बुधवार सुबह की 'हरियाली' शाम होते गिरावट में बदली, सेंसेक्स-निफ्टी दोनों लुढ़के

निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स में 1.12 परसेंट की गिरावट आई, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स में 0.90 परसेंट की गिरावट आई. सेक्टर के हिसाब से, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स स्टॉक्स में सबसे तेज गिरावट देखी गई. इसमें निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडेक्स 1.72 परसेंट गिरा.

सेंसेक्स स्टॉक्स में टाटा स्टील, सन फार्मा और ITC टॉप परफॉर्मर रहे. दूसरी ओर, इटरनल, ट्रेंट और भारती एयरटेल ने इंडेक्स को काफी नुकसान के साथ नीचे खींच लिया. बड़े मार्केट में भी माहौल कमजोर था.

बैंक निफ्टी भी थोड़ा नीचे बंद हुआ, जो ट्रेंड बदलने के बजाय मौजूदा अपट्रेंड में ठहराव का संकेत देता है. इंडेक्स 59,280 के पास खुला, 59,440 तक गया, लेकिन बाद में 58,850 के इंट्रा-डे लो पर फिसल गया और लगभग 0.4 परसेंट नीचे 58,990 पर बंद हुआ.

उन्होंने आगे कहा, "ऊपर की ओर मोमेंटम को फिर से शुरू करने के लिए 26,000 से ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट जरूरी है. नीचे की तरफ, 25,700 से नीचे लगातार ब्रेक इंडेक्स को 25,600–25,500 तक ले जा सकता है, और इन सपोर्ट क्लस्टर के पास उतार-चढ़ाव बढ़ने की उम्मीद है."

मार्केट पर नजर रखने वालों ने कहा, "स्ट्रक्चर के हिसाब से, निफ्टी को 25,940–26,050 जोन में मजबूत सप्लाई का सामना करना पड़ रहा है. इससे बड़ा सेटअप रेंज-बाउंड से लेकर हल्का बुलिश बना हुआ है."

भारतीय शेयर बाजार के टॉप लूजर पर अब एक नजर डालते हैं.

इंडियन शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट. (ETV Bharat)

इंडियन शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट पर अब फोकस करते हैं.

भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग पर अब एक नजर डालते हैं.

सेंसेक्स 275.01 पॉइंट या 0.32 परसेंट गिरकर 84,391.27 पर बंद हुआ. निफ्टी भी 81.65 पॉइंट या 0.32 परसेंट गिरकर 25,758 पर बंद हुआ.

मुंबई: बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी बुधवार को गिरावट के साथ बंद हुए, क्योंकि निवेशक US फेडरल रिजर्व के मॉनेटरी पॉलिसी के फैसले से पहले सतर्क रहे. उधर रुपया US डॉलर के मुकाबले 9 पैसे गिरकर 89.96 पर बंद हुआ.

IT और PSU बैंक शेयर भी क्रमशः 0.89 परसेंट और 0.70 परसेंट नीचे फिसले. इसके उलट, निफ्टी मेटल और निफ्टी मीडिया इंडेक्स दिन के आखिर में पॉजिटिव नोट पर रहे, और टॉप सेक्टरल गेनर्स के तौर पर उभरे.

एक्सपर्ट्स ने कहा, "अब फोकस आने वाली US फेड मीटिंग पर है, जहां 25-bps रेट कट की काफी उम्मीद है." उन्होंने आगे कहा, "हालांकि, अंदरूनी मतभेद और मिले-जुले इकोनॉमिक इंडिकेटर्स 2026 में और रेट कट की उम्मीदों को कम कर सकते हैं."

घरेलू इक्विटी में नेगेटिव ट्रेंड और लगातार विदेशी फंड की निकासी के चलते बुधवार को रुपया US डॉलर के मुकाबले 9 पैसे गिरकर 89.96 (प्रोविजनल) पर बंद हुआ.

फॉरेक्स ट्रेडर्स ने कहा कि इन्वेस्टर्स वेट-एंड-वॉच मोड में हैं, वे कोई अहम पोजीशन लेने से पहले US फेडरल रिजर्व से क्लैरिटी का इंतजार कर रहे हैं.

इन्वेस्टर्स US-इंडिया ट्रेड बातचीत से भी संकेतों का इंतजार कर रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में रुपये में तेजी आ सकती है.

इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, रुपया 90.00 पर खुला, फिर US डॉलर के मुकाबले इंट्रा-डे लो 90.10 तक गिर गया और आखिर में दिन के लिए 89.96 (प्रोविजनल) पर बंद हुआ, जो पिछले बंद से 9 पैसे कम था. मंगलवार को, रुपया US डॉलर के मुकाबले 18 पैसे बढ़कर 89.87 पर बंद हुआ था.

मिराए एसेट शेयरखान के रिसर्च एनालिस्ट अनुज चौधरी ने कहा, "हमें उम्मीद है कि कमजोर घरेलू बाजारों और FII के बाहर जाने से रुपया नेगेटिव रुख के साथ ट्रेड करेगा, जिससे रुपये पर दबाव बना हुआ है। भारत और US के बीच ट्रेड डील में देरी से रुपये को और नुकसान हो सकता है."

कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा कि US के साथ प्रस्तावित बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत आगे बढ़ रही है.

उन्होंने कहा, "उनके साथ बातचीत लगातार आगे बढ़ रही है. हम बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट की ओर बढ़ रहे हैं."

डिप्टी US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (USTR) रिक स्विट्जर के नेतृत्व में एक डेलीगेशन अपने भारतीय काउंटरपार्ट राजेश अग्रवाल के साथ दो दिन की ट्रेड बातचीत के लिए नेशनल कैपिटल में है. इस समझौते के लिए US के चीफ नेगोशिएटर, साउथ और सेंट्रल एशिया के लिए असिस्टेंट US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ब्रेंडन लिंच, भारत के चीफ नेगोशिएटर और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में जॉइंट सेक्रेटरी दर्पण जैन के साथ बातचीत करेंगे.

चौधरी ने आगे कहा कि कच्चे तेल की कीमतों में कमजोरी और US डॉलर में गिरावट से रुपये को निचले लेवल पर सपोर्ट मिल सकता है. FOMC मीटिंग के फैसले से पहले इन्वेस्टर सावधान रह सकते हैं. USDINR स्पॉट प्राइस 89.70 से 90.30 की रेंज में ट्रेड करने की उम्मीद है.

इस बीच, डॉलर इंडेक्स, जो छह करेंसी के मुकाबले डॉलर की ताकत को मापता है, 0.09 परसेंट गिरकर 99.12 पर ट्रेड कर रहा था.

ग्लोबल ऑयल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड, फ्यूचर्स ट्रेड में 0.26 परसेंट बढ़कर USD 62.10 प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा था.

घरेलू इक्विटी मार्केट में, सेंसेक्स 275.01 पॉइंट गिरकर 84,391.27 पर, जबकि निफ्टी 81.65 पॉइंट गिरकर 25,758 पर बंद हुआ.

एक्सचेंज डेटा के मुताबिक, विदेशी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने मंगलवार को 3,760.08 करोड़ रुपये के इक्विटी बेचे.