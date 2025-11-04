ETV Bharat / business

मंगलवार को शेयर बाजार में नरमी, रेड जोन में खुले निफ्टी और सेंसेक्स, रुपया 27 पैसे उछला

प्रतीकात्मक तस्वीर. ( ETV Bharat )

मुंबई: शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 55 अंक गिरकर 83,923.48 पर, निफ्टी 40.95 अंक गिरकर 25,722.40 पर कारोबार कर रहा था. उधर शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 27 पैसे बढ़कर 88.50 पर पहुंच गया. मिश्रित वैश्विक संकेतों और मजबूत घरेलू ट्रिगर्स की कमी के बीच मंगलवार को भारतीय बेंचमार्क सूचकांक सपाट नोट पर खुले. सुबह 9.25 बजे तक, सेंसेक्स 18 अंक या 0.02 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ 83,718 पर और निफ्टी 14 अंक या 0.05 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,748 पर बंद हुआ. ब्रॉडकैप सूचकांकों ने बेंचमार्क के अनुरूप प्रदर्शन किया, निफ्टी मिडकैप 100 में 0.08 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.12 प्रतिशत की गिरावट आई. टाइटन कंपनी, सिप्ला और ट्रेंट निफ्टी पैक में प्रमुख लाभार्थियों में से थे, जबकि हारने वालों में टाटा कंज्यूमर, मारुति सुजुकी, अपोलो हॉस्पिटल्स और हिंडाल्को शामिल थे. निफ्टी ऑटो में सबसे ज़्यादा 0.48 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जबकि एफएमसीजी और आईटी में क्रमशः 0.22 प्रतिशत और 0.21 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई. विश्लेषकों का मानना ​​है कि तेज़ी के दौरान भारत में बिकवाली और दूसरे बाजारों में पैसा लगाने की एफआईआई की रणनीति निकट भविष्य में भी जारी रहेगी. एफआईआई की नए सिरे से बिकवाली बाज़ार की तेजी पर अंकुश लगा रही है. उन्होंने कहा कि यह इस बात का संकेत है कि वे तेजी के दौरान बिकवाली जारी रखेंगे. हालांकि, यह एक अल्पकालिक चुनौती हो सकती है. बाजार विश्लेषकों के अनुसार, मजबूत जीडीपी वृद्धि और प्रभावशाली बिक्री आंकड़ों, खासकर ऑटोमोबाइल से, के साथ मध्यम अवधि की संभावनाएं अच्छी दिख रही हैं.