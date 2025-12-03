सपाट खुला बुधवार को बाजार, सेंसेक्स थोड़ा ऊपर, निफ्टी रहा डाउन
सेंसेक्स सिर्फ 12 पॉइंट बढ़कर 85,151 पर पहुंचा. वहीं निफ्टी 18 पॉइंट गिरकर 26,014 पर आ गया.
Published : December 3, 2025 at 10:04 AM IST
मुंबई: बुधवार को भारतीय शेयर बाजार शांत खुला, शुरुआती कारोबार में दोनों बेंचमार्क इंडेक्स में बहुत कम उतार-चढ़ाव दिखा। सेंसेक्स सिर्फ 12 पॉइंट बढ़कर 85,151 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 18 पॉइंट गिरकर 26,014 पर आ गया.
सेंसेक्स के ज़्यादातर बड़े शेयर लाल निशान में कारोबार कर रहे थे, जिससे इंडेक्स में गिरावट आ रही थी. सुबह के सेशन में HUL, टाइटन, टाटा मोटर्स PV, NTPC, BEL, ट्रेंट, बजाज फिनसर्व, कोटक बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, मारुति सुजुकी, L&T, पावर ग्रिड और ITC के शेयर टॉप लूज़र में शामिल थे.
बड़ी कमजोरी के बावजूद, कुछ हैवीवेट शेयरों ने गिरावट को रोकने में मदद की. TCS, इंफोसिस, इटरनल, HCL टेक, एक्सिस बैंक, टेक महिंद्रा और अदानी पोर्ट्स बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे, जिससे इंडेक्स को सपोर्ट मिला.
बड़े बाजार में, मिड- और स्मॉल-कैप शेयरों में मजबूती दिखी. निफ्टी मिडकैप इंडेक्स 0.02 परसेंट बढ़ा, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स शुरुआती नुकसान को कम करने के बाद 0.08 परसेंट बढ़ा.
सेक्टर के हिसाब से, IT और फार्मा स्टॉक्स ने मार्केट से बेहतर परफॉर्म किया. निफ्टी IT इंडेक्स 0.7 परसेंट बढ़ा और निफ्टी फार्मा इंडेक्स 0.3 परसेंट बढ़ा.
इन सेक्टर्स को भारतीय रुपये के रिकॉर्ड निचले स्तर पर जाने से फायदा हुआ, क्योंकि इन इंडस्ट्रीज़ की कई कंपनियाँ अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा डॉलर में कमाती हैं, जबकि उनके ज़्यादातर खर्च रुपये में होते हैं.
दूसरी ओर, PSU बैंक स्टॉक्स पर दबाव था, शुरुआती ट्रेड में निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स 0.6 परसेंट गिर गया. एनालिस्ट्स ने कहा कि मिले-जुले ग्लोबल संकेतों और कमजोर करेंसी ने इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट पर असर डाला, जिससे मार्केट रेंज-बाउंड रहा.
मार्केट पर नजर रखने वालों ने कहा, "अनिश्चितता के इस समय में इन्वेस्टर्स के लिए सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी लार्ज और मिडकैप सेगमेंट में हाई क्वालिटी ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहना है. स्मॉलकैप, एक सेगमेंट के तौर पर, ओवरवैल्यूड बने हुए हैं और इसलिए, इनसे बचना ही बेहतर है.
(इनपुट-आईएएनएस)
