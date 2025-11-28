ETV Bharat / business

शुक्रवार को ग्रीन जोन में खुले सेंसेक्स और निफ्टी, गुरुवार को बना था ऑल टाइम का रिकॉर्ड!

प्रतीकात्मक तस्वीर. ( ANI )

मुंबई: शुरुआती कारोबार में शुक्रवार को सेंसेक्स 103.96 पॉइंट्स बढ़कर 85,824.34 पर पहुंच गया. वहीं निफ्टी 36.2 पॉइंट्स बढ़कर 26,251.75 पर कारोबार कर रहा था. शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में घरेलू शेयर बाजार कंसोलिडेशन फेज में चले गए. एक दिन पहले दोनों बेंचमार्क इंडेक्स ने नए ऑल-टाइम हाई को छुआ था, क्योंकि ट्रेडर्स ने ऊंचे लेवल पर प्रॉफिट बुक किया था. प्रॉफिट बुकिंग की उम्मीद थी, और मार्केट पार्टिसिपेंट्स अगले कदम का अंदाजा लगाने के लिए साफ संकेतों का इंतजार कर रहे थे. आज शेयर बाजार खुलने के कुछ ही देर बाद निफ़्टी-50 इंडेक्स 21.90 पॉइंट्स (0.08 परसेंट) बढ़कर 26,237.45 पर चल रहा था. जबकि BSE सेंसेक्स 71.17 पॉइंट्स (0.08 परसेंट) बढ़कर 85,791.55 पर दुकानदारी कर रहा था. गुरुवार को, दोनों इंडेक्स ने नए लाइफटाइम पीक्स को छुआ था. इसमें सेंसेक्स 86,055.86 और निफ्टी 26,310.45 पर पहुंचा था. हालांकि, एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी कि रिकॉर्ड तोड़ने वाले माइलस्टोन के बावजूद, विदेशी इन्वेस्टर्स गुरुवार को सेलर बने रहे, जिससे मार्केट की दिशा पर ध्यान से नजर रखने की जरूरत का संकेत मिलता है. बैंकिंग और मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा ने ANI को बताया, "इंडियन मार्केट 14 महीने के ऑल टाइम लेवल को पार कर गए हैं, लेकिन आगे की प्रोग्रेस यहां जरूरी होगी. FPI गुरुवार को नेट सेलर बने रहे. आने वाले मेगा IPO सेकेंडरी मार्केट की बढ़त को रोकेंगे और तथाकथित 'आसन्न' US-इंडिया ट्रेड डील के कोई संकेत नहीं होने के कारण, मार्केट अभी ग्लोबल रिस्क ले रहे हैं. US मार्केट के टूटने और पॉजिटिव संकेतों की कमी को देखते हुए दिन में मंदी की उम्मीद करें." NSE पर बड़े मार्केट में, शुरुआती ट्रेड में मूवमेंट मिलाजुला रहा. निफ्टी 100 में 0.06 परसेंट की बढ़त हुई, जबकि निफ्टी मिडकैप 100 में 0.04 परसेंट की गिरावट आई, और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.12 परसेंट की गिरावट आई, क्योंकि इंडेक्स के नए हाई पर पहुंचने के बाद प्रॉफिट बुकिंग के कारण वोलैटिलिटी बढ़ गई.