बढ़त के साथ खुले बाजार, सेंसेक्स 324 अंक उछला, निफ्टी 67 अंक बढ़कर कर रहा था कारोबार

मुंबई: शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार में तेजी का रुख रहा. सेंसेक्स 324 अंक या 0.39 प्रतिशत बढ़कर 83,783 पर और निफ्टी 67 अंक या 0.26 प्रतिशत बढ़कर 25,664 पर पहुंच गया. वहीं शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 13 पैसे बढ़कर 88.57 पर पहुंच गया.

ऑटोमोबाइल शेयरों में बढ़त के चलते सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच गुरुवार को भारतीय बेंचमार्क सूचकांक हरे रंग में खुले. सुबह 9.25 बजे तक, सेंसेक्स 324 अंक या 0.39 प्रतिशत बढ़कर 83,783 पर और निफ्टी 67 अंक या 0.26 प्रतिशत बढ़कर 25,664 पर पहुंच गया.

ब्रॉडकैप सूचकांकों ने बेंचमार्क के विपरीत प्रदर्शन किया, निफ्टी मिडकैप 100 में 0.10 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.24 प्रतिशत की गिरावट आई. निफ्टी पैक में एशियन पेंट्स, एसबीआई, एलएंडटी, एनटीपीसी प्रमुख लाभार्थियों में से थे, जबकि हारने वालों में हिंडाल्को, श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, अपोलो हॉस्पिटल्स और डॉ रेड्डीज लैब्स शामिल थे.

निफ्टी ऑटो में सबसे अधिक 0.91 प्रतिशत की बढ़त रही, जबकि एफएमसीजी में 0.77 प्रतिशत की बढ़त रही. निफ्टी मेटल में 1.01 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई.

भारतीय कंपनियों के वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही के नतीजों ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया और प्रमुख क्षेत्रों, खासकर मिड-कैप कंपनियों की आय में साल-दर-साल 14 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई.

ब्रोकरेज फर्मों ने बताया कि कई तिमाहियों के बाद आय में सुधार, डाउनग्रेडिंग से आगे निकल गया, जो कॉर्पोरेट लाभप्रदता में बढ़ते विश्वास को दर्शाता है. विश्लेषकों का मानना ​​है कि एफआईआई द्वारा लगातार बिकवाली फिर से शुरू होने और एफआईआई की शॉर्ट पोजीशन बढ़ने से निकट भविष्य में बाजारों पर दबाव रहेगा.

"बुधवार को छुट्टी होने के कारण भारतीय बाजार वैश्विक बाजारों में हल्की उथल-पुथल से बचा रहा. आने वाले दिनों में बाजारों का ध्यान डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर रहेगा.

कुछ न्यायाधीशों द्वारा यह टिप्पणी कि 'राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है' एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है." जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के मुख्य निवेश रणनीतिकार डॉ. वीके विजयकुमार ने कहाकि तत्काल प्रतिरोध 25,700 पर है, उसके बाद 25,450 और 25,800 पर है.

नीचे की ओर, समर्थन स्तर 25,450 और 25,500 पर निर्धारित हैं. अमेरिकी बाजार रात भर हरे क्षेत्र में बंद हुए, जहां नैस्डैक में 0.46 प्रतिशत की वृद्धि हुई, एसएंडपी 500 में 0.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई. डॉव में 0.48 प्रतिशत की गिरावट आई.

सुबह के सत्र में अधिकांश एशियाई बाजार हरे निशान में कारोबार कर रहे थे. चीन का शंघाई सूचकांक 0.88 प्रतिशत और शेन्जेन में 1.39 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई. जापान का निक्केई 1.45 प्रतिशत बढ़ा, जबकि हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक 1.69 प्रतिशत बढ़ा.