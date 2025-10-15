ETV Bharat / business

बुधवार को शेयर मार्केट में जोश रहा हाई, सेंसेक्स 575 अंक उछला, निफ्टी ने भी ठोंकी बड़ी सेंचुरी

आज भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 575.45 अंक उछल कर 82,605.43 पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी 178.05 अंक बढ़कर 25,323.55 पर क्लोज हुआ.

STOCK MARKET CLOSING 15 OCTOBER
प्रतीकात्मक तस्वीर. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 15, 2025 at 4:09 PM IST

Updated : October 15, 2025 at 4:23 PM IST

मुंबई: सकारात्मक वैश्विक संकेतों और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के चलते बुधवार को भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए. कारोबार की समाप्ति पर सेंसेक्स 575.45 अंक या 0.70 प्रतिशत बढ़कर 82,605.43 पर बंद हुआ.

वहीं निफ्टी भी 178.05 अंक या 0.71 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,323.55 पर बंद हुआ. रियल्टी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और धातु शेयरों में खरीदारी ने निवेशकों का उत्साह बढ़ाया.

अब एक नजर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग पर डालते हैं.

STOCK MARKET CLOSING 15 OCTOBER
बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग. (ETV Bharat)

शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट पर अब फोकस करते हैं.

STOCK MARKET CLOSING 15 OCTOBER
शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट. (ETV Bharat)

इसके साथ ही भारतीय शेयर बाजार के टॉप लूजर पर एक पैनी नजर डालते हैं.

STOCK MARKET CLOSING 15 OCTOBER
भारतीय शेयर बाजार के टॉप लूजर. (ETV Bharat)

विशेषज्ञों ने कहा, "निफ्टी की शुरुआत मजबूती के साथ हुई और पूरे सत्र के दौरान उच्च-उच्च, उच्च-निम्न संरचना बनी रही, जिससे निरंतर तेजी का संकेत मिलता है."

उन्होंने आगे कहा, "शुरुआती तेजी के बाद, निफ्टी 25,280-25,330 के बीच एक तंग समेकन में प्रवेश कर गया, और दिन का अधिकांश समय 25,300-25,400 के दायरे में रहा."

यह पैटर्न एक अल्पकालिक वितरण चरण को दर्शाता है. इसमें 25,400 के प्रतिरोध क्षेत्र के पास लगातार बिकवाली का दबाव बना हुआ है. विशेषज्ञों ने कहा, "इस स्तर से ऊपर एक निर्णायक ब्रेकआउट 25,600-26,000 की ओर एक तेजी का आधार तैयार कर सकता है, जिसे दूसरी तिमाही की उत्साहजनक आय गति का समर्थन प्राप्त है."

व्यापक बाजारों ने बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन किया. निफ्टी मिडकैप 100 सूचकांक में 1.11 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉलकैप 100 सूचकांक में 0.82 प्रतिशत की वृद्धि हुई.

सेक्टरवार, निफ्टी मीडिया को छोड़कर, अन्य सभी क्षेत्रीय सूचकांक हरे निशान में बंद हुए. निफ्टी रियल्टी इंडेक्स ने 3.04 प्रतिशत की मजबूत बढ़त के साथ रैली का नेतृत्व किया.

इसके बाद निफ्टी पीएसयू बैंक, मेटल और वित्तीय सेवा सूचकांकों में 1 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई. सेंसेक्स पैक में बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ट्रेंट, एशियन पेंट्स, अदानी पोर्ट्स और टाटा स्टील शीर्ष लाभार्थियों में शामिल थे.

दूसरी ओर, इंफोसिस, टाटा मोटर्स, टेक महिंद्रा और एक्सिस बैंक लाल निशान में बंद हुए, जिससे बाजार की कुछ बढ़त सीमित रही.

विश्लेषकों ने कहा कि कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और स्थिर वैश्विक बाजारों ने निवेशकों का विश्वास बढ़ाने में मदद की, जबकि मजबूत घरेलू भागीदारी ने तेजी की गति को समर्थन दिया.

विश्लेषकों ने कहा कि अमेरिका में 10 साल की उपज में गिरावट आई, जबकि रुपये में तेजी आई, जो भारत जैसे उभरते बाजारों में एफआईआई के रुख में बदलाव का संकेत है, जो अल्पावधि से मध्यम अवधि में घरेलू बाजार की दिशा तय कर सकता है.

बाजार विशेषज्ञों ने कहा, "ब्याज दर चक्र में आसानी और आकर्षक मूल्यांकन के कारण रियल्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि सकारात्मक वैश्विक संकेतों ने आईटी और धातु सूचकांकों को समर्थन दिया."

बता दें कि इससे पहले कल मंगलवार को सेंसेक्स में 350 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली थी. इस गिरावट के साथ बीएसई का सूचकांक करीब 82,000 के आसपास बंद हुआ था. वहीं निफ्टी में भी गिरावट रही. निफ्टी 100 से ज्यादा अंकों गिरावट के साथ 25,122 के लेवल पर बंद हुा था. इसके साथ ही बैंक निफ्टी 145 अंकों के आसपास क्लोज हुआ था. इसके अलावा निफ्टी मिडकैप और निफ्टी स्मॉलकैप में भी क्रमश: 435 अंकों और 160 अंकों से अधिक की गिरावट देखी गई थी.

