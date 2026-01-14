उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में सेंसेक्स-निफ्टी गिरावट के साथ बंद
उतार-चढ़ाव भरे सत्र में आईटी-रियल्टी शेयरों की बिकवाली से सेंसेक्स-निफ्टी गिरे, जबकि मेटल और पीएसयू बैंक शेयरों में मजबूती रही.
Published : January 14, 2026 at 4:20 PM IST
मुंबई: भारतीय शेयर बाजार बुधवार को भारी उतार-चढ़ाव भरे कारोबारी सत्र के बाद गिरावट के साथ बंद हुए. आईटी और रियल्टी शेयरों में बिकवाली के दबाव ने निवेशकों की धारणा को कमजोर किया. इसके अलावा वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर बनी अनिश्चितता के कारण बाजार में कोई मजबूत रिकवरी देखने को नहीं मिली.
सेंसेक्स और निफ्टी का हाल
कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 0.29 प्रतिशत या 244.98 अंक की गिरावट के साथ 83,382.71 पर बंद हुआ. वहीं, एनएसई निफ्टी 0.26 प्रतिशत या 66.70 अंक फिसलकर 25,665.60 के स्तर पर आ गया. दिनभर बाजार में कभी तेजी तो कभी मंदी का माहौल बना रहा, लेकिन अंतिम घंटों में बिकवाली हावी रही.
डेरिवेटिव्स और तकनीकी संकेत
डेरिवेटिव्स आंकड़ों के अनुसार, निफ्टी ऑप्शंस में 26,000 और 25,800 स्ट्राइक पर कॉल ओपन इंटरेस्ट सबसे अधिक रहा, जो इन स्तरों पर मजबूत रेजिस्टेंस को दर्शाता है. वहीं, 25,700 और 25,600 स्ट्राइक पर पुट ओपन इंटरेस्ट अधिक होने से इन स्तरों को तत्काल सपोर्ट माना जा रहा है. तकनीकी विश्लेषकों का कहना है कि 25,900 के पास बार-बार रुकावट आने से बाजार की ऊपर की चाल सीमित हो रही है.
छुट्टी से पहले सतर्कता
निवेशक गुरुवार को बाजार में अवकाश को लेकर भी सतर्क नजर आए. महाराष्ट्र में नगर निगम चुनावों के चलते 15 जनवरी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों बंद रहेंगे. इस कारण कई निवेशकों ने जोखिम कम करने के लिए मुनाफावसूली को तरजीह दी.
टॉप गेनर्स और लूजर्स
सेंसेक्स में टाटा स्टील, एनटीपीसी और एक्सिस बैंक के शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली और ये दिन के टॉप गेनर्स रहे. दूसरी ओर एशियन पेंट्स, टीसीएस और मारुति सुजुकी के शेयरों ने बाजार पर दबाव बनाया. निफ्टी में भी यही रुझान देखने को मिला, जहां टाटा स्टील, एनटीपीसी और एक्सिस बैंक में तेजी रही, जबकि एशियन पेंट्स, टीसीएस और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में गिरावट दर्ज की गई.
ब्रॉडर मार्केट का बेहतर प्रदर्शन
मुख्य सूचकांकों की तुलना में ब्रॉडर मार्केट ने बेहतर प्रदर्शन किया. निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 0.67 प्रतिशत चढ़ा, जबकि निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 0.29 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ.
सेक्टोरल प्रदर्शन
सेक्टोरल आधार पर आईटी और रियल्टी शेयरों में सबसे ज्यादा दबाव रहा. निफ्टी आईटी इंडेक्स 1.08 प्रतिशत और निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 0.92 प्रतिशत गिरा. इसके उलट, मेटल और पीएसयू बैंक शेयरों में मजबूती दिखी. निफ्टी मेटल इंडेक्स 2.70 प्रतिशत उछला, जबकि निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 2.13 प्रतिशत की तेजी के साथ बंद हुआ.
आगे का आउटलुक
विश्लेषकों के अनुसार, वैश्विक अनिश्चितताओं के चलते बाजार फिलहाल सतर्क बना हुआ है. यदि निफ्टी 25,600 के नीचे निर्णायक रूप से फिसलता है, तो इसमें 25,500–25,450 तक और कमजोरी देखने को मिल सकती है. वहीं, ऊपर की ओर 25,800 का स्तर तत्काल चुनौती बना रहेगा.
