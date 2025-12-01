लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 65 अंक के नुकसान में
सेंसेक्स 65 अंकों की गिरावट के साथ 85,641.90 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 27 अंकों के नुकसान के साथ 26,175.75 पर बंद हुआ.
Published : December 1, 2025 at 3:59 PM IST|
Updated : December 1, 2025 at 4:49 PM IST
मुंबई: सोमवार को भारतीय शेयर बाज़ार ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, जहां बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी दोनों ही कारोबार के दौरान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे. हालांकि, दिन के अंत में लाभ की उम्मीदों पर पानी फिर गया और दोनों ही सूचकांक मामूली गिरावट के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 65 अंकों की गिरावट के साथ 85,641.90 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 27 अंकों के नुकसान के साथ 26,175.75 पर बंद हुआ.
रिकॉर्ड स्तर की ओर सफर
दिन की शुरुआत में, निवेशकों में उत्साह का माहौल था. भारत की जुलाई-सितंबर तिमाही की जीडीपी वृद्धि दर उम्मीद से बढ़कर 8.2% रही, जो पिछले छह तिमाहियों में सबसे तेज गति है. इस सकारात्मक आर्थिक आंकड़े ने निवेशकों का विश्वास बढ़ाया और बाज़ार में खरीदारी का रुझान देखा गया. सेंसेक्स ने 86,159.02 का नया ऐतिहासिक अंक छुआ, जबकि निफ्टी 26,325.80 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया.
गिरावट के पीछे के कारण
हालांकि, यह रिकॉर्ड-ब्रेकिंग तेज़ी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई. विशेषज्ञों के अनुसार, इस गिरावट के पीछे कई कारण थे,
ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों में कमी: उम्मीद से बेहतर जीडीपी वृद्धि के कारण, बाज़ार विश्लेषकों को अब दिसंबर में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा ब्याज दर में कटौती की उम्मीद कम है. जब ब्याज दरें कम होने की संभावना कम हो जाती है, तो यह बाज़ार के लिए एक नकारात्मक संकेत हो सकता है, क्योंकि यह कंपनियों के लिए उधार लेना महंगा बना सकता है और निवेश को हतोत्साहित कर सकता है.
रुपये में गिरावट: रुपये की कीमत में भारी गिरावट ने भी बाज़ार पर दबाव डाला. एक कमजोर रुपया आयात को महंगा बनाता है और विदेशी निवेशकों के लिए निवेश को कम आकर्षक बना सकता है.
जीएसटी संग्रह में कमी: दरों को युक्तिसंगत (rationalize) बनाए जाने के बाद जीएसटी संग्रह में आई कुछ कमी ने भी निवेशकों की धारणा को थोड़ा सतर्क किया.
लाभ की बुकिंग (Profit Booking): जब बाज़ार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचता है, तो कुछ निवेशक अपने मुनाफे को सुरक्षित करने के लिए शेयर बेच देते हैं, जिससे गिरावट आ सकती है.
प्रमुख इंडेक्स में प्रदर्शन
बीएसई सेंसेक्स: 30 शेयरों वाला सेंसेक्स, अपने शुरुआती लाभ को गंवाकर 64.77 अंक (0.08%) नीचे 85,641.90 पर बंद हुआ.
एनएसई निफ्टी: 50 शेयरों वाला निफ्टी 27.20 अंक (0.10%) की गिरावट के साथ 26,175.75 पर बंद हुआ.
गिरने और बढ़ने वाले शेयर
सेंसेक्स में, बजाज फाइनेंस, सन फार्मा, ट्रेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारतीय स्टेट बैंक और बजाज फिनसर्व जैसे शेयर प्रमुख रूप से नुकसान में रहे. वहीं, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, मारुति सुजुकी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कोटक महिंद्रा बैंक, अदाणी पोर्ट्स और एचसीएल टेक जैसे शेयरों में बढ़त देखी गई.
वैश्विक बाज़ार का रुख
एशियाई बाज़ारों में, चीन का शंघाई कम्पोजिट और हांगकांग का हैंग सेंग सकारात्मक दायरे में बंद हुए, जबकि दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और जापान का निक्की गिरावट के साथ बंद हुए. यूरोप के प्रमुख बाज़ारों में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख था. शुक्रवार को अमेरिकी बाज़ार बढ़त के साथ बंद हुए थे.
विदेशी निवेश
शुक्रवार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने 3,795.72 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 4,148.48 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे.
कच्चे तेल की कीमतें: वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 1.96 प्रतिशत बढ़कर 63.60 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. साथ बंद हुए.
