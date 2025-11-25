मंगलवार को भारतीय स्टॉक मार्केट की सपाट ओपनिंग, नए ट्रिगर का इंतजार कर रहे थे इंवेस्टर
शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 76 पॉइंट गिरकर 84,824 के लेवल पर और निफ्टी 29 पॉइंट गिरकर 25,931 पर आ गया.
Published : November 25, 2025 at 10:16 AM IST
मुंबई: मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार सपाट खुला, क्योंकि निवेशक नए ट्रिगर का इंतजार कर रहे थे. शुरुआती कारोबार में दोनों बेंचमार्क इंडेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी, थोड़े नीचे थे.
मार्केट पर नजर रखने वालों ने कहा, "निफ्टी को अब 25,850–25,800 पर तुरंत सपोर्ट मिल रहा है. यह एक ऐसा जोन है, जो मीडियम-टर्म पार्टिसिपेंट्स के लिए एक एक्युमुलेशन एरिया के तौर पर तेजी से काम कर रहा है." एनालिस्ट्स ने कहा, "ऊपर की तरफ, रेजिस्टेंस 26,050–26,100 पर है, यह एक सप्लाई जोन है, जिसने लगातार इंट्राडे रिकवरी को रोका है."
कई ब्लू-चिप स्टॉक्स ने इंडेक्स को नीचे खींच लिया. पावर ग्रिड, इंफोसिस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टेक महिंद्रा, HCL टेक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, ICICI बैंक, ITC, सन फार्मा और NTPC के शेयर 0.9 परसेंट तक गिरकर सबसे ज़्यादा नुकसान में रहे. हालांकि, कुछ स्टॉक्स ने मार्केट को सपोर्ट किया.
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL), टाटा स्टील, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, एशियन पेंट्स, बजाज फिनसर्व और इटरनल टॉप गेनर्स में शामिल रहे. ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स में भी हल्की कमजोरी देखी गई.
निफ्टी मिडकैप इंडेक्स 0.07 परसेंट गिरा, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स 0.03 परसेंट फिसला. सेक्टर के हिसाब से, टेक्नोलॉजी और FMCG स्टॉक्स दबाव में रहे, निफ्टी IT और निफ्टी FMCG इंडेक्स में 0.4 परसेंट की गिरावट आई. निफ्टी ऑटो इंडेक्स भी 0.16 परसेंट नीचे था.
पॉजिटिव बात यह है कि मेटल और रियल्टी स्टॉक्स ने बेहतर परफॉर्म किया. निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 1 परसेंट और निफ्टी मेटल इंडेक्स 0.57 परसेंट बढ़ा. एनालिस्ट्स ने कहा कि मार्केट में सावधानी का माहौल दिखा, क्योंकि इन्वेस्टर्स आगे की चाल के लिए नए संकेतों का इंतजार कर रहे थे.
मार्केट पर नजर रखने वालों ने कहा, "Q2 के नतीजों से एक जरूरी बात यह है कि मिडकैप्स रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ में लार्जकैप्स से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं."
उन्होंने आगे कहा, "यह मिडकैप इंडेक्स की मजबूती को दिखाता है, जिसने हाल ही में एक नया रिकॉर्ड बनाया है. जब Q3 के नंबर लार्जकैप्स में अर्निंग्स ग्रोथ में सुधार दिखाते हैं, तो तस्वीर फिर से लार्जकैप्स के पक्ष में हो सकती है."
