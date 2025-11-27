ETV Bharat / business

निफ्टी 26,296 के रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा, सेंसेक्स 313 अंक चढ़कर 85,923 की ऊंचाई पर

गुरुवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 313.38 पॉइंट्स चढ़कर 85,922.89 पर पहुंच गया. निफ्टी 90.25 पॉइंट्स बढ़कर 26,295.55 के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया.

प्रतीकात्मक तस्वीर. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 27, 2025 at 9:58 AM IST

मुंबई: शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 313.38 पॉइंट्स चढ़कर 85,922.89 पर पहुंच गया. वहीं निफ्टी 90.25 पॉइंट्स बढ़कर 26,295.55 के रिकॉर्ड हाई पर कारोबार कर रहा था.

गुरुवार को निफ्टी 80.65 पॉइंट या 0.31 परसेंट की बढ़त के साथ 26,285.95 के नए हाई पर पहुंच गया, जो 14 महीनों में इसका पहला नया पीक था, क्योंकि मार्केट में बुलिश सेंटिमेंट वापस आ गया था.

शुरुआती ट्रेड में सेंसेक्स भी तेजी से चढ़ा, ओपनिंग सेशन के तुरंत बाद 85,843.82 पॉइंट पर पहुंच गया. घरेलू बेंचमार्क इंडेक्स कल की रैली से पॉजिटिव मोमेंटम को जारी रखते हुए ऊपर खुले.

निफ्टी 50 55.95 पॉइंट या 0.21 परसेंट ऊपर 26,261.25 पर खुला, जबकि BSE सेंसेक्स ने दिन की शुरुआत 131.62 पॉइंट या 0.15 परसेंट बढ़कर 85,741.13 पर की.

मज़बूत ओपनिंग मोमेंटम के साथ, निफ्टी अपने पिछले रिकॉर्ड हाई से आगे निकल गया. निफ्टी ने सितंबर 2024 में हासिल अपने पिछले पीक 26,277.37 को पार कर लिया. सेंसेक्स भी सितंबर 2024 के अपने हाई 85,978.25 के बहुत करीब है. मार्केट में बुलिश सेंटिमेंट की मज़बूत वापसी के संकेत मिलने पर इन्वेस्टर्स उम्मीद बनाए हुए हैं.

बैंकिंग और मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा ने ANI को बताया कि भारतीय मार्केट सितंबर 2024 में अपने ऑल-टाइम हाई को वापस पाने के लिए अच्छी स्थिति में हैं. उन्होंने कहा, "उस लेवल से ऊपर बंद होने पर भारतीय मार्केट में तेजी से सुधार हो सकता है, जिन्होंने पिछले 14 महीनों में खराब परफॉर्म किया है. पुराने डेटा से पता चलता है कि इतने खराब परफॉर्म के बाद, भारतीय मार्केट अगले 12 महीनों में अच्छा रिटर्न देते हैं."

बग्गा ने आगे कहा कि अगली दो तिमाहियों में कॉर्पोरेट अर्निंग्स में सुधार की उम्मीद है, और सपोर्टिव फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी और घरेलू कंजम्प्शन में सुधार के साथ, कुल मिलाकर भारतीय इक्विटी के लिए माहौल पॉजिटिव हो रहा है.

कमोडिटी सेगमेंट में, सोने और चांदी ने भी ग्लोबल संकेतों को देखते हुए अपनी बढ़त जारी रखी. एनरिच मनी के CEO पोनमुडी आर ने कहा कि निफ्टी अपने बढ़ते सपोर्ट जोन और शॉर्ट-टर्म मूविंग एवरेज से ऊपर अच्छी पोजीशन में है.

उन्होंने कहा, "इंडेक्स ने लगातार हायर-लो पैटर्न बनाए हैं, जिससे यह कन्फर्म होता है कि ऊंचे लेवल पर कुछ प्रॉफिट-बुकिंग के बावजूद बड़ा ट्रेंड बुलिश बना हुआ है. 26,277 के ऊपर लगातार 15 मिनट का क्लोज 26,350-26,500 की ओर नया अपसाइड मोमेंटम शुरू कर सकता है, और शॉर्ट टर्म में यह 27,000 तक बढ़ सकता है."

नीचे की तरफ, उन्होंने 26,100-26,000 पर तुरंत सपोर्ट का जिक्र किया, और तेज पुलबैक की स्थिति में 25,850 के पास एक मजबूत सेफ्टी जोन है.

ग्लोबल संकेत भी सपोर्टिव रहे. फेडरल रिजर्व रेट कट की उम्मीदों के AI स्टॉक्स में बिकवाली पर हावी होने के कारण US मार्केट्स में तेजी जारी रही. US में रात भर की बढ़त को देखते हुए एशियाई मार्केट्स ऊपर खुले, और टेक स्टॉक्स में फिर से खरीदारी देखी गई.

जापान का निक्केई 225 इंडेक्स 1 परसेंट से ज़्यादा बढ़ा, ताइवान का वेटेड इंडेक्स 0.52 परसेंट बढ़ा. सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स 0.25 परसेंट बढ़ा, और साउथ कोरिया का KOSPI 0.62 परसेंट बढ़ा. ये सभी पूरे इलाके में पॉजिटिव माहौल दिखाते हैं.

