लाल निशान में ओपनिंग, ग्रीन में बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स-निफ्टी दोनों ग्रीन जोन में

बिहार चुनाव के नतीजों से पहले निवेशकों के सतर्क रहने के कारण अस्थिरता बनी रही, जो कि महत्वपूर्ण राजनीतिक महत्व रखते हैं.

आशिका इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने अपने नोट में कहा, "भारतीय बाजारों में आज उतार-चढ़ाव भरा सत्र देखने को मिला. इसमें बेंचमार्क सूचकांक निफ्टी में तेज दोतरफा चाल देखी गई. पहले हाफ में निफ्टी ने बढ़त हासिल की और प्रतिरोध का सामना करने और बाद में नीचे गिरने से पहले महत्वपूर्ण 26,000 के स्तर का परीक्षण किया."

हालांकि, सूचकांक दिन के निचले स्तर से 550 अंक से अधिक उछलकर हरे निशान में बंद हुआ. निफ्टी 30.90 अंक या 0.12 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,910.05 पर बंद हुआ.

सेंसेक्स 84.11 अंक या 0.10 प्रतिशत की बढ़त के साथ 84,562.78 पर बंद हुआ. बिहार चुनाव के नतीजों से पहले सतर्कता के बीच शेयर बाजार ने पिछले दिन के 84,478.67 के मुकाबले 400 अंकों से अधिक की गिरावट के साथ 84,060.14 पर कारोबार की शुरुआत की.

बिहार चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की शानदार जीत के साथ शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार शुरुआती गिरावट से उबरकर बढ़त के साथ बंद हुए. बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी रहने के कारण प्रमुख सूचकांक पूरे सत्र के दौरान अस्थिर रहे.

मुंबई: शुक्रवार 14 नवंबर को भारतीय शेयर बाजार का सूचकांक सेंसेक्स 84.11 अंक बढ़कर 84,562.78 पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी 30.90 अंक बढ़कर 25,910.05 पर क्लोज हुआ. उधर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 3 पैसे गिरकर 88.73 पर बंद हुआ.

टाटा मोटर्स, इटरनल, एक्सिस बैंक, बीईएल, ट्रेंट, एसबीआई, सन फार्मा, बजाज फाइनेंस, अदानी एयरपोर्ट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट्स, आईटीसी और एनटीपीसी सेंसेक्स बास्केट से शीर्ष लाभार्थी रहे.

इंफोसिस, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स पीवी, आईसीआईसीआई बैंक, मारुति सुजुकी और टेक महिंद्रा के शेयर गिरावट के साथ बंद हुए.

आईटी और ऑटो सेक्टर में बिकवाली और एफएमसीजी, बैंकिंग और वित्त शेयरों में खरीदारी के साथ क्षेत्रीय सूचकांकों में मिला-जुला रुख रहा.

निफ्टी बैंक 135 अंक या 0.23 प्रतिशत चढ़ा. निफ्टी वित्तीय सेवाएं 95 अंक या 0.35 प्रतिशत उछलीं और निफ्टी एफएमसीजी 317 अंक या 0.57 प्रतिशत बढ़कर बंद हुआ.

वहीं निफ्टी आईटी 378 अंक या 1.03 प्रतिशत फिसला और निफ्टी ऑटो 143 अंक या 0.52 प्रतिशत गिर गया.

व्यापक बाजार ने भी यही रुख अपनाया, निफ्टी मिडकैप 100 सपाट बंद हुआ, निफ्टी स्मॉल कैप 100 68 अंक या 0.38 प्रतिशत बढ़ा, और निफ्टी 100 ने सत्र को थोड़ा ऊपर बंद किया.

रुपया 88.70 के आसपास एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा था, क्योंकि डॉलर इंडेक्स 99.20 डॉलर के आसपास स्थिर रहा. इससे सीमित दिशात्मक संकेत मिले.

एलकेपी सिक्योरिटीज के जतीन त्रिवेदी ने कहा, "हालिया शटडाउन के कारण कोई प्रमुख अमेरिकी डेटा जारी नहीं होने के कारण, बाजार काफी हद तक प्रवाह पर निर्भर रहा, जहां मिश्रित एफआईआई गतिविधि और लगातार डीआईआई खरीद ने रुपये को एक सीमित दायरे में रखा.

अमेरिकी मुद्रा की मजबूती और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण शुक्रवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले तीन पैसे गिरकर 88.73 (अनंतिम) पर बंद हुआ.

विदेशी मुद्रा व्यापारियों ने कहा कि बिहार चुनावों में सत्तारूढ़ गठबंधन को मिले व्यापक जनादेश के बाद घरेलू शेयर बाजारों में आई तेजी ने निचले स्तरों पर रुपये को सहारा दिया.

अंतर बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में, रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 88.70 पर खुला. दिन के कारोबार के दौरान, घरेलू मुद्रा डॉलर के मुकाबले 88.75 के निचले स्तर पर पहुंच गई. अंततः रुपया पिछले बंद भाव से तीन पैसे की गिरावट के साथ 88.73 (अनंतिम) पर बंद हुआ. वहीं गुरुवार को, रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले आठ पैसे गिरकर 88.70 पर बंद हुआ.

इस बीच, छह मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की मजबूती का सूचक डॉलर सूचकांक 0.12 प्रतिशत बढ़कर 99.27 पर कारोबार कर रहा था.

वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड वायदा कारोबार में 1.59 प्रतिशत बढ़कर 63.98 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था.

घरेलू शेयर बाजार में, सेंसेक्स 84.11 अंक बढ़कर 84,562.78 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 30.90 अंक बढ़कर 25,910.05 पर बंद हुआ.

