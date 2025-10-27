ETV Bharat / business

सोमवार को स्टॉक मार्केट ग्रीन जोन में हुआ ओपन, शुक्रवार की गिरावट बाद सेंसेक्स और निफ्टी ने दिखाई तेजी

शुरुआती कारोबार में निफ्टी सूचकांक 48 बढ़त के साथ 25,843.20 पर ओपन हुआ. वहीं बीएसई सेंसेक्स 85.51 अंक की बढ़त के साथ 84,297.39 पर खुला.

STOCK MARKET 27 OCTOBER 2025
प्रतीकात्मक तस्वीर. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 27, 2025 at 9:59 AM IST

मुंबई: शुरुआती कारोबार में भारतीय शेयर बाजार ग्रीन जोन में खुला. सेंसेक्स 272.7 अंक चढ़कर 84,484.58 पर पहुंच गया. वहीं निफ्टी 88.55 अंक बढ़कर 25,883.70 पर कारोबार कर रहा था.

उधर शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे गिरकर 87.87 पर आ गया.

शेयर बाजारों ने सोमवार को अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों पर फैसले, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बैठक और "मैग्नीफिसेंट 7" प्रौद्योगिकी दिग्गजों के तिमाही नतीजों सहित प्रमुख वैश्विक घटनाओं से पहले शेयर बाजारों में तेजी दिखी.

निफ्टी 50 सूचकांक 48.05 अंक या 0.19 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,843.20 पर ओपन हुआ. वहीं बीएसई सेंसेक्स 85.51 अंक या 0.10 प्रतिशत की बढ़त के साथ 84,297.39 पर खुला.

विशेषज्ञों का कहना है कि केंद्रीय बैंक की कार्रवाई, ट्रंप-शी की बैठक और मैग्नीफिसेंट 7 कंपनियों में से 5 के नतीजों ने इसे अक्टूबर का सबसे घटनापूर्ण सप्ताह बना दिया है.

बैंकिंग और बाज़ार विशेषज्ञ अजय बग्गा ने एएनआई को बताया, "भारतीय बाजार सकारात्मक शुरुआत की ओर इशारा कर रहे हैं. पिछले हफ़्ते एफपीआई की नेट शॉर्ट पोजीशन कम हुई है. हालांकि, भारतीय वाणिज्य मंत्री द्वारा यह संकेत दिए जाने के बाद कि भारत अमेरिका के साथ व्यापार समझौता करने की जल्दी में नहीं है, भारतीय शेयर बाज़ारों में थोड़ी बिकवाली देखी गई.

उन्होंने आगे कहा, "बड़ी वैश्विक घटनाओं के मद्देनजर बाजार की स्थिति को देखते हुए, हमें उम्मीद है कि शुरुआत सकारात्मक रहेगी और उसके बाद थोड़ी गिरावट आएगी. हालाँकि, मंगलवार को प्रमुख इंडेक्स फ्यूचर्स की मासिक समाप्ति को देखते हुए, उतार-चढ़ाव की उम्मीद की जा सकती है. क्योंकि पुट और कॉल दोनों ही निवेशक बढ़त के साथ कारोबार समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं."

एनएसई के व्यापक बाज़ार में, सभी प्रमुख सूचकांक, निफ्टी 100, निफ्टी मिडकैप 100 और निफ्टी स्मॉलकैप, बढ़त के साथ खुले.

विभिन्न सेक्टरों में, निफ्टी रियल्टी में 0.88 प्रतिशत, निफ्टी ऑटो में 0.19 प्रतिशत, निफ्टी आईटी में 0.42 प्रतिशत, निफ्टी मेटल में 0.56 प्रतिशत, निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.38 प्रतिशत और निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.54 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई.

वैश्विक स्तर पर, तीन प्रमुख घटनाक्रमों पर ध्यान केंद्रित है. केंद्रीय बैंक की कार्रवाई, ट्रंप-शी बैठक और मैग्निफिसेंट 7 की आय.

इससे पहले सप्ताहांत में, अमेरिका और चीन एक व्यापार समझौते की रूपरेखा पर सहमत हुए. इससे 1 या 10 नवंबर से चीनी वस्तुओं पर 157 प्रतिशत तक टैरिफ वृद्धि को टाला जा सकेगा. ट्रंप ने चीन के साथ एक "बड़े, व्यापक समझौते" की आशा व्यक्त की है. वहीं बाजारों ने व्यापार तनाव में कमी का स्वागत किया है.

निवेशक मैग्निफिसेंट 7 - माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, अमेज़न, फेसबुक, टेस्ला और एनवीडिया के परिणामों और मार्गदर्शन का भी इंतजार कर रहे हैं, जिनके बाजार को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है.

बाजार इस बात पर नजर रखेंगे कि ये कंपनियां अपने बड़े पैमाने पर एआई-संचालित पूंजीगत खर्च को कैसे उचित ठहराती हैं. इससे अभी तक कोई खास राजस्व लाभ नहीं हुआ है.

सेबी-पंजीकृत विश्लेषक और अल्फामोजो फाइनेंशियल सर्विसेज के संस्थापक सुनील गुर्जर ने कहा, "24,650 के समर्थन स्तर से उछाल के बाद, निफ्टी ने एक जबरदस्त रैली शुरू की. इसमें लगातार तीन साप्ताहिक तेजी के कैंडल दिखाई दिए, जो खरीदारों की गहरी दिलचस्पी का संकेत देते हैं. कीमत वर्तमान में 26,250 की ओर बढ़ रही है, और इस प्रतिरोध स्तर से ऊपर एक सफल ब्रेकआउट तेजी के जारी रहने और एक नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की पुष्टि करेगा. पिछले सात महीनों में 20 प्रतिशत की यह रिकवरी बाजार के मज़बूत लचीलेपन को दर्शाती है."

कुल मिलाकर, भारतीय बाजारों ने सप्ताह की शुरुआत आशावाद के साथ की, लेकिन अगले कुछ दिनों में वैश्विक और घरेलू घटनाक्रमों के कारण अस्थिरता बनी रहने की संभावना है.

