ETV Bharat / business

शेयर बाजार में जोरदार तेजी, सेंसेक्स 426 अंक उछला, रुपये में भारी गिरावट

सेंसेक्स 426 अंक और निफ्टी 140 अंक चढ़कर ऊंचाई पर बंद हुए, रुपया 43 पैसे गिरकर डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर 90.37 पर पहुंचा.

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (getty image)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 11, 2025 at 4:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: बीएसई सेंसेक्स गुरुवार को 426.86 अंक की बढ़त के साथ 84,818.13 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 140.55 अंक चढ़कर 25,898.55 पर पहुंचा. दूसरी ओर, रुपये में भारी गिरावट दर्ज की गई और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 43 पैसे फिसलकर अबतक के सबसे निचले स्तर 90.37 पर बंद हुआ.

यह खबर अपडेट हो रही है

TAGGED:

NSE STOCK MARKET CLOSING 11 DEC
शेयर बाजार बंद
SENSEX NIFTY CLOSE
STOCK MARKET TODAY
NSE STOCK MARKET CLOSING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.