ETV Bharat / business

बुधवार स्टॉक बाजार तेजी, सेंसेक्स 254 पॉइंट उछला, निफ्टी ने दिखाई 89 अंकों की बढ़त

शुरुआती कारोबार में बाजार में सेंसेक्स 254.38 पॉइंट चढ़कर 84,929.46 पर और निफ्टी 89.15 पॉइंट चढ़कर 26,028 पर कारोबार कर रहा था.

STOCK MARKET 31 DECEMBER 2025
प्रतीकात्मक तस्वीर. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 31, 2025 at 9:59 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: शुरुआती कारोबार में बुधवार में बाजार में तेजी का रुख रहा. सेंसेक्स 254.38 पॉइंट चढ़कर 84,929.46 पर कारोबार कर रहा था. वहीं निफ्टी 89.15 पॉइंट चढ़कर 26,028 अंकों पर व्यवसाय कर रहा था.

ट्रेडिंग साल के आखिरी दिन बुधवार को सुबह-सुबह भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स ग्रीन जोन में ट्रेड कर रहे थे. सुबह 9.30 बजे तक, सेंसेक्स 167 पॉइंट या 0.20 परसेंट बढ़कर 84,872 पर और निफ्टी 67 पॉइंट या 0.26 परसेंट बढ़कर 26,005 पर पहुंच गया.

मुख्य ब्रॉड-कैप इंडेक्स ने बेंचमार्क इंडेक्स के हिसाब से ही परफॉर्म किया, जिसमें निफ्टी मिडकैप 100 में 0.55 परसेंट की बढ़त हुई, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.58 परसेंट की बढ़त हुई.

सेक्टोरल गेनर्स में, निफ्टी मेटल 1.33 परसेंट ऊपर सबसे ज़्यादा गेनर्स में रहा, इसके बाद निफ्टी केमिकल्स में 1.09 परसेंट और निफ्टी PSU बैंक में 0.79 परसेंट की बढ़त हुई.

एनालिस्ट्स का कहना है कि तुरंत सपोर्ट 25,750–25,800 जोन पर है, जबकि रेजिस्टेंस 26,050–26,100 जोन के पास है. उन्होंने कहाकि मार्केट में ऊपर जाने का पोटेंशियल है, लेकिन FII की लगातार सेलिंग और US-इंडिया ट्रेड न्यूज जैसे नए ट्रिगर्स की कमी से मार्केट पर दबाव पड़ रहा है.

इन्वेस्टर्स दिसंबर ऑटो सेल्स डेटा, Q3 कॉर्पोरेट रिजल्ट्स, बजट एक्सपेक्टेशंस और 2026 में फेड एक्शन से इंडिकेटर्स देख रहे हैं. मार्केट पर नजर रखने वालों ने कहा कि ट्रेडर्स को उम्मीद है कि 2026 में अर्निंग्स में सुधार होगा.

एशिया-पैसिफिक मार्केट्स में ज़्यादातर सुबह के सेशन में गिरावट आई, जो छुट्टियों की वजह से छोटा और साल का आखिरी ट्रेडिंग डे था. एशियाई मार्केट्स में, चीन का शंघाई इंडेक्स 0.07 परसेंट गिरा, और शेनझेन 0.67 परसेंट नीचे आया.

जापान का निक्केई 0.37 परसेंट गिरा, जबकि हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 1.12 परसेंट गिरा.

साउथ कोरिया का कोस्पी 0.15 परसेंट गिरा। पिछले ट्रेडिंग दिन US मार्केट रेड ज़ोन में बंद हुए, क्योंकि नैस्डैक 0.24 परसेंट गिरा, S&P 500 0.14 परसेंट गिरा, और डाउ 0.2 परसेंट नीचे गया. 30 दिसंबर को, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (FIIs) ने 3,844 करोड़ रुपये के इक्विटी बेचे, जबकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (DIIs) 6,160 करोड़ रुपये के इक्विटी के नेट बायर थे.

(इनपुट- आईएएनएस)

ये भी पढ़ें - नए साल से पहले मिली खुशखबरी, भारत बना चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी, जापान पीछे छूटा

TAGGED:

STOCK MARKET 31 DECEMBER 2025
NIFTY
RUPEES
SENSEX
STOCK MARKET 31 DECEMBER 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.