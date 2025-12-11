शेयर बाजार में जोरदार तेजी, सेंसेक्स 426 अंक उछला, रुपये में भारी गिरावट
सेंसेक्स 426 अंक और निफ्टी 140 अंक चढ़कर ऊंचाई पर बंद हुए, रुपया 43 पैसे गिरकर डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर 90.37 पर पहुंचा.
सांकेतिक फोटो (getty image)
Published : December 11, 2025 at 4:08 PM IST
मुंबई: बीएसई सेंसेक्स गुरुवार को 426.86 अंक की बढ़त के साथ 84,818.13 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 140.55 अंक चढ़कर 25,898.55 पर पहुंचा. दूसरी ओर, रुपये में भारी गिरावट दर्ज की गई और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 43 पैसे फिसलकर अबतक के सबसे निचले स्तर 90.37 पर बंद हुआ.
