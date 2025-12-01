ETV Bharat / business

लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 65 अंक के नुकसान में

मुंबई: सोमवार को भारतीय शेयर बाज़ार ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, जहां बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी दोनों ही कारोबार के दौरान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे. हालांकि, दिन के अंत में लाभ की उम्मीदों पर पानी फिर गया और दोनों ही सूचकांक मामूली गिरावट के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 65 अंकों की गिरावट के साथ 85,641.90 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 27 अंकों के नुकसान के साथ 26,175.75 पर बंद हुआ.

रिकॉर्ड स्तर की ओर सफर

दिन की शुरुआत में, निवेशकों में उत्साह का माहौल था. भारत की जुलाई-सितंबर तिमाही की जीडीपी वृद्धि दर उम्मीद से बढ़कर 8.2% रही, जो पिछले छह तिमाहियों में सबसे तेज गति है. इस सकारात्मक आर्थिक आंकड़े ने निवेशकों का विश्वास बढ़ाया और बाज़ार में खरीदारी का रुझान देखा गया. सेंसेक्स ने 86,159.02 का नया ऐतिहासिक अंक छुआ, जबकि निफ्टी 26,325.80 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया.

गिरावट के पीछे के कारण

हालांकि, यह रिकॉर्ड-ब्रेकिंग तेज़ी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई. विशेषज्ञों के अनुसार, इस गिरावट के पीछे कई कारण थे,

ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों में कमी: उम्मीद से बेहतर जीडीपी वृद्धि के कारण, बाज़ार विश्लेषकों को अब दिसंबर में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा ब्याज दर में कटौती की उम्मीद कम है. जब ब्याज दरें कम होने की संभावना कम हो जाती है, तो यह बाज़ार के लिए एक नकारात्मक संकेत हो सकता है, क्योंकि यह कंपनियों के लिए उधार लेना महंगा बना सकता है और निवेश को हतोत्साहित कर सकता है.

रुपये में गिरावट: रुपये की कीमत में भारी गिरावट ने भी बाज़ार पर दबाव डाला. एक कमजोर रुपया आयात को महंगा बनाता है और विदेशी निवेशकों के लिए निवेश को कम आकर्षक बना सकता है.

जीएसटी संग्रह में कमी: दरों को युक्तिसंगत (rationalize) बनाए जाने के बाद जीएसटी संग्रह में आई कुछ कमी ने भी निवेशकों की धारणा को थोड़ा सतर्क किया.