बिहार एग्जिट पोल से झूमा शेयर बाजार, सेंसेक्स 595 अंक उछला, निफ्टी ने लगाई 181 अंकों की छलांग

प्रतीकात्मक तस्वीर. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 12, 2025 at 4:50 PM IST

5 Min Read
मुंबई: पॉजिटिव खबरों और बिहार में एनडीए के लिए अच्छी खबर के बीच बुधवार 12 नवंबर को सेंसेक्स 595.19 अंक उछलकर 84,466.51 पर जाकर बंद हुआ. वहीं निफ्टी 180.85 अंक चढ़कर 25,875.80 पर जाकर रुक गया. वहीं अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 16 पैसे गिरकर 88.66 पर बंद हुआ.

आईटी, फार्मा और ऑटो सेक्टरों में लगातार खरीदारी के बीच भारतीय शेयर बाजार बुधवार को बढ़त के साथ बंद हुए और इस हफ्ते लगातार तीसरे सत्र में बढ़त जारी रही. सेंसेक्स 595.19 अंक या 0.71 प्रतिशत की बढ़त के साथ 84,466.51 पर बंद हुआ. 30 शेयरों वाला यह सूचकांक पिछले सत्र के 83,871.32 के मुकाबले 84,238.86 के बड़े गैप-अप के साथ सत्र की शुरुआत की.

भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग पर अब एक नजर डालते हैं.

भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग पर अब एक नजर. (ETV Bharat)

शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट पर अब फोकस करते हैं.

शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट. (ETV Bharat)

साथ ही भारतीय शेयर बाजार के टॉप लूजर पर एक नजर डालते हैं.

भारतीय शेयर बाजार के टॉप लूजर. (ETV Bharat)

आईटी और ऑटो दिग्गज शेयरों में भारी खरीदारी के बीच सूचकांक ने शुरुआती तेजी जारी रखते हुए 84,652.01 के इंट्रा-डे हाई को छुआ. निफ्टी 180.85 अंक या 0.70 फीसदी की तेजी के साथ 25,875.80 पर बंद हुआ.

एक्सपर्ट का कहना है कि बिहार असेंबली चुनाव को लेकर एग्जिट पोल के नतीजों का शेयर मार्केट पर असर दिखा है. पोल में एनडीए की सरकार बनते दिख रही है.

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा,"अमेरिकी सरकार के बंद के अनुमानित समाधान को लेकर आशावाद और अमेरिकी श्रम बाजार में ठंडक के संकेतों के बीच फेड की शुरुआती कटौती की बढ़ती उम्मीदों से प्रेरित होकर, वैश्विक इक्विटी में नए सिरे से जोखिम उठाने की क्षमता के कारण तेजी आई." उभरते बाजारों ने बेहतर प्रदर्शन किया, जो वैश्विक धारणा में सुधार को दर्शाता है.

उन्होंने कहा कि सहायक घरेलू मैक्रो फंडामेंटल, जिसमें सीपीआई और डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति में कमी, मजबूत जीडीपी आउटलुक और स्वस्थ एच2 वित्त वर्ष 26 की आय की उम्मीदें शामिल हैं. सकारात्मक बाजार गति को बनाए रखना जारी रखे हुए हैं.

टाटा स्टील, टाटा मोटर्स पीवी और टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल नकारात्मक दायरे में बंद हुए. मूल्य आधारित खरीदारी के बीच ज़्यादातर क्षेत्रीय सूचकांकों में तेजी जारी रही.

निफ्टी आईटी 738 अंक या 2.04 प्रतिशत, निफ्टी ऑटो 336 अंक या 1.24 प्रतिशत, निफ्टी बैंक 136 अंक या 0.23 प्रतिशत और निफ्टी वित्तीय सेवाएँ 82 अंक या 0.12 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुए. व्यापक बाजार ने भी यही रुख अपनाया.

निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 149 अंक या 0.82 प्रतिशत, निफ्टी मिडकैप 100 में 475 अंक या 0.79 प्रतिशत और निफ्टी 100 में 160 अंक या 0.61 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई. रुपया 0.06 रुपये की गिरावट के साथ 88.62 पर कारोबार कर रहा था, जो एक सीमित दायरे में सीमित रहा, क्योंकि व्यापारी प्रमुख आर्थिक संकेतों का इंतज़ार कर रहे थे.

डॉलर इंडेक्स सीमित दिशात्मक गति दिखाते हुए $99.60 के आसपास लगभग स्थिर रहा. विश्लेषकों ने कहा कि बाजार सहभागियों की नजर अब इस सप्ताह के अमेरिकी सीपीआई आंकड़ों पर है, जिससे डॉलर की चाल के लिए नए संकेत मिलने की उम्मीद है और बदले में रुपये की चाल पर भी असर पड़ेगा. उन्होंने कहा कि फिलहाल, रुपये के सीमित दायरे में रहने की संभावना है, जिसका कारोबार 88.40-88.85 के बीच रहने की उम्मीद है.

विदेशी बाजार में अमेरिकी मुद्रा की मजबूती और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 16 पैसे गिरकर 88.66 (अनंतिम) पर बंद हुआ.

विदेशी मुद्रा व्यापारियों ने कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर नए उत्साह और सरकारी कामकाज जल्द खत्म होने की बढ़ती उम्मीदों के कारण रुपया सीमित दायरे में कारोबार कर रहा था. इससे घरेलू मुद्रा निचले स्तरों पर स्थिर रही.

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में, रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 88.61 पर खुला और कारोबार के दौरान 88.56 के उच्चतम स्तर और 88.66 के निम्नतम स्तर को छुआ. घरेलू मुद्रा अंततः 88.66 (अनंतिम) पर बंद हुई, जो पिछले बंद भाव से 16 पैसे की गिरावट दर्शाता है. मंगलवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 88.50 पर बंद हुआ था.

इस बीच, छह मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की मजबूती का आकलन करने वाला डॉलर इंडेक्स, अमेरिकी सरकार के बंद के जल्द खत्म होने की उम्मीद में 0.15 प्रतिशत बढ़कर 99.58 पर कारोबार कर रहा था.

सीनेट ने बंद को खत्म करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दे दी है और प्रतिनिधि सभा बुधवार तक इस पर मतदान कर सकती है. वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड वायदा कारोबार में 0.36 प्रतिशत बढ़कर 64.28 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था.

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ निकट व्यापार समझौते को लेकर आशावाद ने स्थानीय मुद्रा को समर्थन दिया. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका भारत के साथ एक "निष्पक्ष व्यापार समझौते" पर पहुंचने के "काफी करीब" है. उन्होंने आगे कहा कि वह "किसी समय" भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए शुल्कों को कम करेंगे.

दो हफ्ते से भी कम समय में यह दूसरी बार है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के साथ प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर मुहर लगने की उम्मीद जताई है.

घरेलू शेयर बाजार में, सेंसेक्स 595.19 अंक उछलकर 84,466.51 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 180.85 अंक चढ़कर 25,875.80 पर बंद हुआ।

एक्सचेंज डेटा के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने मंगलवार को 803 करोड़ रुपये के शेयर बेचे.

ये भी पढ़ें - मजबूती से खुला शेयर बाजार, बुधवार को सेंसेक्स और निफ्टी ने लगाई छलांग

