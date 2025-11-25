ETV Bharat / business

मंगलवार को भारतीय स्टॉक मार्केट की सपाट ओपनिंग, नए ट्रिगर का इंतजार कर रहे थे इंवेस्टर

प्रतीकात्मक तस्वीर. ( IANS )

मुंबई: मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार सपाट खुला, क्योंकि निवेशक नए ट्रिगर का इंतजार कर रहे थे. शुरुआती कारोबार में दोनों बेंचमार्क इंडेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी, थोड़े नीचे थे. मार्केट पर नजर रखने वालों ने कहा, "निफ्टी को अब 25,850–25,800 पर तुरंत सपोर्ट मिल रहा है. यह एक ऐसा जोन है, जो मीडियम-टर्म पार्टिसिपेंट्स के लिए एक एक्युमुलेशन एरिया के तौर पर तेजी से काम कर रहा है." एनालिस्ट्स ने कहा, "ऊपर की तरफ, रेजिस्टेंस 26,050–26,100 पर है, यह एक सप्लाई जोन है, जिसने लगातार इंट्राडे रिकवरी को रोका है." कई ब्लू-चिप स्टॉक्स ने इंडेक्स को नीचे खींच लिया. पावर ग्रिड, इंफोसिस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टेक महिंद्रा, HCL टेक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, ICICI बैंक, ITC, सन फार्मा और NTPC के शेयर 0.9 परसेंट तक गिरकर सबसे ज़्यादा नुकसान में रहे. हालांकि, कुछ स्टॉक्स ने मार्केट को सपोर्ट किया. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL), टाटा स्टील, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, एशियन पेंट्स, बजाज फिनसर्व और इटरनल टॉप गेनर्स में शामिल रहे. ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स में भी हल्की कमजोरी देखी गई.