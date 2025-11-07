ETV Bharat / business

बड़ी गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 632 अंक लुढ़का, निफ्टी 185 अंक गिरा

शुक्रवार सुबह शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 631.93 अंक गिरकर 82,679.08 पर क्लोज हुआ, जबकि निफ्टी 184.55 अंक गिरकर 25,325.15 पर कारोबार कर रहा था.

Stock Market 7 Nov 2025
प्रतीकात्मक तस्वीर. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 7, 2025 at 10:01 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 631.93 अंक गिरकर 82,679.08 पर कारोबार कर रहा था. वहीं निफ्टी 184.55 अंक गिरकर 25,325.15 पर धंधा करता दिखा. उधर शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 3 पैसे गिरकर 88.66 पर आ गया.

कमजोर वैश्विक संकेतों और एफआईआई की बिकवाली के बीच शुक्रवार को भारतीय बेंचमार्क सूचकांक गिरावट के साथ खुले. सुबह 9.25 बजे तक, सेंसेक्स 532 अंक या 0.64 प्रतिशत गिरकर 82,778 पर और निफ्टी 162 अंक या 0.64 प्रतिशत गिरकर 25,347 पर आ गया.

ब्रॉडकैप सूचकांकों ने नुकसान के मामले में बेंचमार्क को पीछे छोड़ दिया. निफ्टी मिडकैप 100 में 0.89 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 1.26 प्रतिशत की गिरावट आई.

निफ्टी पैक में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, ट्रेंट, अपोलो हॉस्पिटल्स, आईसीआईसीआई बैंक प्रमुख लाभार्थियों में से थे, जबकि हारने वालों में टीसीएस, टाइटन कंपनी, टाटा कंज्यूमर और श्रीराम फाइनेंस शामिल थे.

निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 1.38 प्रतिशत की गिरावट के साथ सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर रहा. सभी क्षेत्रीय सूचकांक लाल निशान में कारोबार कर रहे थे. इसमें आईटी, ऑटो और रियल्टी 1 प्रतिशत से अधिक गिर गए. विश्लेषकों ने कहा कि एफआईआई द्वारा भारी शॉर्टिंग से बाजार में डीआईआई और निवेशक खरीदारी पर भारी पड़ रही है.

उन्होंने कहा कि भारत में निरंतर बिकवाली और सस्ते बाजारों में पैसा लगाने की एफआईआई रणनीति की सफलता ने उन्हें इस रणनीति को जारी रखने और बाजार में शॉर्टिंग जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया है. "शॉर्ट कवरिंग से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, लेकिन इसके लिए कोई तत्काल ट्रिगर नहीं दिख रहा है.

एफआईआई बिकवाली ने विशेष रूप से बैंकिंग और फार्मास्यूटिकल्स में उचित मूल्य वाले लार्ज कैप की कीमतों को कम कर दिया है, जहां विकास की संभावनाएं उज्ज्वल बनी हुई हैं."

हालांकि, भारतीय इंक की दूसरी तिमाही के वित्त वर्ष 26 की कमाई ने प्रमुख क्षेत्रों, विशेष रूप से मिडकैप में कंपनियों की साल-दर-साल 14 प्रतिशत की कमाई में अनुमान से अधिक मजबूत प्रदर्शन दिखाया.

अमेरिकी बाजार रातोंरात लाल क्षेत्र में समाप्त हुए, क्योंकि नैस्डैक 1.9 प्रतिशत गिरा, एसएंडपी 500 1.12 प्रतिशत गिर गया. सुबह के सत्र में एशियाई बाजार लाल निशान में कारोबार कर रहे थे.

चीन का शंघाई सूचकांक 0.17 प्रतिशत और शेन्जेन सूचकांक 0.17 प्रतिशत गिर गया, जापान का निक्केई 2.16 प्रतिशत और हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक 0.98 प्रतिशत गिर गया. दक्षिण कोरिया का कोस्पी 2.57 प्रतिशत गिर गया. गुरुवार को विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने 3,263 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशक (डीआईआई) 5,284 करोड़ रुपये के शुद्ध खरीदार रहे.

इनपुट-आईएएनएस

ये भी पढ़ें - गुरुवार को गिरावट के साथ क्लोज हुआ स्टॉक मार्केट, सेंसेक्स-निफ्टी लुढ़के

TAGGED:

STOCK
SENSEX
NIFTY
NSE
STOCK MARKET 7 NOV 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

INS इक्षक औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल, नौसेना प्रमुख ने बताया 'मील का पत्थर'

मिस यूनिवर्स 2025: क्या है सैशिंग सेरेमनी हंगामा, मैक्सिको क्वीन समेत अन्य कंटेस्टेंट्स ने क्यों किया वॉक आउट? जानें यहां

लुधियाना के देतवाल गांव में पराली जलाने की संख्या जीरो, गांव को सम्मानित करेगा कृषि विभाग

वर्ल्ड कप विनर्स को टाटा का तोहफा, लॉन्च से पहले ही सभी खिलाड़ियों को मिलेगी लग्जरी कार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.