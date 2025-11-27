ETV Bharat / business

निफ्टी 26,296 के रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा, सेंसेक्स 313 अंक चढ़कर 85,923 की ऊंचाई पर

प्रतीकात्मक तस्वीर. ( ETV Bharat )

मुंबई: शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 313.38 पॉइंट्स चढ़कर 85,922.89 पर पहुंच गया. वहीं निफ्टी 90.25 पॉइंट्स बढ़कर 26,295.55 के रिकॉर्ड हाई पर कारोबार कर रहा था. गुरुवार को निफ्टी 80.65 पॉइंट या 0.31 परसेंट की बढ़त के साथ 26,285.95 के नए हाई पर पहुंच गया, जो 14 महीनों में इसका पहला नया पीक था, क्योंकि मार्केट में बुलिश सेंटिमेंट वापस आ गया था. शुरुआती ट्रेड में सेंसेक्स भी तेजी से चढ़ा, ओपनिंग सेशन के तुरंत बाद 85,843.82 पॉइंट पर पहुंच गया. घरेलू बेंचमार्क इंडेक्स कल की रैली से पॉजिटिव मोमेंटम को जारी रखते हुए ऊपर खुले. निफ्टी 50 55.95 पॉइंट या 0.21 परसेंट ऊपर 26,261.25 पर खुला, जबकि BSE सेंसेक्स ने दिन की शुरुआत 131.62 पॉइंट या 0.15 परसेंट बढ़कर 85,741.13 पर की. मज़बूत ओपनिंग मोमेंटम के साथ, निफ्टी अपने पिछले रिकॉर्ड हाई से आगे निकल गया. निफ्टी ने सितंबर 2024 में हासिल अपने पिछले पीक 26,277.37 को पार कर लिया. सेंसेक्स भी सितंबर 2024 के अपने हाई 85,978.25 के बहुत करीब है. मार्केट में बुलिश सेंटिमेंट की मज़बूत वापसी के संकेत मिलने पर इन्वेस्टर्स उम्मीद बनाए हुए हैं. बैंकिंग और मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा ने ANI को बताया कि भारतीय मार्केट सितंबर 2024 में अपने ऑल-टाइम हाई को वापस पाने के लिए अच्छी स्थिति में हैं. उन्होंने कहा, "उस लेवल से ऊपर बंद होने पर भारतीय मार्केट में तेजी से सुधार हो सकता है, जिन्होंने पिछले 14 महीनों में खराब परफॉर्म किया है. पुराने डेटा से पता चलता है कि इतने खराब परफॉर्म के बाद, भारतीय मार्केट अगले 12 महीनों में अच्छा रिटर्न देते हैं."