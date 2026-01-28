ETV Bharat / business

शेयर बाजार की 'ग्रीन' क्लोजिंग: उतार-चढ़ाव के बीच सेंसेक्स 487 अंक उछला, निफ्टी 25,300 के पार

भारी उतार-चढ़ाव के बीच सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए. BEL टॉप गेनर रहा, जबकि इंडिया-EU FTA की खबरों से बाजार सकारात्मक रहा.

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 28, 2026 at 4:34 PM IST

मुंबई: भारतीय इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी ने बुधवार का सत्र मामूली बढ़त के साथ समाप्त किया. दिन भर के तेज उतार-चढ़ाव के बावजूद, बाजार हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे, जो दिसंबर तिमाही की कमाई की घोषणाओं और इंडिया-यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) की उम्मीदों से प्रभावित था.

सेंसेक्स 487.20 अंक (0.60%) बढ़कर 82,344.68 पर बंद हुआ. सत्र के दौरान, सूचकांक (इंडेक्स) 82,504 के उच्च और 81,815 के निम्न स्तर के बीच घूमता रहा. निफ्टी ने भी सकारात्मक क्लोजिंग पोस्ट की, जो दिन के आखिर में 167.35 अंक (0.66%) बढ़कर 25,342.75 पर बंद हुआ.

भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग
भारतीय शेयर बाजार की ओपनिंग और क्लोजिंग (Etv Bharat)

सेक्टरल रैली
सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने रैली को लीड किया. निफ्टी CPSE इंडेक्स 5% बढ़ा, जबकि निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स 3.4% और निफ्टी मेटल इंडेक्स 2.3% चढ़ा, जिससे बाजार को सकारात्मक नोट पर खत्म करने में मदद मिली.
एक विश्लेषक ने बताया कि निफ्टी अपने शॉर्ट-टर्म मूविंग एवरेज से नीचे कारोबार कर रहा है, जो निकट अवधि में सावधानी का संकेत देता है. तत्काल प्रतिरोध (resistance) 25,400–25,450 के स्तर पर देखा जा रहा है.

इंडियन शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट
इंडियन शेयर मार्केट के टॉप गेनर की लिस्ट (Etv Bharat)

प्रमुख स्टॉक्स का प्रदर्शन
टॉप गेनर्स: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) के शेयर 9% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए, जो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों पर टॉप गेनर बनकर उभरा. इसके अलावा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ONGC), कोल इंडिया लिमिटेड (Coal India), हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Hindalco) और बजाज फाइनेंस लिमिटेड (Bajaj Finance) के शेयर भी बढ़त के साथ बंद हुए.

टॉप लूजर्स: टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (Tata Consumer Products) के शेयर 4.5% तक गिरे, क्योंकि Q3 परिणाम उम्मीदों से कम रहे. एशियन पेंट्स लिमिटेड (Asian Paints) भी 4.2% की गिरावट के साथ बंद हुआ, क्योंकि तिमाही नतीजे बाजार की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे.

इंडियन शेयर मार्केट के टॉप लूजर की लिस्ट
इंडियन शेयर मार्केट के टॉप लूजर की लिस्ट (Etv Bharat)

समग्र रूप से, इंडिया-EU FTA के समर्थन से घरेलू बाजार में उम्मीद दिखी, लेकिन तिमाही नतीजों ने कुछ बड़े स्टॉक्स पर दबाव बनाए रखा

एक एक्सपर्ट ने कहा, इंडिया-EU FTA के सपोर्ट से डोमेस्टिक मार्केट में लगातार उम्मीद दिखी. वहीं, एक एनालिस्ट ने कहा, मेटल्स, फाइनेंशियल्स और ऑयल एंड गैस में मजबूती की वजह से बड़े इंडेक्स ने बेहतर परफॉर्म किया, जबकि साइक्लिकल सेक्टर्स की ओर इन्वेस्टर्स के शिफ्ट होने के बीच FMCG स्टॉक्स में प्रॉफिट-बुकिंग देखी गई.

सेंसेक्स और निफ्टी
