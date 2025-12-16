ETV Bharat / business

Closing Bell: सेंसेक्स 533 अंक गिरा, निफ्टी 167 अंक नीचे, रुपया 91.01 प्रति डॉलर पर पहुंचा

मुंबई: मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार कमजोर वैश्विक संकेतों और मेटल, रियल्टी तथा वित्तीय शेयरों में बिकवाली के दबाव में गिरावट के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 533.50 अंक यानी 0.63% की गिरावट के साथ 84,679.86 पर और निफ्टी 167.20 अंक यानी 0.64% गिरकर 25,860.10 पर बंद हुआ. विशेषज्ञों ने बताया कि निफ्टी का महत्वपूर्ण समर्थन स्तर 25,870 टूट गया, जिससे बाजार में नकारात्मक भावना और बढ़ गई. उन्होंने कहा, “अल्पकाल में सूचकांक 25,700 के स्तर तक गिर सकता है, जबकि ऊपर की ओर 25,950–26,000 का क्षेत्र निकट भविष्य में मजबूत प्रतिरोध के रूप में काम करेगा.” बैंकिंग और वित्तीय शेयरों ने सबसे अधिक नुकसान उठाया. एक्सिस बैंक और एटरनल सेंसेक्स घटकों में शीर्ष नुकसान में रहे, जो लगभग 5% तक गिर गए. इसके अलावा एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टाटा स्टील, बजाज फिनसर्व, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फाइनेंस और एनटीपीसी जैसे बड़े शेयर भी 1% से अधिक नीचे बंद हुए, जिससे सूचकांकों पर दबाव और बढ़ा. भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग. (ETV Bharat) लाभ सीमित और चुनिंदा रहे. टाइटन और भारती एयरटेल में 1% से अधिक की तेजी आई, जिससे कुछ समर्थन मिला. एमएंडएम, एशियन पेंट्स और ट्रेंट के शेयर भी हरे निशान में बंद हुए, लेकिन व्यापक नुकसान की भरपाई करने के लिए पर्याप्त नहीं थे.