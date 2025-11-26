ETV Bharat / business

शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 308 पॉइंट्स चढ़कर 84,895 पहुंचा; निफ्टी ने लगाई 94 पॉइंट्स की छलांग

बुधवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 307.93 पॉइंट्स चढ़कर 84,894.94 पर पहुंचा गया. वहीं निफ्टी 93.5 पॉइंट्स चढ़कर 25,978.30 पर पहुंचा.

stock market 26 november 2025
प्रतीकात्मक तस्वीर. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 26, 2025 at 10:03 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: ग्लोबल मार्केट में रैली के साथ बुधवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी में उछाल देखा गया. शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 307.93 पॉइंट्स चढ़कर 84,894.94 पर पहुंचा; निफ्टी 93.5 पॉइंट्स चढ़कर 25,978.30 पर पहुंचा.

स्टॉक मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी ने तीन दिन की गिरावट के बाद बुधवार को शुरुआती कारोबार में वापसी की. यह ग्लोबल पीयर्स में रैली और नए विदेशी फंड इनफ्लो के साथ हुआ.

30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 307.93 पॉइंट्स चढ़कर 84,894.94 पर पहुंच गया. 50 शेयरों वाला NSE निफ्टी 93.5 पॉइंट्स चढ़कर 25,978.30 पर पहुंच गया.

सेंसेक्स की कंपनियों में, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, अडानी पोर्ट्स, टाटा स्टील, ट्रेंट, पावर ग्रिड और एक्सिस बैंक सबसे ज़्यादा फायदे में रहे. सुबह के कारोबार में भारती एयरटेल अकेली पिछड़ी हुई कंपनी रही.

एशियाई मार्केट में, साउथ कोरिया का कोस्पी, जापान का निक्केई 225 इंडेक्स, शंघाई का SSE कंपोजिट इंडेक्स और हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स पॉजिटिव ज़ोन में ट्रेड कर रहे थे. मंगलवार को US मार्केट बढ़त के साथ बंद हुए.

ऑनलाइन ट्रेडिंग और वेल्थ टेक फर्म एनरिच मनी के CEO पोनमुडी आर ने कहा, "आज सुबह ग्लोबल मार्केट भारतीय इक्विटी के लिए एक मजबूत और सपोर्टिव बैकग्राउंड दे रहे हैं. US इंडेक्स ने रात भर में अच्छी बढ़त दर्ज की. वहीं सितंबर के रिटेल सेल्स और प्रोड्यूसर प्राइस डेटा सहित लेटेस्ट US इकोनॉमिक रिलीज़ के बाद एशियाई मार्केट मजबूती से हरे निशान पर ट्रेड कर रहे हैं. इससे डिमांड में नरमी और महंगाई में कमी का संकेत मिला है. इससे दिसंबर में रेट कट की उम्मीदें और मजबूत हुई हैं."

एक्सचेंज डेटा के मुताबिक, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (FIIs) ने मंगलवार को 785.32 करोड़ रुपये के इक्विटी खरीदे, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (DII) ने भी 3,912.47 करोड़ रुपये के स्टॉक खरीदे. ग्लोबल ऑयल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.35 परसेंट बढ़कर USD 62.70 प्रति बैरल पर पहुंच गया.

मंगलवार को सेंसेक्स 313.70 पॉइंट या 0.37 परसेंट गिरकर 84,587.01 पर बंद हुआ. निफ्टी 74.70 पॉइंट या 0.29 परसेंट गिरकर 25,884.80 पर बंद हुआ.

ये भी पढ़ें - 'आधी हो जाएंगी पेट्रोल और डीजल की कीमतें', जानिए क्या है इसकी वजह

TAGGED:

RUPEES
SENSEX
NIFTY
NSE
STOCK MARKET 26 NOVEMBER 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 308 पॉइंट्स चढ़कर 84,895 पहुंचा; निफ्टी ने लगाई 94 पॉइंट्स की छलांग

ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो को तख्तापलट की साजिश के लिए 27 साल जेल की सजा बरकरार

मैक्रों ने कही बड़ी बात,'यूक्रेन के साथ सीजफायर को तैयार नहीं है रूस'

हरियाणा के रोहतक और झज्जर में बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत, मैदान में पोल गिरने से हादसा, प्रशासन पर उठे सवाल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.