ETV Bharat / business

सोमवार को स्टॉक मार्केट ग्रीन जोन में हुआ ओपन, शुक्रवार की गिरावट बाद सेंसेक्स और निफ्टी ने दिखाई तेजी

प्रतीकात्मक तस्वीर. ( ETV Bharat )

मुंबई: शुरुआती कारोबार में भारतीय शेयर बाजार ग्रीन जोन में खुला. सेंसेक्स 272.7 अंक चढ़कर 84,484.58 पर पहुंच गया. वहीं निफ्टी 88.55 अंक बढ़कर 25,883.70 पर कारोबार कर रहा था. उधर शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे गिरकर 87.87 पर आ गया. शेयर बाजारों ने सोमवार को अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों पर फैसले, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बैठक और "मैग्नीफिसेंट 7" प्रौद्योगिकी दिग्गजों के तिमाही नतीजों सहित प्रमुख वैश्विक घटनाओं से पहले शेयर बाजारों में तेजी दिखी. निफ्टी 50 सूचकांक 48.05 अंक या 0.19 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,843.20 पर ओपन हुआ. वहीं बीएसई सेंसेक्स 85.51 अंक या 0.10 प्रतिशत की बढ़त के साथ 84,297.39 पर खुला. विशेषज्ञों का कहना है कि केंद्रीय बैंक की कार्रवाई, ट्रंप-शी की बैठक और मैग्नीफिसेंट 7 कंपनियों में से 5 के नतीजों ने इसे अक्टूबर का सबसे घटनापूर्ण सप्ताह बना दिया है. बैंकिंग और बाज़ार विशेषज्ञ अजय बग्गा ने एएनआई को बताया, "भारतीय बाजार सकारात्मक शुरुआत की ओर इशारा कर रहे हैं. पिछले हफ़्ते एफपीआई की नेट शॉर्ट पोजीशन कम हुई है. हालांकि, भारतीय वाणिज्य मंत्री द्वारा यह संकेत दिए जाने के बाद कि भारत अमेरिका के साथ व्यापार समझौता करने की जल्दी में नहीं है, भारतीय शेयर बाज़ारों में थोड़ी बिकवाली देखी गई. उन्होंने आगे कहा, "बड़ी वैश्विक घटनाओं के मद्देनजर बाजार की स्थिति को देखते हुए, हमें उम्मीद है कि शुरुआत सकारात्मक रहेगी और उसके बाद थोड़ी गिरावट आएगी. हालाँकि, मंगलवार को प्रमुख इंडेक्स फ्यूचर्स की मासिक समाप्ति को देखते हुए, उतार-चढ़ाव की उम्मीद की जा सकती है. क्योंकि पुट और कॉल दोनों ही निवेशक बढ़त के साथ कारोबार समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं." एनएसई के व्यापक बाज़ार में, सभी प्रमुख सूचकांक, निफ्टी 100, निफ्टी मिडकैप 100 और निफ्टी स्मॉलकैप, बढ़त के साथ खुले.