ETV Bharat / business

शेयर बाजार में जोरदार तेजी, सेंसेक्स 426 अंक उछला, रुपये में भारी गिरावट

मुंबई: बीएसई सेंसेक्स गुरुवार को 426.86 अंक की बढ़त के साथ 84,818.13 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 140.55 अंक चढ़कर 25,898.55 पर पहुंचा. दूसरी ओर, रुपये में भारी गिरावट दर्ज की गई और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 43 पैसे फिसलकर अबतक के सबसे निचले स्तर 90.37 पर बंद हुआ.