हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 302 अंक उछला, निफ्टी 25700 के पार
सेंसेक्स ने US-India ट्रेड वार्ता की उम्मीद से 1,100 अंक की उछाल लगाई, निफ्टी भी मजबूत, निवेशकों में भरोसा और खरीदारी की लहर रही.
Published : January 12, 2026 at 4:24 PM IST
मुंबई: सोमवार को भारतीय शेयर बाजार ने पांच दिन की गिरावट के बाद जोरदार वापसी की. अमेरिका से मिले सकारात्मक संकेतों ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया और सेंसेक्स ने अपने दिन के निचले स्तर से करीब 1,100 अंक की तेजी दिखाई. US के भारत में राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड वार्ता मंगलवार से शुरू हो सकती है. उनके इस बयान के बाद प्रमुख सेक्टरों में ताजा खरीदारी देखने को मिली, जिससे बाजार ने मजबूती से रिकवरी की.
सेंसेक्स ने अपने दिन के सबसे निचले स्तर से उछलकर अंत में 30 शेयरों का इंडेक्स 83,878 पर बंद हुआ, जो 302 अंक या 0.36 प्रतिशत की बढ़त है. वहीं, निफ्टी ने भी मजबूत रुझान दिखाया. दिन के निचले स्तर 25,473.40 से बढ़कर यह 25,813.15 तक गया और अंत में 25,790 पर बंद हुआ, जो 107 अंक या 0.42 प्रतिशत की बढ़त दर्शाता है.
विशेषज्ञों का कहना है कि "हालांकि बाजार के संकेतक अभी भी नकारात्मक हैं, 100-दिन की EMA (25,540–25,600) ने समर्थन प्रदान किया और रिकवरी शुरू करने में मदद की." बाजार में अगले प्रमुख रेजिस्टेंस के रूप में 25,800–25,870 को माना जा रहा है.
बड़े इंडेक्स में तेजी के बावजूद व्यापक बाजार दबाव में रहा. निफ्टी मिडकैप इंडेक्स में हल्की गिरावट 0.05 प्रतिशत रही, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स 0.52 प्रतिशत घट गया.
आर्थिक मोर्चे पर निवेशक अब आने वाले प्रमुख इवेंट्स पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. दिसंबर का खुदरा मुद्रास्फीति (CPI) डेटा शाम को जारी किया जाएगा. इसके अलावा, संसदीय बजट जो 1 फरवरी 2026 को पेश किया जाएगा, निवेशकों की निगाहों में है.
कमोडिटी सेक्टर ने भी मजबूती दिखाई. विशेष रूप से मेटल्स में खरीदारी में वृद्धि हुई, जो सप्लाई में कमी के चलते समर्थन पाई. विश्लेषकों के अनुसार, "कंज्यूमर और बैंकिंग शेयरों में वैल्यू बाइंग दिखाई दी, क्योंकि हाल के करेक्शन के बाद निवेशक मौके तलाश रहे हैं. Q3 में मजबूत कमाई और बढ़ती मांग की उम्मीदों ने भी बाजार को सहारा दिया."
सोमवार का दिन संकेत देता है कि अमेरिका-भारत ट्रेड वार्ता और आगामी बजट से निवेशकों में उत्साह बरकरार रह सकता है, हालांकि व्यापक बाजार की सतर्कता अभी भी बनी हुई है.
