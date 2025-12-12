ETV Bharat / business

शेयर बाजार में लौटी रौनक, सेंसेक्स 450 अंक चढ़ा, निफ्टी 26046 के पास हुआ बंद

सेंसेक्स शुक्रवार को 449.53 अंक की बढ़त के साथ 85,267.66 पर बंद हुआ. वहीं, निफ्टी 148.40 अंक की बढ़त के साथ 26,046.95 पर बंद हुआ.

सांकेतिक फोटो
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 12, 2025 at 4:17 PM IST

Updated : December 12, 2025 at 4:30 PM IST

मुंबई: भारतीय शेयर बाजारों ने शुक्रवार को लगातार दूसरे सत्र में मजबूती दिखाई, जिसमें मेटल सेक्टर में भारी खरीदारी और वैश्विक बाजारों में तेजी ने निवेशकों का मनोबल बढ़ाया. बाजारों में सकारात्मक रुझान उस समय और बढ़ गया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और व्यापार समझौते पर चर्चा की. इस वार्ता ने निवेशकों को भरोसा दिया कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक सहयोग आगे बढ़ रहा है.

सेंसेक्स दिन के अंत में 449.53 अंक या 0.53 प्रतिशत की बढ़त के साथ 85,267.66 पर बंद हुआ. वहीं, निफ्टी 148.40 अंक या 0.57 प्रतिशत की बढ़त के साथ 26,046.95 पर बंद हुआ.

विशेषज्ञों का कहना है कि “नजदीकी अवधि में बाजार का रुझान सकारात्मक बना रहेगा, बशर्ते निफ्टी 25,900 के ऊपर बनी रहे, जो एक महत्वपूर्ण समर्थन स्तर के रूप में काम करेगा. उच्च स्तर की ओर, निफ्टी 26,300 तक बढ़ सकती है.”

भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग.
भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग. (ETV Bharat Hindi)

निफ्टी में शामिल प्रमुख शेयरों में टाटा स्टील, एटरनल, अल्ट्राटेक सीमेंट, एलएंडटी, मारुति सुजुकी, भारती एयरटेल, अदानी पोर्ट्स, एक्सिस बैंक और बजाज फाइनेंस में सबसे अधिक तेजी देखी गई. हालांकि, एचयूएल, सन फार्मा, एशियन पेंट्स, आईटीसी, पॉवर ग्रिड और एचसीएल टेक में लाभ लेने की वजह से गिरावट आई.

व्यापक बाजार में, निफ्टी मिडकैप इंडेक्स 1.18 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स 0.94 प्रतिशत बढ़ा. सेक्टरवार देखा जाए तो निफ्टी मेटल इंडेक्स 2.63 प्रतिशत उछाल के साथ सबसे आगे रहा, इसके बाद रियल्टी, कंज़्यूमर ड्यूरेबल्स और ऑयल एवं गैस सेक्टर में मजबूती रही. वहीं, एफएमसीजी और मीडिया सेक्टर लाल निशान में बंद हुए.

इंडियन शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट.
इंडियन शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट. (ETV Bharat Hindi)

इस बीच, भारत में चांदी की कीमतों में भी रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली. चांदी वायदा कीमतें पहली बार 2 लाख रुपये प्रति किलो के स्तर को पार कर गईं, और इस साल अब तक चांदी में लगभग 130 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई है.

वैश्विक संकेत, मजबूत सेक्टोरल प्रदर्शन और राजनीतिक सहयोग में सुधार ने निवेशकों का आत्मविश्वास बढ़ाया और सप्ताह के अंत में बाजारों को सकारात्मक दिशा में ले गया. इस तरह, शुक्रवार को बाजार में मेटल और प्रमुख सेक्टर्स की मजबूती ने निवेशकों के लिए उम्मीद की किरण जगाई और आने वाले दिनों में भी बाजार में सकारात्मक रुझान की संभावना जताई गई है.

भारतीय शेयर बाजार के टॉप लूजर.
भारतीय शेयर बाजार के टॉप लूजर. (ETV Bharat Hindi)

