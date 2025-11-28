ETV Bharat / business

शुक्रवार को ग्रीन जोन में खुले सेंसेक्स और निफ्टी, गुरुवार को बना था ऑल टाइम का रिकॉर्ड!

सेंसेक्स 103.96 पॉइंट्स बढ़कर 85,824.34 पर पहुंच गया. वहीं निफ्टी 36.2 पॉइंट्स बढ़कर 26,251.75 पर कारोबार कर रहा था.

STOCK MARKET 28TH NOVEMBER
प्रतीकात्मक तस्वीर.
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 28, 2025 at 10:01 AM IST

मुंबई: शुरुआती कारोबार में शुक्रवार को सेंसेक्स 103.96 पॉइंट्स बढ़कर 85,824.34 पर पहुंच गया. वहीं निफ्टी 36.2 पॉइंट्स बढ़कर 26,251.75 पर कारोबार कर रहा था.

शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में घरेलू शेयर बाजार कंसोलिडेशन फेज में चले गए. एक दिन पहले दोनों बेंचमार्क इंडेक्स ने नए ऑल-टाइम हाई को छुआ था, क्योंकि ट्रेडर्स ने ऊंचे लेवल पर प्रॉफिट बुक किया था. प्रॉफिट बुकिंग की उम्मीद थी, और मार्केट पार्टिसिपेंट्स अगले कदम का अंदाजा लगाने के लिए साफ संकेतों का इंतजार कर रहे थे.

आज शेयर बाजार खुलने के कुछ ही देर बाद निफ़्टी-50 इंडेक्स 21.90 पॉइंट्स (0.08 परसेंट) बढ़कर 26,237.45 पर चल रहा था. जबकि BSE सेंसेक्स 71.17 पॉइंट्स (0.08 परसेंट) बढ़कर 85,791.55 पर दुकानदारी कर रहा था.

गुरुवार को, दोनों इंडेक्स ने नए लाइफटाइम पीक्स को छुआ था. इसमें सेंसेक्स 86,055.86 और निफ्टी 26,310.45 पर पहुंचा था.

हालांकि, एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी कि रिकॉर्ड तोड़ने वाले माइलस्टोन के बावजूद, विदेशी इन्वेस्टर्स गुरुवार को सेलर बने रहे, जिससे मार्केट की दिशा पर ध्यान से नजर रखने की जरूरत का संकेत मिलता है.

बैंकिंग और मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा ने ANI को बताया, "इंडियन मार्केट 14 महीने के ऑल टाइम लेवल को पार कर गए हैं, लेकिन आगे की प्रोग्रेस यहां जरूरी होगी.

FPI गुरुवार को नेट सेलर बने रहे. आने वाले मेगा IPO सेकेंडरी मार्केट की बढ़त को रोकेंगे और तथाकथित 'आसन्न' US-इंडिया ट्रेड डील के कोई संकेत नहीं होने के कारण, मार्केट अभी ग्लोबल रिस्क ले रहे हैं. US मार्केट के टूटने और पॉजिटिव संकेतों की कमी को देखते हुए दिन में मंदी की उम्मीद करें."

NSE पर बड़े मार्केट में, शुरुआती ट्रेड में मूवमेंट मिलाजुला रहा. निफ्टी 100 में 0.06 परसेंट की बढ़त हुई, जबकि निफ्टी मिडकैप 100 में 0.04 परसेंट की गिरावट आई, और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.12 परसेंट की गिरावट आई, क्योंकि इंडेक्स के नए हाई पर पहुंचने के बाद प्रॉफिट बुकिंग के कारण वोलैटिलिटी बढ़ गई.

NSE पर सेक्टोरल ट्रेंड्स ने भी ऐसा ही मिलाजुला पैटर्न दिखाया. निफ्टी मीडिया 0.14 परसेंट नीचे, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज़ 0.03 परसेंट नीचे और निफ्टी ऑयल एंड गैस 0.41 परसेंट नीचे आया.

इस बीच, कई सेक्टर्स में मामूली बढ़त के साथ बढ़त रही. निफ्टी ऑटो 0.54 परसेंट बढ़ा, निफ्टी FMCG 0.17 परसेंट बढ़ा, निफ्टी IT 0.12 परसेंट बढ़ा और निफ्टी PSU बैंक 0.17 परसेंट बढ़ा.

एनरिच मनी के CEO पोनमुडी आर ने कहा, "पिछले सेशन में नए रिकॉर्ड हाई को छूने के बाद आज इंडियन इक्विटी मार्केट के कंसोलिडेशन फेज़ में रहने की संभावना है.

कुल मिलाकर सेंटिमेंट पॉजिटिव बना हुआ है, जिसे मजबूत घरेलू इंस्टीट्यूशनल खरीदारी, बैंकिंग और मेटल स्टॉक्स में स्थिर परफॉर्मेंस और कम US बॉन्ड यील्ड जैसे सपोर्टिव ग्लोबल संकेतों का सपोर्ट मिला है.

हालांकि, चूंकि मार्केट अब पीक रेजिस्टेंस ज़ोन के पास ट्रेड कर रहा है, इसलिए कुछ प्रॉफिट बुकिंग की उम्मीद है, जिससे शॉर्ट-टर्म वोलैटिलिटी हो सकती है. निफ्टी 50 अभी अपने लाइफटाइम हाई रेजिस्टेंस जोन 26,277-26,300 के आसपास है, जहां बिकवाली का दबाव दिख रहा है."

गुरुवार को थैंक्सगिविंग की छुट्टी और शुक्रवार को US मार्केट में आधे दिन की ट्रेडिंग के साथ, ग्लोबल संकेत सीमित रहे. एशिया में, मार्केट में मिलाजुला ट्रेंड दिखा. साउथ कोरिया का KOSPI 1.2 परसेंट से ज़्यादा गिरा, और जापान का निक्केई 225 भी लाल निशान पर ट्रेड कर रहा था. इस बीच, ताइवान का वेटेड इंडेक्स, हांगकांग का हैंग सेंग, और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स यह रिपोर्ट फाइल करते समय हरे निशान पर थे.

बाजार अब और संकेतों का इंतजार कर रहे हैं जो यह तय कर सकते हैं कि इंडेक्स अपनी ऊपर की गति जारी रखेंगे या आने वाले सेशन में और कंसोलिडेशन देखेंगे.

(इनपुट-एएनआई)

संपादक की पसंद

