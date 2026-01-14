ETV Bharat / business

उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में सेंसेक्स-निफ्टी गिरावट के साथ बंद

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार बुधवार को भारी उतार-चढ़ाव भरे कारोबारी सत्र के बाद गिरावट के साथ बंद हुए. आईटी और रियल्टी शेयरों में बिकवाली के दबाव ने निवेशकों की धारणा को कमजोर किया. इसके अलावा वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर बनी अनिश्चितता के कारण बाजार में कोई मजबूत रिकवरी देखने को नहीं मिली.

सेंसेक्स और निफ्टी का हाल

कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 0.29 प्रतिशत या 244.98 अंक की गिरावट के साथ 83,382.71 पर बंद हुआ. वहीं, एनएसई निफ्टी 0.26 प्रतिशत या 66.70 अंक फिसलकर 25,665.60 के स्तर पर आ गया. दिनभर बाजार में कभी तेजी तो कभी मंदी का माहौल बना रहा, लेकिन अंतिम घंटों में बिकवाली हावी रही.

भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग (ETV Bharat)

डेरिवेटिव्स और तकनीकी संकेत

डेरिवेटिव्स आंकड़ों के अनुसार, निफ्टी ऑप्शंस में 26,000 और 25,800 स्ट्राइक पर कॉल ओपन इंटरेस्ट सबसे अधिक रहा, जो इन स्तरों पर मजबूत रेजिस्टेंस को दर्शाता है. वहीं, 25,700 और 25,600 स्ट्राइक पर पुट ओपन इंटरेस्ट अधिक होने से इन स्तरों को तत्काल सपोर्ट माना जा रहा है. तकनीकी विश्लेषकों का कहना है कि 25,900 के पास बार-बार रुकावट आने से बाजार की ऊपर की चाल सीमित हो रही है.

छुट्टी से पहले सतर्कता

निवेशक गुरुवार को बाजार में अवकाश को लेकर भी सतर्क नजर आए. महाराष्ट्र में नगर निगम चुनावों के चलते 15 जनवरी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों बंद रहेंगे. इस कारण कई निवेशकों ने जोखिम कम करने के लिए मुनाफावसूली को तरजीह दी.