ETV Bharat / business

शेयर बाजार की 'ग्रीन' क्लोजिंग: उतार-चढ़ाव के बीच सेंसेक्स 487 अंक उछला, निफ्टी 25,300 के पार

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: भारतीय इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी ने बुधवार का सत्र मामूली बढ़त के साथ समाप्त किया. दिन भर के तेज उतार-चढ़ाव के बावजूद, बाजार हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे, जो दिसंबर तिमाही की कमाई की घोषणाओं और इंडिया-यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) की उम्मीदों से प्रभावित था. सेंसेक्स 487.20 अंक (0.60%) बढ़कर 82,344.68 पर बंद हुआ. सत्र के दौरान, सूचकांक (इंडेक्स) 82,504 के उच्च और 81,815 के निम्न स्तर के बीच घूमता रहा. निफ्टी ने भी सकारात्मक क्लोजिंग पोस्ट की, जो दिन के आखिर में 167.35 अंक (0.66%) बढ़कर 25,342.75 पर बंद हुआ. भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग (Etv Bharat) सेक्टरल रैली

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने रैली को लीड किया. निफ्टी CPSE इंडेक्स 5% बढ़ा, जबकि निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स 3.4% और निफ्टी मेटल इंडेक्स 2.3% चढ़ा, जिससे बाजार को सकारात्मक नोट पर खत्म करने में मदद मिली.

एक विश्लेषक ने बताया कि निफ्टी अपने शॉर्ट-टर्म मूविंग एवरेज से नीचे कारोबार कर रहा है, जो निकट अवधि में सावधानी का संकेत देता है. तत्काल प्रतिरोध (resistance) 25,400–25,450 के स्तर पर देखा जा रहा है.