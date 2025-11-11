ETV Bharat / business

सेंसेक्स 336 अंक उछला, निफ्टी 121 अंक चढ़कर 25,695 पर पहुंचा, डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत

सेंसेक्स 335.97 अंक उछलकर 83,871.32 पर और निफ्टी 120.60 अंक चढ़कर 25,694.95 पर क्लोज हुआ.

प्रतीकात्मक तस्वीर. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 11, 2025 at 4:41 PM IST

5 Min Read
मुंबई: आज 11 नवंबर को सेंसेक्स 335.97 अंक उछलकर 83,871.32 पर जाकर क्लोज हुआ. वहीं निफ्टी 120.60 अंक चढ़कर 25,694.95 पर जाकर बंद हुआ. वहीं अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 16 पैसे बढ़कर 88.57 पर बंद हुआ.

आईटी, ऑटो, मेटल और एफएमसीजी सेक्टरों में खरीदारी के बीच घरेलू शेयर बाजार मंगलवार को लगातार दूसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुए. अमेरिकी सीनेट द्वारा अब तक के सबसे लंबे संघीय शटडाउन को समाप्त करने वाले विधेयक को पारित करने के बाद सकारात्मक वैश्विक संकेतों से भी तेजी को बल मिला.

सेंसेक्स 335.97 अंक या 0.40 प्रतिशत की बढ़त के साथ 83,871.32 पर बंद हुआ. 30 शेयरों वाला सूचकांक पिछले सत्र के 83,535.35 के मुकाबले बढ़त के साथ 83,671.52 पर खुला.

आईटी और ऑटो शेयरों में लगातार खरीदारी से सूचकांक 83,936.47 के उच्च स्तर पर पहुंच गया. निफ्टी 120 अंक या 0.47 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,694.95 पर बंद हुआ.

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, "दिल्ली विस्फोट के संभावित प्रभावों को लेकर चिंताओं के बीच घरेलू बाजार की शुरुआत सुस्त रही. हालांकि, इसने तेजी से रिकवरी की और दिन के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ. इसे वैश्विक संकेतों का समर्थन मिला, क्योंकि अमेरिकी सीनेट ने अब तक के सबसे लंबे संघीय बंद को समाप्त करने के लिए एक विधेयक पारित किया."

उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरी तिमाही के नतीजों का मौसम अपने अंत के करीब है और व्यापक बाजार के उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन के चलते इसके सकारात्मक रूप से समाप्त होने की उम्मीद है.

बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और टाटा मोटर्स पीवी के शेयरों ने कारोबार का अंत गिरावट के साथ किया. लगातार खरीदारी के बीच ज़्यादातर सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए.

भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग पर अब एक नजर डालते हैं.

भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग. (ETV Bharat)

शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट पर अब फोकस करते हैं.

शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट. (ETV Bharat)

साथ ही भारतीय शेयर बाजार के टॉप लूजर पर एक नजर डालते हैं.

भारतीय शेयर बाजार के टॉप लूजर. (ETV Bharat)

निफ्टी आईटी 428 अंक या 1.20 फीसदी, निफ्टी ऑटो 288 अंक या 1.07 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी 188 अंक या 0.34 फीसदी और निफ्टी बैंक 200 अंक या 0.35 फीसदी उछले.

मिडकैप शेयरों में खरीदारी और स्मॉलकैप शेयरों में बिकवाली के बीच व्यापक सूचकांकों में मिला-जुला रुख देखने को मिला. निफ्टी मिडकैप 100 302 अंक या 0.50 फीसदी चढ़ा, निफ्टी स्मॉलकैप 100 37 अंक या 0.21 फीसदी गिर गया और निफ्टी 100 109 अंक या 0.42 फीसदी की गिरावट के साथ बंद हुआ.

अमेरिकी शटडाउन विधेयक पर प्रगति और अमेरिका-भारत व्यापार समझौते को लेकर आशावाद के बीच मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 16 पैसे बढ़कर 88.57 (अनंतिम) पर बंद हुआ.

विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि घरेलू शेयर बाजारों में तेजी और अमेरिका के साथ निकट व्यापार समझौते को लेकर आशावाद ने स्थानीय मुद्रा को समर्थन दिया. हालांकि, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और विदेशी पूंजी की निकासी ने निवेशकों की धारणा को प्रभावित किया.

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में, रुपया अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 88.69 पर खुला और कारोबार के दौरान 88.52 के उच्चतम स्तर और 88.72 के निम्नतम स्तर को छुआ. घरेलू मुद्रा अंततः 88.57 (अनंतिम) पर बंद हुई, जो पिछले बंद भाव से 16 पैसे अधिक है.

मिराए एसेट शेयरखान के शोध विश्लेषक अनुज चौधरी ने कहा, "वैश्विक बाजारों में जोखिम उठाने की क्षमता में वृद्धि और डॉलर के कमजोर होने के कारण मंगलवार को रुपये में तेजी आई." उन्होंने आगे कहा कि अमेरिकी सरकार के बंद के खत्म होने की उम्मीदों ने वैश्विक बाजार की धारणा को मजबूत किया है.

चौधरी ने आगे कहा कि वैश्विक बाजारों में तेजी और अमेरिकी डॉलर में कमजीरी के चलते रुपये के थोड़े सकारात्मक रुख के साथ कारोबार करने की उम्मीद है.

उन्होंने कहा, "हालांकि, कच्चे तेल की ऊंची कीमतें और आयातकों की डॉलर की माँग इस बढ़त को सीमित कर सकती है. अमेरिकी सरकार के बंद के खत्म होने के साथ ही बाजार में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है. डॉलर-रुपये की हाजिर कीमत 88.30 से 88.80 के बीच रहने की उम्मीद है."

इस बीच, 6 मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की मजबूती को मापने वाला डॉलर इंडेक्स 0.03 प्रतिशत बढ़कर 99.61 पर पहुंच गया. वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड वायदा कारोबार में 0.34 प्रतिशत बढ़कर 64.28 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया.

वैश्विक मोर्चे पर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका भारत के साथ "निष्पक्ष व्यापार समझौते" पर पहुँचने के "काफी करीब" है. उन्होंने आगे कहा कि वह "किसी समय" नई दिल्ली पर लगाए गए शुल्कों को कम करेंगे.

ट्रंप ने सोमवार को कहा, "हम भारत के साथ एक समझौता कर रहे हैं, जो पहले किए गए समझौतों से काफी अलग है. इसलिए अभी, वे मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन वे हमें फिर से पसंद करेंगे."

इसके अलावा, ट्रंप के शीर्ष सहयोगी सर्जियो गोर ने भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में शपथ ली. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पद को "बड़ी बात" बताया और इस बात पर जोर दिया कि वह नए राजदूत को वाशिंगटन के "सबसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संबंधों" में से एक को मजबूत करने में मदद करने का जिम्मा सौंप रहे हैं.

घरेलू शेयर बाजारों में, सेंसेक्स 335.97 अंक उछलकर 83,871.32 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 120.60 अंक चढ़कर 25,694.95 पर बंद हुआ. वहीं एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने सोमवार को 4,114.85 करोड़ रुपये मूल्य की इक्विटी बेची.

(इनपुट-आईएएनएस-पीटीआई)

