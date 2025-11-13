ETV Bharat / business

सपाट बंद हुआ शेयर मार्केट, बिहार चुनाव के नतीजे को लेकर बाजार सतर्क

साथ ही भारतीय शेयर बाजार के टॉप लूजर पर एक नजर डालते हैं.

शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट पर अब फोकस करते हैं.

भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग पर एक नजर. (ETV Bharat)

भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग पर अब एक नजर डालते हैं.

हालांकि मामूली बढ़त के साथ, निफ्टी और सेंसेक्स लगातार चौथे सत्र में बढ़त के साथ बंद हुए. विश्लेषकों का कहना है कि आशावादी वैश्विक और घरेलू संकेतों के बावजूद मुनाफावसूली ने शुरुआती बढ़त को खत्म कर दिया.

सेंसेक्स मात्र 12.16 अंक या 0.014 प्रतिशत की बढ़त के साथ 84,478.67 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी क्रमशः मात्र 9.10 अंक या 0.035 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,884.90 अंक पर बंद हुआ. सेंसेक्स का इंट्राडे उच्चतम और निम्नतम स्तर क्रमशः 84,919 अंक और 84,253 अंक रहा.

नई दिल्ली: भारतीय शेयर सूचकांक गुरुवार के कारोबार में उतार-चढ़ाव भरे सत्र के बाद लगभग 600 अंकों के अंतर के साथ लगभग स्थिर रहे. निवेशक सतर्क रहे. ऐसे में बाजार संभावित अमेरिका-भारत व्यापार समझौते और बिहार चुनाव के नतीजों को लेकर इंतजार की मुद्रा में दिख रहा है. एक्सपर्ट का मानना है कल बाजार में उथल-पुथल दिख सकता है.

चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड की तकनीकी और डेरिवेटिव विश्लेषक अमृता शिंदे ने कहा, "मौजूदा अस्थिरता और मिश्रित वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए, व्यापारियों को सलाह दी जाती है कि वे गिरावट पर खरीदारी का सतर्क रुख अपनाएं. खासकर लीवरेज का इस्तेमाल करते समय. तेजी के दौरान आंशिक मुनाफावसूली और कड़े ट्रेलिंग स्टॉप-लॉस का इस्तेमाल प्रभावी जोखिम प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण होगा."

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के मुख्य निवेश रणनीतिकार वीके विजयकुमार के अनुसार, बाजार को नए रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त ट्रिगर्स की आवश्यकता है.

विजयकुमार ने आज कहा, "बिहार चुनाव के नतीजों को बाजार द्वारा काफी हद तक कम करके आंका गया है, इसलिए ऐसे कोई राजनीतिक ट्रिगर नहीं हैं, जो बाजार को काफी ऊपर ले जा सकें। अगर वास्तविक चुनाव परिणाम एग्जिट पोल से अलग निकले तो विपरीत हो सकता है."

जिन महत्वपूर्ण आर्थिक कारकों पर नजर रखनी होगी, उनमें एक संभावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौता शामिल है, जिसमें दंडात्मक शुल्कों को हटाया जाएगा और पारस्परिक शुल्कों को कम किया जाएगा.

विजयकुमार ने कहा, "अक्टूबर में भारत में खुदरा मुद्रास्फीति में 0.25% की गिरावट, दिसंबर में एमपीसी द्वारा दरों में कटौती की संभावना का संकेत देती है. लेकिन मौद्रिक नीति का कमजोर होना आरबीआई के लिए एक चुनौती बन गया है."

उन्होंने आगे कहा, "निकट भविष्य में बाजार के मजबूत होने और फिर जब भी कोई सकारात्मक बदलाव आएगा, उस पर प्रतिक्रिया देने की संभावना है. एक साथ होने वाले सकारात्मक बदलाव शॉर्ट-कवरिंग को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे बाजार में तेज़ी से उछाल आ सकता है. लेकिन एफआईआई की बिकवाली और उच्च मूल्यांकन को देखते हुए निरंतर तेजी का रुख चुनौतीपूर्ण होगा."

2025 में अब तक, सेंसेक्स और निफ्टी ने संचयी आधार पर लगभग 8 प्रतिशत का रिटर्न अर्जित किया है.

2024 में, सेंसेक्स और निफ्टी में लगभग 9-10 प्रतिशत की वृद्धि हुई. 2023 में, सेंसेक्स और निफ्टी में संचयी आधार पर 16-17 प्रतिशत की वृद्धि हुई. 2022 में, इनमें से प्रत्येक में मात्र 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई.

एसबीआई सिक्योरिटीज के तकनीकी और डेरिवेटिव अनुसंधान प्रमुख सुदीप शाह ने कहा, "बेंचमार्क सूचकांक निफ्टी ने अधिकांश कारोबारी सत्र में अपनी तेजी बनाए रखी, जिसे सकारात्मक धारणा और प्रमुख क्षेत्रों में चुनिंदा खरीदारी का समर्थन प्राप्त हुआ.

हालांकि, 26000 के मनोवैज्ञानिक स्तर के पास यह गति लड़खड़ा गई. इससे मुनाफावसूली की लहर शुरू हो गई, जिसने शुरुआती लाभ को खत्म कर दिया. परिणामस्वरूप, सूचकांक अपने इंट्राडे उच्च स्तर से फिसल गया और अंततः 0.01% की मामूली वृद्धि दर्ज करते हुए 25900 से नीचे बंद हुआ."

