुख तकनीकी स्तरों पर नजर रखने की सलाह दी गई है.
