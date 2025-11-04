मंगलवार को शेयर बाजार में नरमी, रेड जोन में खुले निफ्टी और सेंसेक्स, रुपया 27 पैसे उछला
शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 55 अंक गिरकर 83,923.48 पर, निफ्टी 40.95 अंक गिरकर 25,722.40 पर कारोबार कर रहा था.
Published : November 4, 2025 at 9:51 AM IST
उधर शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 27 पैसे बढ़कर 88.50 पर पहुंच गया.
मिश्रित वैश्विक संकेतों और मजबूत घरेलू ट्रिगर्स की कमी के बीच मंगलवार को भारतीय बेंचमार्क सूचकांक सपाट नोट पर खुले. सुबह 9.25 बजे तक, सेंसेक्स 18 अंक या 0.02 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ 83,718 पर और निफ्टी 14 अंक या 0.05 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,748 पर बंद हुआ.
ब्रॉडकैप सूचकांकों ने बेंचमार्क के अनुरूप प्रदर्शन किया, निफ्टी मिडकैप 100 में 0.08 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.12 प्रतिशत की गिरावट आई. टाइटन कंपनी, सिप्ला और ट्रेंट निफ्टी पैक में प्रमुख लाभार्थियों में से थे, जबकि हारने वालों में टाटा कंज्यूमर, मारुति सुजुकी, अपोलो हॉस्पिटल्स और हिंडाल्को शामिल थे.
निफ्टी ऑटो में सबसे ज़्यादा 0.48 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जबकि एफएमसीजी और आईटी में क्रमशः 0.22 प्रतिशत और 0.21 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई.
विश्लेषकों का मानना है कि तेज़ी के दौरान भारत में बिकवाली और दूसरे बाजारों में पैसा लगाने की एफआईआई की रणनीति निकट भविष्य में भी जारी रहेगी. एफआईआई की नए सिरे से बिकवाली बाज़ार की तेजी पर अंकुश लगा रही है.
उन्होंने कहा कि यह इस बात का संकेत है कि वे तेजी के दौरान बिकवाली जारी रखेंगे. हालांकि, यह एक अल्पकालिक चुनौती हो सकती है.
बाजार विश्लेषकों के अनुसार, मजबूत जीडीपी वृद्धि और प्रभावशाली बिक्री आंकड़ों, खासकर ऑटोमोबाइल से, के साथ मध्यम अवधि की संभावनाएं अच्छी दिख रही हैं.
इस बीच, अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अधिकारियों ने सोमवार को अर्थव्यवस्था पर प्रतिस्पर्धी विचारों पर जोर देना जारी रखा. फेड की दिसंबर नीति बैठक से पहले और संघीय सरकार के बंद होने के कारण श्रम सांख्यिकी ब्यूरो सहित प्रमुख आंकड़ों की अनुपस्थिति में यह बहस तेज होने वाली थी.
अमेरिकी बाजार रात भर हरे क्षेत्र में बंद हुए, जिसमें नैस्डैक 0.46 प्रतिशत बढ़ा. एसएंडपी 500 0.17 प्रतिशत बढ़ा, और डॉव 0.48 प्रतिशत गिर गया.
सुबह के सत्र के दौरान अधिकांश एशियाई बाजार लाल निशान में कारोबार कर रहे थे. जबकि चीन का शंघाई सूचकांक 0.21 प्रतिशत और शेन्जेन 1.29 प्रतिशत गिर गया. दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 1.59 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई. विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने सोमवार को 1,883 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशक (डीआईआई) लगातार सातवें सत्र में शुद्ध खरीदार रहे और उन्होंने 3,516 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे.
विश्लेषकों ने तत्काल प्रतिरोध 25,850, उसके बाद 25,900 और 26,000 पर रखा है। नीचे की ओर, समर्थन स्तर 25,600 और 25,650 पर निर्धारित किए गए हैं.
उधर मंगलवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 27 पैसे बढ़कर 88.50 पर पहुंच गया.
सोमवार की बात करें तो सेंसेक्स 39.78 अंक या 0.05 प्रतिशत की बढ़त के साथ 83,978.49 पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी 41.25 अंक या 0.16 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,763.35 पर क्लोज हुआ था.
इनपुट: IANS
