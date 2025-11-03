ETV Bharat / business

मामूली गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार, रुपया भी कमजोर दिखा

निफ्टी 50 सूचकांक 25.25 की गिरावट के साथ 25,696.85 पर खुला. जबकि बीएसई सेंसेक्स 103.61 अंक गिरावट के साथ 83,835.10 पर कारोबार कर रहा था.

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 3, 2025 at 9:59 AM IST

मुंबई: भारतीय शेयर बाजारों ने नवंबर के पहले कारोबारी सत्र की शुरुआत स्थिर रुख के साथ की. निफ्टी 50 सूचकांक 25.25 अंक या 0.10 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,696.85 पर खुला. बीएसई सेंसेक्स 103.61 अंक या 0.12 प्रतिशत की गिरावट के साथ 83,835.10 पर खुला.

विशेषज्ञों का कहना है कि बाजार आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए एक मजबूत महीना देख रहे हैं, क्योंकि प्रमोटर अपनी होल्डिंग्स को भुनाने के लिए उच्च मूल्यांकन का लाभ उठा रहे हैं.

बैंकिंग और बाजार विशेषज्ञ अजय बग्गा ने एएनआई को बताया कि "भारतीय बाजारों में प्रमोटर, पीई फंड और एफपीआई अपनी होल्डिंग्स को भुना रहे हैं, जबकि म्यूचुअल फंड और बीमा मार्गों के माध्यम से भारतीय खुदरा प्रवाह इन सभी को आसानी से बाहर निकलने का मौका दे रहा है."

उन्होंने आगे कहा कि भारतीय बाजार ने 13 महीनों का मजबूत अंडरपरफॉर्मेंस पूरा कर लिया है. और इतिहास बताता है कि बेहतर प्रदर्शन का दौर आगे भी जारी रह सकता है, बशर्ते कोई बड़ा वैश्विक संकट न आए.

बग्गा ने यह भी बताया कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौता कुछ हफ़्ते दूर लगता है, और आगामी बिहार चुनाव बाजार की धारणा को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि बिहार में क्षेत्रीय पार्टी संघीय गठबंधन सरकार का बहुमत बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है.

उन्होंने बताया कि समाप्ति के दिन विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा 10,000 करोड़ रुपये से अधिक के मज़बूत शुद्ध निवेश की भरपाई अगले तीन दिनों में द्वितीयक शेयर बाजारों से 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की निकासी से हो गई, जिससे बाजार की गति कमजोर हो गई.

जब तीन कारक एक साथ आएंगे, आय वृद्धि में सुधार, स्थिर रुपया स्तर, और भारत-अमेरिका व्यापार ढाँचे पर प्रगति, तो बाजार का रुख पलट सकता है.

नवंबर प्राथमिक बाज़ार के लिए एक और व्यस्त महीना रहने की उम्मीद है, जहाँ 70,000 करोड़ रुपये से अधिक जुटाने के लिए आईपीओ आने वाले हैं. लेंसकार्ट आईपीओ के मूल्यांकन पर उठे सवालों के बावजूद, बोली के पहले ही दिन रिटेल सेगमेंट में इसे पूरी तरह से सब्सक्राइब कर लिया गया. बोलियों का नेतृत्व संस्थागत निवेशकों (41 प्रतिशत), खुदरा निवेशकों (1.31 गुना), और क्यूआईबीएस (1.42 गुना) ने किया.

व्यापक बाजार में, निफ्टी 100 सूचकांक 0.04 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ खुला, जबकि निफ्टी मिडकैप 100 और स्मॉलकैप 100 सूचकांकों में 0.10 प्रतिशत की वृद्धि हुई.

एनएसई पर क्षेत्रीय सूचकांकों में मिलाजुला रुख देखा गया. निफ्टी ऑटो 0.15 प्रतिशत चढ़ा, जबकि निफ्टी आईटी, एफएमसीजी और मीडिया लाल निशान में खुला. निफ्टी पीएसयू बैंक ने शुरुआती कारोबार में 0.62 प्रतिशत की बढ़त के साथ बढ़त का नेतृत्व किया.

सेबी-पंजीकृत विश्लेषक और अल्फामोजो फाइनेंशियल सर्विसेज के संस्थापक सुनील गुर्जर ने कहा, "निफ्टी 50 एक मज़बूत तेजी के बाद लगातार हफ़्तों से स्थिर बना हुआ है, जो एक समेकन चरण का संकेत देता है. कीमत वर्तमान में 25,265 के प्रतिरोध स्तर के पास है, और इस स्तर से ऊपर का ब्रेकआउट तेजी के जारी रहने और एक संभावित नए सर्वकालिक उच्च स्तर का संकेत देगा."

आज आने वाले प्रमुख नतीजों में 3एम इंडिया, एसीएमई सोलर होल्डिंग्स, अंबुजा सीमेंट्स, एडब्ल्यूएल एग्री बिज़नेस, भारती एयरटेल, मैक्स एस्टेट्स, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टीबीओ टेक और टाइटन कंपनी शामिल हैं.

अन्य एशियाई बाजारों में, हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक 0.48 प्रतिशत बढ़ा, जबकि दक्षिण कोरिया का कोस्पी 2 प्रतिशत से अधिक चढ़ा. सिंगापुर और जापान के बाजार छुट्टी के कारण बंद रहे.

उधर शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 7 पैसे गिरकर 88.77 पर आ गया. वैश्विक व्यापार को लेकर अनिश्चितताओं के बीच कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और विदेशी पूंजी की निरंतर निकासी के कारण सोमवार को शुरुआती कारोबार में रुपया 7 पैसे गिरकर 88.77 पर आ गया.

विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार, घरेलू शेयर बाजारों में नकारात्मक धारणा ने भी भारतीय मुद्रा पर दबाव डाला, हालांकि कमजोर अमेरिकी मुद्रा ने निचले स्तर पर कुछ सहारा दिया.

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में, रुपया 88.73 पर खुला और आगे गिरकर 88.77 पर आ गया, जो पिछले बंद स्तर से 7 पैसे कम है.

अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल की टिप्पणी के बाद, गुरुवार को 47 पैसे की गिरावट के बाद, शुक्रवार को रुपया डॉलर के मुकाबले 1 पैसे गिरकर 88.70 पर बंद हुआ था.

इस बीच, 6 मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स 0.04 प्रतिशत गिरकर 99.59 पर आ गया. वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड वायदा कारोबार में 0.31 प्रतिशत बढ़कर 64.97 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया.

घरेलू शेयर बाजार में, शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 258.83 अंक या 0.31 प्रतिशत गिरकर 83,679.88 पर आ गया, जबकि निफ्टी 47.95 अंक या 0.19 प्रतिशत गिरकर 25,674.15 पर आ गया.

एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने शुक्रवार को 6,769.34 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर बेचे.

शुक्रवार को जारी आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, 24 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह के दौरान देश का विदेशी मुद्रा भंडार 6.925 अरब डॉलर घटकर 695.355 अरब डॉलर रह गया. पिछले सप्ताह यह भंडार 4.496 अरब डॉलर बढ़कर 702.28 अरब डॉलर हो गया था.

महालेखा नियंत्रक (सीजीए) द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, व्यापक आर्थिक मोर्चे पर, केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही के अंत में पूरे वर्ष के लक्ष्य का 36.5 प्रतिशत रहा. पिछले वित्त वर्ष के पहले छह महीनों में, सरकार के व्यय और राजस्व के बीच का अंतर 2024-25 के बजट अनुमान (बीई) का 29 प्रतिशत था.

इनपुट: एएनआई/ पीटीआई

