ETV Bharat / business

बड़ी गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 632 अंक लुढ़का, निफ्टी 185 अंक गिरा

मुंबई: शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 631.93 अंक गिरकर 82,679.08 पर कारोबार कर रहा था. वहीं निफ्टी 184.55 अंक गिरकर 25,325.15 पर धंधा करता दिखा. उधर शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 3 पैसे गिरकर 88.66 पर आ गया.

कमजोर वैश्विक संकेतों और एफआईआई की बिकवाली के बीच शुक्रवार को भारतीय बेंचमार्क सूचकांक गिरावट के साथ खुले. सुबह 9.25 बजे तक, सेंसेक्स 532 अंक या 0.64 प्रतिशत गिरकर 82,778 पर और निफ्टी 162 अंक या 0.64 प्रतिशत गिरकर 25,347 पर आ गया.

ब्रॉडकैप सूचकांकों ने नुकसान के मामले में बेंचमार्क को पीछे छोड़ दिया. निफ्टी मिडकैप 100 में 0.89 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 1.26 प्रतिशत की गिरावट आई.

निफ्टी पैक में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, ट्रेंट, अपोलो हॉस्पिटल्स, आईसीआईसीआई बैंक प्रमुख लाभार्थियों में से थे, जबकि हारने वालों में टीसीएस, टाइटन कंपनी, टाटा कंज्यूमर और श्रीराम फाइनेंस शामिल थे.

निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 1.38 प्रतिशत की गिरावट के साथ सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर रहा. सभी क्षेत्रीय सूचकांक लाल निशान में कारोबार कर रहे थे. इसमें आईटी, ऑटो और रियल्टी 1 प्रतिशत से अधिक गिर गए. विश्लेषकों ने कहा कि एफआईआई द्वारा भारी शॉर्टिंग से बाजार में डीआईआई और निवेशक खरीदारी पर भारी पड़ रही है.

उन्होंने कहा कि भारत में निरंतर बिकवाली और सस्ते बाजारों में पैसा लगाने की एफआईआई रणनीति की सफलता ने उन्हें इस रणनीति को जारी रखने और बाजार में शॉर्टिंग जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया है. "शॉर्ट कवरिंग से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, लेकिन इसके लिए कोई तत्काल ट्रिगर नहीं दिख रहा है.